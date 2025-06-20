Сын российского миллиардера рвётся в ринг. Мазепин меняет гонки на бокс?

Никита Мазепин ещё несколько лет назад был известен в том числе тем, что выступал в Формуле-1 за команду «Хаас». Сын миллиардера Дмитрия Мазепина провёл в самой престижной гоночной серии один год, блеснуть там у него не вышло, а в начале 2022 года контракт с ним был расторгнут. Ещё чуть позже Никита попал под санкции, однако полностью из спорта не ушёл — напротив, стал активнее погружаться в другие дисциплины.

Мазепин называет себя «гибридным атлетом» и уделяет немалое внимание в том числе и единоборствам. Он стал появляться на турнирах лиги Ural FC, Камил Гаджиев заговорил о возможном поединке для автогонщика, а ещё раньше Никита рассуждал, что хочет потренироваться с Хабибом Нурмагомедовым, и рассказывал, за что любит единоборства: «Это мой самый любимый вид спорта, потому что мне очень нравится мужское воспитание, мужское поведение. Я вырос в семье, где отец окончил Суворовское училище, потом служил в Афганистане. Поэтому мне это очень знакомо. И мне повезло, что в девятилетнем возрасте я был с отцом на боях Фёдора Емельяненко».

Никита Мазепин Фото: Finn Flare

Но спустя годы приоритеты Мазепина сместились в сторону бокса. В конце 2024-го Никита говорил, что может представить себя в боксе, и подчёркивал необходимость времени на полноценную подготовку и предложения, которое его заинтересует. В ответ на это Умар Кремлёв заговорил о возможности выставочного поединка между Мазепиным и гимнастом Никитой Нагорным, который также увлекается тренировками по боксу: «Как и в случае с Нагорным, Мазепин тоже мог бы при определённом подходе поучаствовать в одном из наших событий и показать, чему научился в боксе. Но это, конечно, не был бы полноценный поединок».

Сам Мазепин в начале 2025 года вновь заговорил о боксёрском дебюте: «В этом году планирую принять участие в соревнованиях по пяти дисциплинам. Самое интересное, наверное, это мой бой по боксу осенью 2025 года. Мы к этому стремимся, надеюсь, всё сложится хорошо».

Чуть позже автогонщик в интервью «Матч ТВ» более подробно поговорил на эту тему: «Важно понимать хронологию событий: не я хочу выйти в ринг и кого‑то вызвать на бой. Если получу интересное предложение с точки зрения спортивной и медийной составляющей вкупе с хорошим гонораром, готов на это подписаться, показать хороший бокс и выиграть этот бой. В противном случае продолжу заниматься боксом как одним из своих хобби. А их у меня много. Понятно, что первый бой делать с профессионалом глупо. Но если говорить про правильный подбор соперников, к примеру, на пять боёв на протяжении пяти‑шести лет, то всё может быть».

Мазепин действительно активно тренируется по несколько раз в неделю с экс-боксёром Владимиром Мышевым, завершившим карьеру из-за болезни несколько лет назад. А также регулярно подчёркивает, что финальная подготовка к возможному поединку начнётся за шесть месяцев до конца года. К сожалению для Никиты, планы подраться в 2025 году пришлось отложить: «Я раздобыл достаточно хорошую, профессиональную команду, которая помогала мне готовиться. В долгосрочной перспективе планы не меняются, однако сейчас появился нюанс — производственная, спортивная травма. Как только вернусь к своим хорошим физическим кондициям, смогу бегать и стоять в ринге, то возобновлю тренировки. Сейчас появляется достаточно много интересных возможностей насчёт проведения поединка, потому что спорт немного меняет вектор — в него приходят люди с большой медийностью. И я не говорю про поп-ММА — я абсолютно против этого направления. Речь о популяризации спорта с помощью блогеров, которые по своему информационному вектору подходят мне по ценностям. Если мы найдём правильного соперника и у меня будут правильные кондиции, то вы меня увидите в ринге».

Никита Мазепин в компании Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Что касается формулировки про правильного соперника, то Мазепин уже отмёл вариант с Даней Милохиным, который активно продвигается по карьерной лестнице в боксе. Никита заявил, что ему неинтересно боксировать с Милохиным, несмотря на то что он уважает путь блогера, а ещё отметил, что акцент делается на сопернике из-за рубежа: «Если отвечать на вопрос о том, зачем я это делаю, то мы должны остаться в плюсе, а не в минусе после проведения поединка. Если мы это сделаем в России с российским бойцом, то особо ничего полезного не получим».

Также в ТАСС со ссылкой на команду Мазепина сообщили, что переговоры с зарубежными спортсменами уже были. Разумеется, никаких имён не раскрывается, но, исходя из слов Никиты, можно предположить, что это будет соперник примерно того же уровня, что и у оппонентов Милохина, например. А если идут переговоры сразу с несколькими вариантами, то настрой дебютировать в ринге у Мазепина серьёзный.

Это может открыть дорогу и спортсменам из других видов спорта. Такие случаи, конечно, были, да и много кто уже выражал желание надеть перчатки и подраться в ринге либо в клетке. Для автогонщиков же такие истории всё ещё являются чем-то необычным. Можно вспомнить разве что вызов, брошенный Даниэлем Риккардо Льюису Хэмилтону, провести благотворительный поединок, но было это почти 10 лет назад. А у Мазепина есть шанс стать одним из первопроходцев среди гонщиков-боксёров и привлечь к себе немало внимания. Осталось восстановиться и подобрать соперника.