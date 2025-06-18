Российский «десант» на историческом турнире! Почему UFC Баку нельзя пропускать

Дата и время турнира UFC Баку

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Его начало запланировано на 19:00 мск. Главный кард стартует в 22:00. На турнире выступит много ярких россиян.

Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

Затем свой очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.

В UFC дебютирует Ризван Куниев. С третьей попытки он сойдётся в октагоне с пятым номером рейтинга тяжеловесов Кёртисом Блэйдсом. Это может дать возможность моментально стать заметной фигурой в промоушене.

На турнире проведёт поединок и боец из команды Хабиба – Тагир Уланбеков. У него в соперниках опаснейший казахстанец Азат Максум.

В соглавном событии вечера выступит Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес. Боец из Азербайджана попытается прервать свою неудачную серию.

Главным же событием турнира станет бой Джамала Хилла и Халила Раунтри. Хилл не так давно был чемпионом UFC, но оказался вынужден освободить пояс из-за травмы. А затем его не получилось вернуть в битве с Алексом Перейрой. Раунтри также проигрывал Поатану в титульном поединке.

Прямая трансляция UFC Баку

Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Баку

Джамал Хилл — Халил Раунтри;

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;

Азат Максум — Тагир Уланбеков;

Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;

Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;

Назим Садыхов — Николас Мотта;

Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;

Мухаммаджон Наимов — Богдан Град;

Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб;

Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;

Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;

Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула.

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Прогноз на бои турнира UFC Баку

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс сам дал прогноз на предстоящий бой с россиянином Ризваном Куниевым.

«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле. Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

А топовый боец лёгкой весовой категории UFC Рафаэль Физиев дал оценку своему сопернику Игнасио Бахамондесу.

«Яркий боец. Дерётся сердцем. Любит драться, не боится. Показывает хорошие бои, я это уважаю. И наш бизнес процветает на таких, как он, таких, как мы, которые готовы драться всегда. И которые показывают нескучные бои. У чувака три бонуса, это говорит о многом», – приводит слова Физиева Sport24.