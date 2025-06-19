«Я бы смогла стать президентом России». Интервью с Алексеевой – о Коноре и UFC

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

Мы поговорили с Русской Рондой и выяснили, в каком состоянии она подходит к важнейшему поединку в карьере. Кроме того, Ирина рассказала о нынешнем положении дел в UFC, а также отреагировала на конфликты и скандалы.

– Как прошла подготовка к предстоящему бою? Насколько удобно, что турнир пройдёт в Баку?

– Дела – нормально, подготовка – потихоньку. Я готовилась в Барнауле. Очень фартануло, что турнир будет проводиться рядом с Россией. Из Екатеринбурга туда летит прямой рейс. Три часа – и на месте. Не 36 часов, как я летала в Америке. Это была проверка себя. Но нормально, я не жалуюсь. Много фанатов писали по билетам, спрашивали. Однако у меня всего четыре билета. И они давно забронированы. А вообще, в Баку прилетят даже мои знакомые из Турции. Я долгое время выступала в любительском спорте, за границей. И приедут те, кто находится там рядом.

– А как восприняли то, что много россиян в карде? Будет комфортнее?

– Да, конечно. Но вообще, мне не важно, какой кард – много наших, мало наших. Я буду отвлечена, увлечена только собой. Это даже логично делать больше россиян в Азербайджане. Многим не так сложно туда долететь. Надеюсь, это будет самый комфортный по условиям турнир. Однако в целом не имеет значения, в какой точке мира выступать. У меня не было акклиматизации, всегда нормально себя чувствовала. Соревнование вечером, успеем выспаться.

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

– Вы рассказывали о причинах, по которыми случилась осечка в предыдущем бою. В этот раз здоровье проверяли несколько раз?

– За эту подготовку со мной чего только ни случилось. Всё тело в синяках. Впервые в жизни словила паническую атаку. Но морально готова. То, что я преодолела, сделало меня сильнее морально. В таком состоянии я ещё и тренировалась, преодолевала себя. Останется поработать всего лишь 15 минут. Паническая атака произошла очень неожиданно. Раньше думала, что их придумали люди, чтобы привлечь к себе внимание. А теперь сама впервые в жизни с этим столкнулась. Это произошло на фоне того, что узнала нехорошую новость о своей семье. А я на расстоянии, не могу помочь человеку. И меня начало колбасить, словила «паничку». Однако осталась в себе, при своём уме. Я была в этот момент на тренировке. Подумала, что умираю. Думала скорую вызывать, но потом пошла домой, списалась со своим врачом. Он мне помог. Правда, говорил, что всё пройдёт за час-два. А меня восемь часов колбасило. Больше пока не было. Надеюсь, и не будет. Неприятное состояние.

– Вы одна из самых ярких представительниц дивизиона. Как после такого поражения поживают чемпионские амбиции?

– Пока думаю о предстоящем поединке. Мне нужно его уверенно выиграть. А потом постараться [выиграть ещё] в течение полугода. А лучше – в более короткое время. Тогда точно смогу пробиться в топ-15. Чаще дерёшься – выше в рейтинге. Прошлое поражение сильно повлияло на меня в моральном плане. Жутко переживала внутри себя, гоняла ошибки. Прошло столько лет, а я ни разу не пересматривала ни один свой бой. Даже когда смотрю нарезки, вижу только плохое. И самокритичность не могу в себе убрать.

– Был очень долгий простой. Организм готов драться каждые два-три месяца?

– Да, именно сейчас я готова. У меня и вес нормальный, и коллектив хороший. Никаких лишних движений и вопросов нету. Мы делаем работу молча. У каждого – позитивный настрой. И нет людей посторонних, которые тебя ходят дёргают. Я нахожусь в своей среде, лишних здесь нет. Если человек много веса не гоняет, он и драться может чаще. Ты будто выходишь на спарринги, просто с судейством. Для кого-то соревнования – испытания, а для кого-то – кайф.

– Сейчас многие переходят в другой вес. Может, это связано не только с титульными притязаниями? А просто очень сложно весогонить?

– Думаю, с годами у людей увеличивается мышечная масса. Кто-то мужает. Девчонки в том числе. Поэтому люди и переходят в другие веса. Становится очень сложно гонять. Мышечная масса, как ни крути, растёт. Из-за частых весогонок бывает морально тяжело. И больше веса приходит потом. Организм на диетах ведёт себя совершенно по-другому. Когда выступала в Bellator, была в 57 кг, а во время боя весила 68 кг.

Ирина Алексеева Фото: Diego Ribas/Zuma/ТАСС

– Как вы отреагировали на победу Кайлы Харрисон? Всего лишь четвёртый бой в UFC – уже титул.

– Эта победа совершенно неудивительна. Кайла – очень сильный борец. У неё большой опыт в PFL. Она брала пояса и всегда переезжала своих соперниц. Кроме одного-единственного раза. Для меня не было удивлением, что она переехала Пенью. Я так и думала, что это первый или второй раунд – и бой завершится в партере. Правда, удивилась, что она порубилась в стойке. Кайла – молодец. Показала, что стала разносторонней. Возрастная, однако не просто тренируется, но ещё и развивается.

– А как отреагировали на то, что возвращается Аманда Нуньес?

– Очень хотелось, чтобы она подралась именно с Харрисон. На Пенью она вряд ли бы вернулась, поскольку это не так интересно. А Кайла – звезда, очень титулованная, новая чемпионка. И этот бой нужен даже зрителям.

– Планируете устраивать трэш-ток перед боем с Сыгулой?

