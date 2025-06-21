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Гаджи Рабаданов — Кевин Ли, PFL 6, полуфинал Гран-при, 21 июня 2025, кто победил, как закончился бой, обзор, все результаты

Четыре нокдауна и финиш. Рабаданов играючи переехал Кевина Ли
Яхья Гасанов
Гаджи Рабаданов
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Россиянин справился за половину раунда.

В ночь с 20 на 21 июня в Уичито, штат Канзас, США на «Интраст Банк-Арене» прошёл турнир PFL World Tournament 6. Главным событием вечера стал полуфинальный поединок в Гран-при лёгкого веса между прошлогодним чемпионом PFL Гаджи Рабадановым и экс-бойцом UFC Кевином Ли.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов (W) — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Кевин Ли

Рабаданов за последние полтора года превратился в одного из самых грозных бойцов лёгкого дивизиона. В прошлом году Гаджи уверенно победил в Гран-при, забрав пояс и денежный приз в размере $ 1 млн. В новом сезоне Рабаданов уже уверенно стартовал, уничтожив за 32 секунды Марка Диакези и продлив свою победную серию до 11 поединков. Причём последние три боя россиянин выигрывал нокаутами. В полуфинале соперником Гаджи должен был стать Джей-Джей Уилсон, которого Рабаданов уже побеждал три года назад, но новозеландец выбыл и на замену ему вышел Кевин Ли.

Ли вообще не был заявлен на Гран-при этого сезона, да и в PFL пришёл только в 2025 году, однако получил шанс побороться за выход в финал. Кевин известен в первую очередь по выступлениям в UFC и разговорами о том, что он «видит дыры в игре Хабиба Нурмагомедова». Сейчас дела у Ли складываются не очень хорошо — шесть поражений в последних десяти боях и закономерный уход из UFC. В последнем бою Кевину удалось вернуться на победную тропу, благодаря успеху в поединке с Тиаго Оливейрой на турнире Lights Out Championship. После этого Ли оказался в PFL, а потом внезапно материализовался в полуфинале Гран-при.

Главные события прошедшего турнира:
PFL: Рабаданов снова в финале Гран-при. А Магомедов забрал важнейшую победу! LIVE
Live
PFL: Рабаданов снова в финале Гран-при. А Магомедов забрал важнейшую победу! LIVE

Поединок начался осторожно. Первым к активным действиям перешёл Рабаданов и донёс опасную комбинацию, а затем начал просто разносить именитого американца. За первые две минуты Кевин Ли трижды оказался в нокдауне после тяжёлых попаданий Гаджи, но каждый раз россиянин не форсировал события и позволял сопернику подняться. Ли пытался утащить Рабаданова в борьбу, однако всё безуспешно. Гаджи выбирался и снова переходил к давлению в стойке.

В итоге к середине раунда Рабаданов поджал Ли у сетки, в очередной раз донёс серию ударов, а Кевин в четвёртый раз оказался в нокдауне. На этот раз Гаджи уже не стал ждать и добил соперника, а рефери тут же вмешался и остановил поединок. Рабаданов оформил четвёртый нокаут кряду и вышел в финал Гран-при PFL, где его соперником станет Альфи Дэвис.

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