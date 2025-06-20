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PFL: Гаджи Рабаданов – Кевин Ли, Магомед Магомедов – Сарварджон Хамидов, MMA 21 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв

PFL: новый вызов для Рабаданова, Магомедов идёт закрывать поражение. LIVE
Сергей Сорокин
Гаджи Рабаданов и Магомед Магомедов
Комментарии
Главными действующими лицами вновь должны стать россияне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Бэнк-арене» в Уичито, США, состоится турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. Он порадует фанатов смешанных единоборств яркими противостояниями. Особенно внимания заслуживают бои с участием парней из России.

Свой очередной поединок в лиге проведёт Магомед Магомедов. Он выйдет на бой против Сарварджона Хамидова. Соперники обещают порадовать собравшихся фанатов ярким противостоянием.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов
21 июня 2025, суббота. 02:10 МСК
Магомед Магомедов
Не началось
Сарварджон Хамидов

А в главном бою вечера сойдутся Гаджи Рабаданов и Кевин Ли. Россиянин – действующий победитель Гран-при промоушена. А в соперниках у него – статусный американец, который давно заработал себе имя в мире смешанных единоборств.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Не началось
Кевин Ли

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Гаджи Рабадановым:
«Справедливости в ММА нет. Давно нет». Чемпион PFL — об изнанке жёсткого спорта
Эксклюзив
«Справедливости в ММА нет. Давно нет». Чемпион PFL — об изнанке жёсткого спорта
Где смотреть турнир PFL World Tournament 6: Semifinals Дата и время турнира PFL World Tournament 6: Semifinals Полный кард турнира PFL World Tournament 6: Semifinals
Live Сергей Сорокин

🏆 Рабаданов: я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о своей карьере.

«Спортивный интерес никогда не останавливается, поэтому на это всё нужно смотреть немного по-другому. Я смотрю на свою карьеру. Например, я выиграл пять боёв, а у меня ощущение, что карьера стоит на месте. Вот спортивная точка зрения. Я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует на месте. И когда меня спросили — Джей-Джей Уилсон или Кевин Ли, то, конечно, я сказал Кевин Ли. А спортивного интереса у меня и в любительской карьере хватало», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир PFL World Tournament 6: Semifinals

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

09:47 Сергей Сорокин

🤼‍♂️ Ли: собираюсь в бою с Рабадановым показать превосходство американской школы борьбы

«Сейчас я получил отличную возможность. Могу доказать, что остаюсь одним из лучших легковесов в мире. Гаджи серьёзный оппонент. Он идёт на сумасшедшей победной серии, выиграл прошлый Гран-при PFL, а также представляет ту же команду, что и Махачев. Так что победа над таким парнем, как Рабаданов, будет эквивалентна тому, чтобы забрать кусок могущества.

Последний раз я дрался с русским в 2015 году в Ирландии. И тогда у меня была цель — доказать, что американская школа борьбы сильнее российской. Я доказал это тогда и собираюсь сделать это снова», — сказал Ли в интервью на YouTube-канале MMAJunkie.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира PFL World Tournament 6: Semifinals

Турнир PFL World Tournament 6: Semifinals состоится в ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Бэнк-арене» в Уичито, США. Он стартует в 00:30 по московскому времени. Главный бой состоится не ранее 05:30 мск.

09:46 Сергей Сорокин

⚖️ Кевин Ли оказался тяжелее Гаджи Рабаданова перед боем

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе американец Кевин Ли и чемпион PFL в категории до 70 кг россиянин Гаджи Рабаданов успешно прошли процедуру официального взвешивания перед поединком.

Кевин показал на весах 70,7 кг, а Гаджи — 70,3 кг.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира PFL World Tournament 6: Semifinals

  • Гаджи Рабаданов — Кевин Ли;
  • Лиз Кармуш — Элора Дана;
  • Арчи Колган — Мансур Барнауи;
  • Джастин Ветцелл — Мандо Гутьеррес;
  • Джейк Хэдли — Марсирли Алвес;
  • Брент Примус — Альфи Дэвис;
  • Джена Бишоп — Екатерина Шакалова;
  • Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов;
  • Антонио Карусо — Винисиус Ченчи;
  • Дарра Келли — Майк Хэмел;
  • Сарай Ороско — Илара Джоанн;
  • Алан Домингес — Николас Мек.
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