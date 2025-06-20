UFC Баку: огненный бой Физиева, возвращение Уланбекова и дебют Куниева. LIVE

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21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане пройдёт исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшего ММА-промоушена, который проводится на территории этой страны. В рамках этого турнира в октагон выйдут четыре россиянина.

Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, встретится с опасным казахстанцем Азатом Максумом, который возвращается после поражения и может сразу запрыгнуть в топ-15 дивизиона.

Также на турнире выступят две девушки из России. Ирина Алексеева будет биться со спортсменкой из Польши Клаудией Сыгулой.

А другая россиянка Дарья Железнякова попытается взять реванш у Мелиссы Маллинс за поражение, полученное ещё за пределами UFC.

Российский тяжеловес Ризван Куниев дебютирует на предстоящем турнире. И сразу получает шанс ворваться в топ-5, но надо пройти опытного Кёртиса Блэйдса.

В соглавном событии вечера выступит яркий Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес, идущий на серии из трёх досрочных побед. А у Физиева, напротив, три поражения кряду, и ему нужно спасать положение.

Возглавят турнир в Баку топовые полутяжеловесы — бывший чемпион организации Джамал Хилл и недавний претендент на титул Халил Раунтри.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.