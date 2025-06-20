PFL: новый вызов для Рабаданова, Магомедов идёт закрывать поражение. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Бэнк-арене» в Уичито, США, состоится турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. Он порадует фанатов смешанных единоборств яркими противостояниями. Особенно внимания заслуживают бои с участием парней из России.
Свой очередной поединок в лиге проведёт Магомед Магомедов. Он выйдет на бой против Сарварджона Хамидова. Соперники обещают порадовать собравшихся фанатов ярким противостоянием.
А в главном бою вечера сойдутся Гаджи Рабаданов и Кевин Ли. Россиянин – действующий победитель Гран-при промоушена. А в соперниках у него – статусный американец, который давно заработал себе имя в мире смешанных единоборств.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🏆 Рабаданов: я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о своей карьере.
«Спортивный интерес никогда не останавливается, поэтому на это всё нужно смотреть немного по-другому. Я смотрю на свою карьеру. Например, я выиграл пять боёв, а у меня ощущение, что карьера стоит на месте. Вот спортивная точка зрения. Я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует на месте. И когда меня спросили — Джей-Джей Уилсон или Кевин Ли, то, конечно, я сказал Кевин Ли. А спортивного интереса у меня и в любительской карьере хватало», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Где смотреть турнир PFL World Tournament 6: Semifinals
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤼♂️ Ли: собираюсь в бою с Рабадановым показать превосходство американской школы борьбы
«Сейчас я получил отличную возможность. Могу доказать, что остаюсь одним из лучших легковесов в мире. Гаджи серьёзный оппонент. Он идёт на сумасшедшей победной серии, выиграл прошлый Гран-при PFL, а также представляет ту же команду, что и Махачев. Так что победа над таким парнем, как Рабаданов, будет эквивалентна тому, чтобы забрать кусок могущества.
Последний раз я дрался с русским в 2015 году в Ирландии. И тогда у меня была цель — доказать, что американская школа борьбы сильнее российской. Я доказал это тогда и собираюсь сделать это снова», — сказал Ли в интервью на YouTube-канале MMAJunkie.
Дата и время турнира PFL World Tournament 6: Semifinals
Турнир PFL World Tournament 6: Semifinals состоится в ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Бэнк-арене» в Уичито, США. Он стартует в 00:30 по московскому времени. Главный бой состоится не ранее 05:30 мск.
⚖️ Кевин Ли оказался тяжелее Гаджи Рабаданова перед боем
Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе американец Кевин Ли и чемпион PFL в категории до 70 кг россиянин Гаджи Рабаданов успешно прошли процедуру официального взвешивания перед поединком.
Кевин показал на весах 70,7 кг, а Гаджи — 70,3 кг.
Полный кард турнира PFL World Tournament 6: Semifinals
- Гаджи Рабаданов — Кевин Ли;
- Лиз Кармуш — Элора Дана;
- Арчи Колган — Мансур Барнауи;
- Джастин Ветцелл — Мандо Гутьеррес;
- Джейк Хэдли — Марсирли Алвес;
- Брент Примус — Альфи Дэвис;
- Джена Бишоп — Екатерина Шакалова;
- Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов;
- Антонио Карусо — Винисиус Ченчи;
- Дарра Келли — Майк Хэмел;
- Сарай Ороско — Илара Джоанн;
- Алан Домингес — Николас Мек.