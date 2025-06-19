Дерзкий блогер добился своего. Пол терпел насмешки, но заставил хейтеров молчать

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме (США) состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой очередной поединок проведёт известный блогер Джейк Пол, которому предстоит бой против бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Пять лет назад имя Джейка Пола в спортивном мире никто не знал. Тогда популярный блогер пошёл по стопам своего старшего брата Логана и ударился в единоборства, а, точнее – в бокс. Поначалу это были поединки с такими же блогерами или непрофильными спортсменами, но затем Джейк нашёл идеальный вариант, как сделать себе имя в мире единоборств. Он стал проводить поединки с легендами смешанных единоборств, правда, с оговоркой: легенды эти были уже в пенсионном возрасте и значительно уступали Полу в габаритах. Так, Джейк дважды победил Тайрона Вудли, а в реванше и вовсе брутально нокаутировал бывшего чемпиона UFC, оказался сильнее Андерсона Силвы, Бена Аскрена, позднее – Нейта Диаза и Майка Пэрри. Всё это привело к какой-то сумасшедшей популярности блогера.

Была ли в тех поединках спортивная составляющая? Большой вопрос. Всё же складывалось ощущение, что бойцы выходили на такие бои за большим чеком, а не с целью победить. Однако Джейк сделал себе имя, несмотря на то что изначально Пол сталкивался с огромной порцией критики. Мол, и не боксёр он вовсе, и техники нет. Джейк шёл своей дорогой, и теперь он одна из ключевых фигур в боксе.

Сомневаетесь? Джейк в следующие выходные возглавит турнир, в карде которого состоится бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в крузервейте между Хильберто Рамиресом и Юниером Дортикосом. То есть бой блогера оценивают выше в плане интереса, чем титульный поединок профессионалов в одной из самых престижных категорий – это говорит о многом. А противостояние блогера с легендарным Майком Тайсоном и вовсе вошло в историю. В прямом эфире за этим поединком следили 108 млн человек – таких показателей никогда не было в истории спорта. Добавляем сюда тот факт, что Пол ещё и отлично продаёт бои, умеет зарабатывать сам и даёт зарабатывать другим: тот же Тайсон в свои 58 лет получил $ 20 млн – солидная прибавка к пенсии. Сам же блогер заработал $ 40 млн – показатель уровня ведущих мировых звёзд бокса.

Популярность Пола подтверждается и тем, что желание провести с ним бой изъявляли многие известные боксёры. Джейк едва не подписал контракт на поединок с Канело – в последний момент Альвареса «перехватили» арабские шейхи. О потенциальном поединке с блогером высказывался даже Артур Бетербиев. А сам Джейк подливает масла в огонь.

«Ведутся переговоры. Это Джервонта Дэвис, Энтони Джошуа, Баду Джек, Райан Гарсия, KSI, Томми Фьюри. В списке много имён, но больше всего меня заводит бой с Джеком. Однозначно хочу стать чемпионом мира, так что бой с Джеком или Хильберто Рамиресом — очень хороший план для меня», — сказал Джейк в интервью The Schmo.

Интересно, что Пол стал получать и больше комплиментов и уважения со стороны других представителей спортивной сферы. Да, хейт всё ещё присутствует, особенно много Джейку «прилетало» за бой с Майком Тайсоном, тем не менее блогер вызывает уважение за то, что сумел построить с нуля такую карьеру.

«Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто, поскольку он ни от кого не зависит. Но не думаю, что его поединки сохранят популярность. Джейк всё реже и реже делает это, поскольку организаторы теряют много денег на проведении этих поединков», — приводит слова бывшего временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи портал Bloody Elbow.

Победа над младшим Чавесом, тем более на таком крупном турнире, укрепит позиции Джейка. А ведь перед ним выступит Хильберто Рамирес, и Пол наверняка бросит вызов чемпиону. Фрэнсис Нганну же получал титулованный бой в дебютном поединке, так почему потенциальный титульник Джейка должен вызывать удивление?