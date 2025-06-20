Про тверк-издёвку от соперницы и месть русских женщин. Интервью с Дарьей Железняковой

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.

Мы поговорили с Дарьей и узнали, как она отреагировала на организацию долгожданного реванша. Кроме того, Железнякова оценила самые яркие события из мира UFC. А также рассказала о своих принципах и целях.

– Как прошла подготовка к поединку? Было ли что-то необычное, интересное?

– Эта подготовка, по сравнению с другими, была довольно спокойной. Всё было в порядке, долетели спокойно. В UFC PI всегда снабжают вкусной едой. Я её обожаю. Если честно, очень сильно скучала по десертам. Когда кушаешь их, не отличишь от ресторанных. И после этого десерта ещё и вес падает.

В Баку мы прилетели в ночь с понедельника на вторник – сразу на fight week. Посмотреть на город пока не получилось, только из окна. Это спортивная классика. Я впервые в Баку. Но уже вижу, что это очень красивый город. Планирую погулять и посмотреть.

– Город принимает исторический турнир. Чувствуется дополнительная ответственность?

– С этой точки зрения ответственности нету. Я больше чувствую ответственность в плане своей карьеры. Особенно после последнего боя – не сильно удачного для меня. То, что бой проходит в Азербайджане, это очень хорошо. Тут многие говорят по-русски, это замечательно. Есть любопытная история. Когда рассказывала друзьям и знакомым, что мне дали бой в Баку, они мне не верили. Говорили: «Даш, ты что? Здесь не проходят турниры UFC». И поверили мне только после того, как я скинула ссылку.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– Когда получили предложение реванша с Мелиссой, сильно обрадовались?

– Да, конечно. Я была счастлива, прыгала, хлопала в ладоши. Была очень рада, что мне дали бой. И именно с ней. Реванш – это всегда интересно. Она ещё победила Иру Алексееву. Есть настрой отомстить. Месть за русских женщин. В пятницу мы с Ирой поедем вместе на официальную церемонию взвешивания. Скоро встретимся, познакомимся поближе.

– Что в последнем поединке пошло не так?

– Был один момент, который произошёл прямо перед боем. Он повлиял на меня с точки зрения психологии. Я пыталась дистанцироваться, однако не совсем получилось. Вероятно, это повлияло. Мне просто не повезло. Это MMA – здесь бывает всякое. Могла она лечь, но пропустила я. Ещё, конечно, была проблема с тем, что меня мало «душили» на тренировках. Если бы это отрабатывалось, я бы сумела защититься. Теперь этому было уделено намного больше внимания.

– Реванш с Айлин – это самая желанная цель сейчас?

– Нет. Касаемо тверка, это всё очень сильно раздули. Если посмотреть нормально, где я находилась, она тверкала не над моим лицом. А ещё после боя она подбежала, обняла меня, поцеловала и сказала: «Я тебя люблю, это просто для шоу». И то же самое было после стердауна. Но все начали на меня накидываться. Представьте, меня начали душить… Какое у меня было состояние. Кроме того, я сразу осознала, что проиграла. У меня не было даже мыслей отомстить, ударить. А многие люди мне писали, спрашивали, почему я не ответила. Это настолько глупо. Пишут диванные критики, которые не понимают, что такое спорт.

На тот момент я была расстроена поражением. Это спорт. А это и работа, и бизнес, и хобби. Работа была сделана плохо, гонорар в два раза меньше. А потом на меня накинулось много хейтеров. Именно из-за тверка. Конечно, это было не совсем красиво. Я не думаю о реванше. Собираюсь соглашаться на бои, которые даёт лига, прогрессировать. Никаких личных обид на неё нет.

– Если в потенциальном реванше вы одержите победу, не поступите так же?

– Я бы предпочла красивый и тяжёлый нокаут. Вместо тысячи слов. Это было бы круто. Чтобы человек упал и ему было плохо. Всё.

– В UFC есть тенденция, что отказ от поединков приводит к длительному простою. Боссы лиги так пытаются проучить бойцов? Арман Царукян совсем застоялся.

– У меня была такая ситуация. Предложили бой, однако я отказалась по причинам, связанным со здоровьем. У меня была операция. И в тот же день предложили поединок. Но вообще, лучше не отказываться от боёв. Это работа, UFC – твой босс. И если ты выбираешь поединки, то не сильно будешь интересен. Лучше соглашаться. Единственной причиной могут стать реальные проблемы со здоровьем. А по поводу Армана… Очень жалко, я сильно ждала этот бой. Ещё мне очень не понравилось, что на Царукяна обрушилось столько критики. Полился хейт, что он снялся просто так. Арман – боец такого уровня, что он не может просто испугаться и сняться. Я в это не верю. У всех спортсменов много травм. Это могло произойти с каждым. Очень жаль, что поединок не состоялся.

