UFC Баку: огненный бой Физиева, возвращение Уланбекова и дебют Куниева. LIVE

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21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане пройдёт исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшего ММА-промоушена, который проводится на территории этой страны. В рамках этого турнира в октагон выйдут четыре россиянина.
Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, встретится с опасным казахстанцем Азатом Максумом, который возвращается после поражения и может сразу запрыгнуть в топ-15 дивизиона.
Также на турнире выступят две девушки из России. Ирина Алексеева будет биться со спортсменкой из Польши Клаудией Сыгулой.
А другая россиянка Дарья Железнякова попытается взять реванш у Мелиссы Маллинс за поражение, полученное ещё за пределами UFC.
Российский тяжеловес Ризван Куниев дебютирует на предстоящем турнире. И сразу получает шанс ворваться в топ-5, но надо пройти опытного Кёртиса Блэйдса.
В соглавном событии вечера выступит яркий Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес, идущий на серии из трёх досрочных побед. А у Физиева, напротив, три поражения кряду, и ему нужно спасать положение.
Возглавят турнир в Баку топовые полутяжеловесы — бывший чемпион организации Джамал Хилл и недавний претендент на титул Халил Раунтри.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚖️ Все результаты взвешивания
Результаты взвешивания участников турнира UFC в Баку. Главный кард:
Полутяжёлый вес: Джамал Хилл (93,44 кг) vs Халил Раунтри (93,44 кг).
Лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,53 кг) vs Игнасио Бахамондес (70,53 кг).
Тяжёлый вес: Кёртис Блэйдс (117,02 кг) vs Ризван Куниев (119,97 кг).
Промежуточный вес (до 74,84 кг): Тофик Мусаев (73,93 кг) vs Мыктыбек Оролбай (74,84 кг).
Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,3 кг) vs Николас Мотта (70,53 кг).
Полулёгкий вес: Мухаммаджон Наимов (66,22 кг) vs Богдан Град (66,22 кг).
Прелимы:
Полусредний вес: Сок Хюн Ко (76,88 кг) vs Обан Эллиотт (77,33 кг).
Средний вес: Исмаил Наурдиев (84,36 кг) vs Чун Ён Пак (84,36 кг).
Женский легчайший вес: Дарья Железнякова (61,68 кг) vs Мелисса Маллинс (61,68 кг).
Женский легчайший вес: Ирина Алексеева (61,46 кг) vs Клаудия Сыгула (61,23 кг).
Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (57,15 кг) vs Азат Максум (57,15 кг).
Тяжёлый вес: Хамди Абдельвахаб (115,43 кг) vs Мохаммед Усман (110,9 кг).
👌🏽 Физиев объяснил, почему его бой с Бахамондесом не возглавил турнир UFC в Азербайджане
«Дело не в том, что место уже было занято, а в том, что я просто это не заслужил. Всё-таки у меня три поражения подряд. В этой индустрии ты должен побеждать, поэтому мне и не дали мейн-ивент. Чувак, у которого три поражения подряд… Я думаю, это не очень хорошо будет», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».
😁 Физиев: шесть бойцов подряд отказались драться со мной. То **** болит, то ухо стреляет
«Шесть лет я в UFC, у меня было три операции, из-за которых я не дрался два года с копейками. И примерно ещё столько же мне не могли найти соперника. Почему я с Гэтжи вышел на коротком уведомлении? Я с августа ждал поединка! И шесть человек подряд отказались выходить со мной. То **** болит, то ухо стреляет…
А сейчас стало ещё сложнее — я же опасный чувак! Но у меня на бумаге три поражения. Два — с бонусами за «бой вечера», а в одном поединке сам поломался, хотя уверен, что победил бы. Но вот теперь на бумаге три поражения. И логика у соперников такая: «Выйду против чувака, у которого три поражения, проиграю ему… А что от этого получу?» А я просто хочу сказать, что ты испугался! Ещё до ринга», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале SHMS AUTO GROUP.
🦁 Железнякова: я не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова поделилась мнением насчёт известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
«Я вообще не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение. Он хочется вернуться из-за денег. Ему нужен постоянный адреналин. Ему его не хватает. Думаю, что он вернётся. Может ли он перебраться в кулачку? Вполне. Он не старый. Поэтому, скорее всего, вернётся», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир UFC Баку
Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😭 Стали известны причины отказа Кёдзи Хоригути от боя с Тагиром Уланбековым
Известный инсайдер мира ММА Майк Браун поделился информацией, почему экс-чемпион Bellator Кёдзи Хоригути принял решение отказаться от боя с россиянином Тагиром Уланбековым.
«Он повредил ребро. Это очень досадно, потому что у нас всё шло по плану и мы были невероятно рады тому, что он снова попал в UFC. Кёдзи усердно работал каждый день, выматывался на каждой тренировке. Но, к сожалению, от подобных неудач никто не застрахован», — приводит слова Брауна MMA Fighting.
Дата и время турнира UFC Баку
Турнир UFC on ABC 8 состоится 21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 22:00 мск.
🤔 Кёртис Блэйдс дал прогноз на поединок с Ризваном Куниевым
«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Я вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле.
Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда я измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.
Полный кард турнира UFC Баку
Основной кард:
Джамал Хилл — Халил Раунтри;
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;
Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;
Назим Садыхов — Николас Мотта;
Мухаммаджон Наимов — Богдан Град.
Предварительный кард:
Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;
Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула;
Азат Максум — Тагир Уланбеков;
Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб.