Актёры, у которых нет «Оскара». Ради победы бойцы готовы пойти на обман

Минувшие выходные ознаменовались турниром UFC on ESPN 69. Он получился ярким и интересным. Но некоторые поединки изобиловали грубостью и запрещёнными приёмами. Особняком стоит и бой Пола Крэйга и Родолфо Беллато. Парни прогревали противостояние очень ярко, нагнетали вокруг него обстановку изо всех сил. Поэтому фанаты рассчитывали на огонь в октагоне. Но такой развязки, кажется, не ожидал никто. Победителя бойцы так и не выявили, причём провели в октагоне меньше раунда. А на Беллато после поединка и вовсе накинулись с критикой.

Сам бой изначально обязан был получиться ярким. Соперники невзлюбили друг друга, перекидывались оскорблениями. А взвешивание запомнилось тем, что стердаун чуть не перешёл в открытую драку. Но парни всё-таки оставили выяснение отношений до турнира. И с первого же раунда бросились в открытую рубку. Уступать не хотел никто, к концу пятиминутки соперники оказались в партере. А затем произошёл тот самый спорный момент, который будут вспоминать очень долго.

Крэйг пытался отпихнуть нападающего оппонента, поэтому выбросил ногу вверх. И нанёс удар точно в голову Родолфо. Тот стал заваливаться на спину, развёл руки в сторону и успел обратиться к судье… А затем картинно «уснул» или отключился действительно. Так или иначе, продолжить поединок Беллато в итоге не смог. Более того, на глазах зрителей развернулась совсем странная картина. Очнувшись, бразилец начал отбиваться от рефери, который пришёл на помощь. Он всем видом показывал, что не узнаёт судью в клетке, а также пытался оттолкнуть его подальше. Естественно, говорить о продолжении поединка было просто невозможно.

Рефери и Родолфо Беллато Фото: Cooper Neill/Getty Images

Всё это очень напомнило легендарные мучения Алджамейна Стерлинга после запрещённого удара коленом от Петра Яна. Здесь ситуация действительно получилась практически идентичной. Никто не снимает ответственности с Крэйга, который действительно действовал против правил. Однако выглядело всё слишком странно. Беллато сначала успел обратиться к судье, а лишь потом показал полную «отключку». Кроме того, боец подозрительно быстро пришёл в себя, а дальше демонстрировал абсолютное непонимание происходящего. Правда, Алджо это помогло в своё время на все 100%. Тогда Стерлинг завоевал чемпионский пояс, одержав важнейшую победу в карьере. А вот у Беллато всё закончилось лишь ноу-контестом.

Любопытно, что одним из первых на такой результат поединка отреагировал… Алджамейн. Стерлинг выразил готовность передарить бразильцу «Оскар», который получил из рук Яна: «Многие считают, что он симулировал нокаут. Сначала он лежал как мёртвый, а потом вдруг начал дёргаться и «приходить в себя». Это выглядело так, будто на улитку вылили воду и она внезапно ожила. Самый странный момент, который я когда-либо видел. Думаю, все со мной согласятся. Меня, конечно, тоже называют актёром – мол, я выиграл пояс, изображая потрясение. Но, ребята, я действительно тогда был в шоке!

Что до Беллато… Не знаю. Возможно, удар застал его врасплох и просто «отключил». Выглядело это дико. Не могу точно сказать, что он симулировал, потому что его реакция и движения тела казались очень естественными. Если это была игра – то просто невероятно крутая, потому что выглядело это суперправдоподобно. Я бы аплодировал ему стоя: «Чувак, ты продал это на все сто, я в восторге!» Когда его потрясло, он сначала посмотрел на рефери, потом отвернулся и будто отрубился. Потом судья подошёл, а Беллато начал атаковать его ногу. Не могу утверждать, что это был симуляция – выглядело слишком странно. Никогда такого не видел, да и, думаю, никто в мире тоже. Но если бы в UFC вручали «Оскар» за актёрскую игру и если это действительно был спектакль, то Беллато его однозначно заслужил. Так что, пожалуй, я передаю ему награду, которую мне когда-то «подарил» Пётр Ян. Ведь я-то точно не притворялся!»

Алджамейн Стерлинг после победы над Петром Яном Фото: Chris Unger/Getty Images

Сам Беллато отказывается признаваться в симуляции. Он утверждает, что сразу после удара у него были серьёзнейшие проблемы со здоровьем: «Бог знает всё! Всем, кто болел за меня – я в порядке и скоро вернусь. Огромное вам спасибо! И я видел, люди пишут в интернете, что я якобы играл, однако в момент, когда я был на земле, я не ожидал получить нелегальный удар в лицо, и это был сильный удар. Когда я посмотрел на судью, чтобы пожаловаться, моё тело начало покалывать и пропало зрение – после этого я ничего не помню.

Те, кто давно со мной знаком, знают, что я никогда бы так не поступил. Я не из тех, кто избегает битвы. За последние 30 дней я провёл две весогонки, совершил два перелёта. Зачем мне симулировать после всего этого, тем более что я выигрывал первый раунд? Спасибо всем настоящим людям за добрые слова. Всё в руках Господа».

Родолфо Беллато Фото: Cooper Neill/Getty Images

К сожалению, подобных моментов в профессиональных MMA становится намного больше. И судьям всё сложнее принимать правильное решение. Совсем недавно практически такая же ситуация случилась на турнире Cage Warriors. Там боец пропустил удар в голову, несколько раз спросил о чём-то у судьи, а потом картинно завалился на канвас без сознания. Хочется, чтобы в смешанных единоборствах всё решалось по спортивному принципу.