Долгожданный нокаут от Конора. Ирландец напал на человека в баре

Почти четыре года прошло с тех пор, как Конор Макгрегор сломал ногу в трилогии с Дастином Порье и начал обещать величайшее возвращение всех времён. За это время со скандальным ирландцем произошло много всего, но в подавляющем большинстве случаев всё это не было связано с боями и негативно влияло на репутацию бывшего чемпиона.

В последнее время имя Конора Макгрегора стабильно фигурирует только в новостях с какими-либо скандалами либо в чём-то, связанном с Bare Knuckle Fighting Championship, лигой, совладельцем которой он является. Но негатива вокруг бойца гораздо больше. В 2019 году уже был эпизод, когда Конор ударил в баре пожилого человека, отказавшегося пить его виски. В тот раз Макгрегор отделался штрафом. После пошли уже более серьёзные обвинения, количество которых скоро начнёт приближаться к профессиональному рекорду ирландца.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Во время своего простоя Конор также не сидит без дела. Был скандал на матче НБА, когда Макгрегор переусердствовал и побил маскота «Майами Хит», а в тот же вечер пошли слухи, что спортсмен изнасиловал женщину в туалете. Дело по-прежнему не закрыто. Не так давно ирландца признали виновным по другому эпизоду о насилии, который разбирали с 2019 года. Сам он признавался в том, что употреблял запрещённые вещества, также регулярно всплывают новости о мелких драках.

Вот и на этот раз британский таблоид The Sun опубликовал видео, где Макгрегор вступает в конфликт с посетителем в баре Pacha на Ибице. Видно, что боец наклонился к мужчине, выслушал его, а потом нанёс пару ударов, отправив того на пол. Позже пострадавшего вывели из заведения, а сам Конор продолжил развлекаться.

The Sun также привёл слова одного из очевидцев произошедшего: «Очевидно, что-то было сказано в адрес Конора, чтобы разозлить его, и он отреагировал таким образом. Парень, казалось, упал на пол, и его приятели пришли, чтобы поднять его и увести. Для Конора никаких последствий не было, но парня, которого он ударил, увели, и больше я его не видел».

Тем не менее в социальных сетях Макгрегора активно осуждают, говоря, что случившееся — полная катастрофа, а самого бойца называют «угрозой обществу» и «неуверенным в себе социопатом». Представители издания MMAFighting пытались связаться с представителями Конора, однако те не стали комментировать инцидент.

Всё это происходит на фоне активной пиар-компании Макгрегора, как кандидата в президенты Ирландии. Боец критикует нынешнее правительство страны, планирует активно бороться с мигрантами, даёт подробное интервью Такеру Карлсону, не забывает о социальных сетях и попутно помогает раскручивать турниры BKFC, периодически даже устраивая стердауны прямо в ринге. Но в плане политики дело дальше слов пока не идёт, и такие эпизоды, как на Ибице, вряд ли сильно помогают Конору повысить свой рейтинг в глазах народа.

О возвращении экс-чемпиона в октагон речи тоже нет. Хотя сам он не забывает красочно и ярко рассказывать, как будет биться в статусе президента Ирландии. Если раньше Дана Уайт старался всех успокоить и говорил, что камбэк Макгрегора случится, то теперь он просто разводит руками со словами «я не знаю, когда он вернётся». Верит в бой Конора только Майкл Чендлер, но зачем ирландцу утруждать себя лагерями, если можно оформить нокаут, не отрываясь от вечеринки в клубе?