– Об этом никогда не задумываюсь. Оно идёт по накатанной. Но я не любительница трэш-тока. Я любительница красиво выиграть или красиво проиграть. У меня свой путь. Никогда нет никаких планов, что я буду делать. Как идёт, так и идёт. Всегда так делаю.

– Вы продолжаете тренироваться на родине. Не думали поехать за границу? Например, в Таиланд.

– А что в Тае? Ехать без тренера – бессмысленно. Поехать, лапы побить, в группе потренироваться. А над тобой индивидуально никто не будет работать. Туда хорошо гонять в межсезонье. Поспарринговаться, поработать с иностранцами, посмотреть – что и как. Думаю, если туда и ехать, то со своей командой, со своим тренером. И делать тренировки именно под себя. Я тренируюсь в Барнауле. Мне нравится здесь. У нас один зал – одна группа.

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

– Пётр Ян принял поединок с 13-м номером рейтинга. Что скажете об этом решении?

– Когда увидела, что Пётр Ян будет драться именно с Маркусом Макги, так удивилась. Когда я дебютировала, в тот же день дебютировал этот парень. И у меня первая мысль была о себе. Думала, что этот чувак уже будет драться с Яном. А я всё ещё где-то там внизу нахожусь. И в итоге подумала, почему Пётр согласился драться с 13-м номером. Он опасный. Борется очень хорошо, на уровне Мераба. Опасный конкретно. Но Пётр тоже очень крутой. Не нужно смотреть на рейтинг этого парня. Он может составить жёсткую конкуренцию. А если победит Петра, сразу попадёт в топы. В топ-10 – точно. И такой бой даже больше интересен для Яна.

– Мераб захватил дивизион. Кто его может остановить? И за счёт чего?

– Думаю, Шон О’Мэлли оказался для него слишком удобным во втором поединке. Первый бой прошёл, он его прочувствовал. И понял, как нужно работать. Когда ты очень крепкий парень в борьбе, тебе легче. Высокому человеку в ноги пройти – труда особого не составляет. Его может пройти какой-то крепенький коренастый парень, который хорошо борется. У Петра бы получилось. 100%. В этот раз бы точно получилось. Прошло время. Ментально за время люди становятся сильнее. Пётр – такой, я уверена в этом. Все профессионалы делают работу над ошибками, нужные выводы. Бой Петра и Мераба был бы очень интересным.

Ирина Алексеева Фото: Mike Roach/Getty Images

– Нет ли ощущения, что сейчас эра возрастных чемпионов? Опыт бьёт молодость?

– Молодым сложнее. Их подписывают, не каждому удаётся чаще выступать. У кого-то травмы, у кого-то другие обстоятельства. Думала, что из молодых быстро станет чемпионом Чимаев. Однако он долго не выступал. Стал уже немолодым. Опыт бьёт молодость. Молодым бывает банально сложнее выходить. Особенно когда опыт – это не только пояс, но и многократные защиты. На молодых бойцов идёт огромное давление. Поэтому так и происходит.

– А есть ли тенденция, что сейчас больше поясов у парней и девушек с борцовской базой?

– Думаю, аспектом основным является всё-таки «смешка». Скорее всего, у чемпионов просто идёт лучше борьба. Но они же и в стойке отлично рубятся. Просто акцент сделали на все аспекты. У кого что лучше получается, тот там и выигрывает.

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

– Есть ли несправедливость в том, что Исламу пришлось освободить свой пояс, а Джонс заставляет простаивать дивизион?

– Джонс прославлял UFC. И поэтому здесь идёт снисхождение. «Спасибо» своего рода. Тяжёлый вес – «королевский». А он король.

– А как же Александр Волков, который может так и не дождаться своего титульного шанса? Учитывая, что в UFC вновь засобирался Нганну.

– Я думаю, что Нганну нужно подраться с Джонсом, а Саше – с Аспиналлом. За титул временного чемпиона. Это было бы очень интересно. Чего ждать Тому и Саше? Аспиналлу, конечно, хочется выйти с Джонсом. Но зачем ему просто сидеть? Простаивать – это не всегда хорошо. А у Волкова и Аспиналла мог бы получиться классный поединок.

– Конор долго обещает вернуться, однако не возвращается. Джонс обещает подраться с Аспиналлом, но не дерётся. Не сильно ли это отторгает?

– Я думаю, что Конору давным-давно не нужны бои. У него есть популярность, деньги, есть всё. Он просто умеет удерживать публику. Даёт инфоповоды, чтобы его лишний раз обсуждали. Зарабатывает на этом, раскручивает себя ещё больше. У меня лично нет к этому негатива. Я просто понимаю, что он делает. И делает это качественно.

Он хочет баллотироваться на пост президента Ирландии. И, думаю, его выберут. Нормальный будет президент. Каждый первый будет заниматься MMA.

– А в России кто-то из бывших бойцов может стать президентом?

– А кому это нужно вообще? Вешать на себя такой груз ответственности. Я никогда не думала о том, чтобы стать политиком. Но уверена, что смогла бы стать президентом России.

– Кого считаете новыми суперзвёздами UFC? Кто привлекает к себе больше всего внимания?

– Пэдди Пимблетт мне очень нравится. А у девушек я пока не вижу никого. Именно в своём весе.

– В своё время Хабиб принял правила игры и совершил свой знаменитый прыжок из клетки. Нынешние попытки делать трэш-ток – похожая история?

– Скорее всего, у Хабиба решали эмоции. У человека эмоции меняются очень много раз на дню. Представляете, сколько он терпел? Бомба взорвалась – и всё. Лучше всего, что это произошло именно в тот момент, когда Хабиб выиграл.