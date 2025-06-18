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UFC Баку, где смотреть, MMA 21 июня 2025 года, дата и время, полный кард, Физиев, Уланбеков, Куниев, Алексеева, Железнякова

Российский «десант» на историческом турнире! Почему UFC Баку нельзя пропускать
Сергей Сорокин
Почему UFC Баку нельзя пропускать
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Сразу четыре представителя нашей страны выступят в Азербайджане.

Дата и время турнира UFC Баку

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Его начало запланировано на 19:00 мск. Главный кард стартует в 22:00. На турнире выступит много ярких россиян.

Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Ирина Алексеева
Не началось
Клаудия Сыгула

Затем свой очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс
21 июня 2025, суббота. 19:50 МСК
Дарья Железнякова
Не началось
Мелисса Маллинс

В UFC дебютирует Ризван Куниев. С третьей попытки он сойдётся в октагоне с пятым номером рейтинга тяжеловесов Кёртисом Блэйдсом. Это может дать возможность моментально стать заметной фигурой в промоушене.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Не началось
Ризван Куниев

На турнире проведёт поединок и боец из команды Хабиба – Тагир Уланбеков. У него в соперниках опаснейший казахстанец Азат Максум.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Азат Максум — Тагир Уланбеков
21 июня 2025, суббота. 23:30 МСК
Азат Максум
Не началось
Тагир Уланбеков

В соглавном событии вечера выступит Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес. Боец из Азербайджана попытается прервать свою неудачную серию.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Игнасио Бахамондес

Главным же событием турнира станет бой Джамала Хилла и Халила Раунтри. Хилл не так давно был чемпионом UFC, но оказался вынужден освободить пояс из-за травмы. А затем его не получилось вернуть в битве с Алексом Перейрой. Раунтри также проигрывал Поатану в титульном поединке.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

Прямая трансляция UFC Баку

Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Баку

  • Джамал ХиллХалил Раунтри;
  • Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;
  • Азат Максум — Тагир Уланбеков;
  • Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;
  • Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;
  • Назим Садыхов — Николас Мотта;
  • Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;
  • Мухаммаджон Наимов — Богдан Град;
  • Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб;
  • Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;
  • Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;
  • Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE
Live
UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE
Путь Алексеевой в UFC — драма. Жуткие травмы и скандалы не сломили чемпионский дух Путь Алексеевой в UFC — драма. Жуткие травмы и скандалы не сломили чемпионский дух
«Многие победы скучны». Физиев никогда не станет чемпионом, но вы не пропустите его бои «Многие победы скучны». Физиев никогда не станет чемпионом, но вы не пропустите его бои

Прогноз на бои турнира UFC Баку

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс сам дал прогноз на предстоящий бой с россиянином Ризваном Куниевым.

«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле. Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

А топовый боец лёгкой весовой категории UFC Рафаэль Физиев дал оценку своему сопернику Игнасио Бахамондесу.

«Яркий боец. Дерётся сердцем. Любит драться, не боится. Показывает хорошие бои, я это уважаю. И наш бизнес процветает на таких, как он, таких, как мы, которые готовы драться всегда. И которые показывают нескучные бои. У чувака три бонуса, это говорит о многом», – приводит слова Физиева Sport24.

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