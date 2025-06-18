У Цзю и Муртазалиева самый конкурентный дивизион. Добавилась ещё одна суперзвезда

Первый средний вес, в котором чемпионским поясом IBF владеет Бахрам Муртазалиев, а на титул по версии WBC претендует Тим Цзю, становится едва ли не самым конкурентным дивизионом на сегодняшний день в профессиональном боксе. А теперь известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что один из его подопечных – непобеждённый чемпион WBA и IBF в полусреднем весе Джарон Эннис – идёт «на повышение».

Свой последний поединок Эннис провёл против Эймантаса Станиониса, одержал досрочную победу и объединил титулы, сделав шаг к своей цели – званию абсолюта. Но, по словам Хирна, из-за постоянных серьёзных весогонок Эннис может выступать только на 50% своих возможностей. И чтобы не портить здоровье, Джарон принял решение оставить титулы вакантными и перейти в первый средний вес, где громких боёв и вызовов гораздо больше, чем в полусреднем дивизионе.

В первую очередь, конечно, стоит выделить Теренса Кроуфорда, который раньше Энниса ушёл покорять новый дивизион и уже владеет поясом WBA. Да, у Кроуфорда запланирован супербой с Канело за пояса мексиканца во втором среднем весе, но, вероятнее всего, это разовая акция, и вполне возможно, что после этого поединка Кроуфорд вернётся защищать свой титул, а для Энниса бой с Теренсом давно является мечтой, за которой он следует.

Есть Бахрам Муртазалиев, о котором не так много говорили до тех пор, пока россиянин в брутальном стиле не разобрался с Тимом Цзю. Теперь же Бахрам является одним из тех боксёров, которого опасаются все – даже команда Энниса.

«Сложный бой — это Бахрам Муртазалиев. Вы видели, что он сделал с Цзю. Сейчас Бахрам что-то типа «бабая» в этом весе», — сказал Эдди Хирн.

За титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC в скором времени будут биться Себастьян Фундора и Тим Цзю. Первый поединок они провели в марте 2024 года, тогда Тим потерпел первое поражение в карьере и потерял два чемпионских пояса. Теперь боксёрам предстоит реванш, правда, за один титул: в WBO Фундора лишился чемпионства из-за того, что сделал выбор в пользу боя с Цзю, а не в пользу претендента по линии организации Ксандера Зайаса. Как бы ни закончился второй поединок Тима и Себастьяна, бой Энниса с любым из них будет большим событием в мире бокса. Правда, британский промоутер Джарона не видит в них угрозы.

«Думаю, вы увидите нечто реально пугающее. В этом весе есть такие бойцы, как Тим Цзю и Себастьян Фундора. При всём уважении к ним, но Бутс проглотит их живьём, — отметил Хирн.

Есть в дивизионе и другие крепкие парни, которые не обладают поясами, но при этом имеют солидные рекорды и большие имена. Речь, конечно, в том числе о непобеждённом Вёрджиле Ортисе, которого Хирн называет самым сложным вызовом в дивизионе. Но, помимо этого, есть Сергей Богачук, Исраил Мадримов, тот же Ксандер Зайас, идущий без поражений. Первый средний вес действительно стал одним из самых конкурентных в современном боксе, а появление Джарона Энниса в нём только добавляет интриги – в дивизионе можно организовывать по-настоящему большие бои хоть каждый месяц.