– Нет ощущения, что хейт случается потому, что другие бойцы включают режим неуязвимости – выходят в октагон с жуткими травмами и болезнями?

– Все спортсмены такие. Просто героизм разный. Я перед дебютом в UFC надорвала крестообразную связку. За месяц до боя. А за три недели до поединка палец на руке был в два раза больше обычного из-за отёка. Но травмы травмам рознь. И всё-таки сниматься тяжело. Это твоя работа, ты теряешь деньги. И речь не только о гонораре. Ты тратишь большие деньги на подготовку. И снимаясь с боя из-за микротравмы, ты делаешь хуже сам себе. А вообще, спортсмены – сумасшедшие фанатики.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– Как вы отреагировали на возвращение Аманды Нуньес? Как вам вывеска?

– Будет очень крутой и интересный бой. Я не удивлена, что Аманда вернулась. Спортсмены одержимы выступлениями. Они просто не могут без этого. Рутинная жизнь зачастую мешает. У спортсменов она своя. Но более яркая, напитанная эмоциями. Не каждому человеку комфортно потом жить в рутине. А у спортсменов очень много дофаминовых всплесков. Я вообще думала, что Нуньес вернётся раньше.

– Валентина Шевченко раскритиковала это решение. Что скажете?

– Могу понять слова Валентины. Она имеет в виду, что нужно держать слово. Если сказал, уходи насовсем. Зачем этот пафос? Валентина всё правильно сказала. Но есть реалии жизни. Нуньес могла говорить всё что угодно. А потом столкнулась с рутинной жизнью. Отдохнула, перезагрузилась. Стало скучно. А ещё ты вспоминаешь о спортивной жизни только позитивные моменты.

– Я когда изучал перед вашим боем концепцию дивизиона, наткнулся на любопытную закономерность. Ваша предстоящая соперница дралась уже с вами, Алексеевой и Сыгулой. Теперь Ирина будет драться с Клаудией. Если вы и Алексеева победите, а затем вам предложат очный поединок, согласитесь?

– Очень сложно ответить на этот вопрос. Буду принимать решение, если такое предложение поступит. Такое было у Павловича и Волкова. Я люблю тяжеловесов, мне был интересен этот поединок. Углубилась в историю и поняла, что всех перехитрил менеджер. Произошло недопонимание.

– В чём причина того, что в MMA к этому относятся так болезненно? В боксе бои Бивола и Бетербиева – настоящий праздник.

– У меня есть один ответ, но он не очень красивый… Бокс считается джентльменским видом спорта. И там смотрят на всё по-другому. А в MMA всё более грубо. Возможно, поэтому публика так всё и воспринимает.

Я, кстати, ощущаю странные вещи. У меня лагерь во Франции. Особого хейта не было. Но был негатив к тому, что я готовлюсь во Франции. Я выступаю с российским флагом, какая вам разница? Человек сидит и говорит гадости. Говорят ерунду непонятно зачем. Возможно, это просто какая-то зависть. Чушь, если честно. Судьба сама привела меня во французскую команду.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Железняковой

– Флаг уже припасли на выход в октагон?

– Честно сказать, у меня его нет. Возможно, кину клич болельщикам. Или возьму у Иры Алексеевой. Если мы будем в одном углу, конечно.

– Как вы относитесь к татуировкам? Ирина Алексеева говорила, что готова набить российский флаг.

– Ирина – огненная женщина. У меня нет ни одной татуировки на теле. Но мне они нравятся. Некоторым очень идут. Я не очень хорошо отношусь к татуировкам на лице. Моё же тело меня устраивает и без татуировок. В молодости ты бьёшь и головы нет. А сегодня я понимаю, что могу набить одно, а через пару дней поменять своё отношение, мнение о чём-то. Если выиграю пояс UFC, набью ли его? Даже не знаю. Очень сильно люблю своё занятие, живу боями. Однако для меня самое главное – семья. И если бы и набивала что-то, то именно связанное с ней. UFC – это очень круто. Но если бы что-то и набивала, то имя кого-то из близких. Чтобы память о них всегда была со мной.