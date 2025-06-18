Махачев всё ещё может вернуться в лёгкий вес? А для чего ему это нужно?

В мае Ислам Махачев утверждал, что не собирается оставлять титул чемпиона UFC в лёгком весе даже в том случае, если отправится в полусредний дивизион за вторым поясом. Но в итоге после переговоров с Хантером Кэмпбеллом, который прилетал ради этого в Дагестан, было принято другое решение. После победы Джека Делла Маддалены над Белалом Мухаммадом стало ясно — пояс в лёгком весе станет вакантным, а Махачев идёт за титулом в 77 кг. Это не идеальный расклад для UFC, потому что там, очевидно, рассчитывали на супербой Ислама с Илиёй Топурией.

Тем не менее, похоже, идея этого поединка всё ещё жива, и реализация просто ждёт своего часа и подходящих обстоятельств. Умар Нурмагомедов в интервью рассказал, что Ислам не хотел оставлять пояс в лёгком весе и по-прежнему хочет провести бой в привычной весовой категории. А Хавьер Мендес прямо говорит о том, что поединок Махачев — Топурия был бы интересен: «Сначала нам нужно победить Делла Маддалену, чтобы о чём-то говорить. Сейчас в лёгком весе для Ислама есть только один интересный бой — против Топурии. Если, конечно, Илия победит Оливейру. Кроме этого, больше ничего. Если Илия пройдёт Чарльза, это уже не будет бой маленького парня против большого. Это будет схватка монстров».

На бумаге бой Махачева с Топурией всё ещё один из самых больших и громких, которые может устроить UFC. И даже если Ислам, к примеру, вернётся в лёгкий вес не в статусе чемпиона, этот поединок не сильно потеряет с точки зрения вывески. Есть и история конфликта, и интрига, и высокий класс бойцов. Все составляющие топ-поединка, который можно продать, чтобы привлечь болельщиков даже за пределами мира ММА. Об этом рассуждал и Мухаммад Мокаев: «Если Ислам победит Илию, люди скажут, что он победил другого бойца из более лёгкого дивизиона. Но если Ислам выиграет титул в полусреднем весе, а Илия победит Оливейру, это будет ещё более грандиозный бой. Я бы предпочёл, чтобы Ислам стал чемпионом, а Топурия взял титул в своём дивизионе, и они могли бы подраться в едином весе за всё, что захотят. Думаю, это было бы грандиознее».

И брат Илии Александр Топурия уже наметил расклады на будущее: «Идеальный сценарий — Илия побеждает в бою за титул в лёгком весе, Ислам выигрывает чемпионский пояс в полусредней весовой категории, а затем Илия дерётся за третий пояс. Это было бы историческое событие».

Илия Топурия Фото: Getty Images

Однако в команде Махачева при этом говорят не только о бое в полусреднем весе, но и о возможности вернуться в 70 кг. Правда, Топурия уже говорил, что в этом случае не планирует давать шанс Исламу: «Если Махачев захочет подраться после того, как я выиграю титул, то он может встать в длинную очередь». Вот только в этом случае решать будет не Топурия, а UFC. Тот в своё время и от защиты пояса против Макса Холлоуэя отказывался.

Вопрос лишь в том, действительно ли Махачеву нужно возвращаться в лёгкий вес? Он рекордсмен по количеству защит пояса в дивизионе и по большому счёту уже сделал там всю работу. С точки зрения наследия бой с Топурией не выглядит для Ислама необходимостью. Он и без этого всем всё доказал, а если вместо возвращения в лёгкий вес Махачев проведёт одну-две защиты в полусреднем весе, это будет куда более внушительным достижением, чем возможная победа над Топурией.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Другой момент заключается в том, что для перехода в полусредний вес Исламу нужно набирать массу. Об этом говорил и Умар Нурмагомедов. Полусредневесы между боями весят примерно 90 кг, Махачев держал вес в районе 82-83 кг. Давать преимущество на таком уровне будет не очень целесообразно. Получится так, что Махачев наберёт вес перед боем с Делла Маддаленой, а потом будет устраивать организму проверку на прочность, чтобы снова уложиться в 70 кг. Так можно и силы потерять, и здоровье подорвать. Поэтому возвращение Махачева в лёгкий вес — крайне сомнительная история.

А вот варианта встречи Ислама с Топурией в 77 кг исключать не будем. Это намного лучше, чем если бы Махачев решил снова гонять в лёгкий вес. Майкл Биспинг и вовсе уверен, что россиянин встретится с Топурией в полусреднем весе, если завоюет титул: «Я считаю, что у Топурии отличные шансы на победу в поединке с Чарльзом Оливейрой. Он станет чемпионом в лёгком весе. Если Ислам Махачев выиграет у Джека Делла Маддалены и завоюет пояс в полусреднем, то мы увидим этот бой. Поединку Ислама и Илии суждено случиться. Илия вполне может стать чемпионом в трёх весовых категориях».

В любом случае болельщики только выиграют, если в будущем увидят поединок Махачев — Топурия. Но лучше если это будет не в лёгком весе.