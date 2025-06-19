Брат Хабиба хочет подраться с россиянином. Но просто не нужен экс-чемпиону

UFC с большим удовольствием выкатила новую партию мощнейших анонсов. 26 июля состоится поединок любимца публики – Петра Яна. Россиянин выйдет в октагон против 13-го номера рейтинга дивизиона – американца Маркуса Макги. Беспощадный принял сложный вызов, с которым намерен справиться, чтобы наконец-то заполучить долгожданный титульный реванш с Мерабом Двалишвили. Правда, параллельно тем же курсом к аналогичной цели двигается другой россиянин – Умар Нурмагомедов. И брат Хабиба даже рассчитывает, что пути парней успеют пересечься. Вот только возникает вопрос относительно того, насколько всё это необходимо самому Яну.

Умар прекрасно понимает, что после поражения от Мераба прошло слишком мало времени. Нужно чем-то подкрепить свои притязания, закрыть осечку. Но размениваться на проходные поединки брат Орла уже не хочет. Поэтому намекнул на то, что вполне готов сойтись в октагоне с соотечественником: «Не знаю, как Кори Сэндхаген подерётся с Двалишвили. 100% знаю, что Кори будет следующим претендентом. Он очень хороший пацан. И уже мне с Петром — если он следующий бой выиграет — надо будет выяснять, кто будет главным претендентом. Ему-то со мной бой предложили, а он сказал: «Я не хочу до октября ждать». А мне сейчас выходить с Петром драться с поломанной рукой, заново её травмировать — смысла нет».

Желание Умара подраться с Яном абсолютно понятно. На данный момент, помимо самого чемпиона Двалишвили, он является самой топовой целью в дивизионе. Конечно, был ещё Шон О’Мэлли. Но после двух поражений от Мераба внимание к нему существенно снизилось. А засматриваться ниже топ-5 Умар вряд ли собирается. Брат Хабиба уже проводил один не самый очевидный поединок – дрался с дебютантом. И тогда всё едва не обернулось для него спортивной трагедией. Именно по этой причине никаких опрометчивых шагов в такой ответственный момент не будет. Нурмагомедов намерен получить максимально денежный и статусный поединок.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Другой вопрос заключается в том, что самому Яну вряд ли нужен будет такой бой. Особенно при раскладе, что Пётр всё-таки одержит победу над опасным Макги. В такой ситуации уже Беспощадный будет находиться в выигрышном положении. Стоит отметить, что экс-чемпион действительно набрал классный ход. У Яна две победы подряд, а теперь есть классный шанс заработать и третью. И в такой ситуации он совершенно точно будет рассматриваться для потенциального реванша с чемпионом – Двалишвили. Более того, неудачный первый поединок с Мерабом был омрачён тем, что Пётр был вынужден драться с травмой. Теперь он получит возможность подготовиться на максимум.

Яну действительно просто не выгоден поединок с опасным соотечественником. Стилистически Петру намного легче драться с ударниками. А Умар вряд ли будет пытаться перебоксировать Беспощадного. А вот Мераб – вполне. Это вполне в стиле Двалишвили. Ян в последнее время очень грамотно возрождает карьеру. Никуда не спешит, делает шаг за шагом. И ступенька в лице Умара может оказаться пропастью. Поэтому сложно представить расклад, при котором Пётр будет сам говорить о возможности такой битвы. Разве что Двалишвили по какой-то причине не сможет драться на протяжении длительного времени. Тогда подобный поединок за титул временного чемпиона может стать настоящим украшением любого номерного турнира.

На бумаге – невероятная вывеска, за которой будет следить вся Россия. Но на деле – слишком опасный поединок для каждого из парней. Нужно понимать, что не только Ян тогда поставит на карту свои чемпионские шансы и амбиции. Второе поражение кряду от Умара вряд ли оценят боссы лиги. Поэтому и Нурмагомедову придётся рисковать очень серьёзно.