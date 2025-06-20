PFL: новый вызов для Рабаданова, Магомедов идёт закрывать поражение. LIVE

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В ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Бэнк-арене» в Уичито, США, состоится турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. Он порадует фанатов смешанных единоборств яркими противостояниями. Особенно внимания заслуживают бои с участием парней из России.

Свой очередной поединок в лиге проведёт Магомед Магомедов. Он выйдет на бой против Сарварджона Хамидова. Соперники обещают порадовать собравшихся фанатов ярким противостоянием.

А в главном бою вечера сойдутся Гаджи Рабаданов и Кевин Ли. Россиянин – действующий победитель Гран-при промоушена. А в соперниках у него – статусный американец, который давно заработал себе имя в мире смешанных единоборств.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.