Тигр всё ещё опасен. Магомедов вернулся и победил, но что дальше?

В ночь на 21 июня в Уичито, штат Канзас, США, на «Интраст Банк-Арене» прошёл турнир PFL World Tournament 6. В рамках ивента свой очередной поединок провёл россиянин Магомед Магомедов, известный по выступлениям в ACB и Bellator. А его соперником стал непобеждённый боец из Таджикистана Сарварджон Хамидов.

Для Магомедова поединок сложился крайне непросто. Хамидов постоянно навязывал очень вязкий контроль у сетки, от которого тяжело было избавиться. Плюс ко всему Сарварджон регулярно пытался угрожать сабмишенами, молниеносно выбираясь за спину Магомеду. За счёт такой работы Хамидов забрал один раунд, но потратил немало сил, чтобы удерживать россиянина, и начал закисляться. Из-за этого боец из Таджикистана уже просто уповал на пассивный контроль и больше ничего не делал.

В стойке Магомедов был на совершенно другом уровне. Тигр действовал креативнее, бил жёстче, и Хамидову приходилось делать всё, чтобы избегать долгого нахождения в стойке. Магомедов, несмотря на то что слишком часто позволял себя прижимать, успевал общаться и со зрителями, и даже с углом соперника. За счёт ярких эпизодов и очевидного превосходства в стойке более опытный россиянин смог добиться тяжёлой победы в крайне близком бою. Вероятно, даже в бою с Патчи Миксом за титул превосходство Магомедова визуально было более явным, однако победа тогда ушла не в руки Тигра. На этот раз судьи приняли сторону российского бойца.

С 2021 года Магомедов чередует победы и поражения. Нестабильность экс-чемпиона ACB и человека, нанёсшего Петру Яну первое поражение в карьере, безусловно, не радует. Магомед всё ещё очень опасен в стойке, но регулярно испытывает проблемы с людьми, которые ставят на борьбу и превосходят россиянина в физической силе. Хамидову не хватило опыта и кардио, а иначе были риски получить второе поражение кряду, чего с Магомедовым никогда ранее не случалось. Ну и нельзя игнорировать, что проигрывал Магомед довольно сильным бойцам — Пётру Яну, Патчи Миксу, Рауфону Стотсу. Хамидов в будущем тоже может сильно вырасти, потенциал он продемонстрировал.

С учётом возраста (Магомеду уже 33), вряд ли стоит ждать большого прогресса от Тигра, однако он по-прежнему в состоянии выигрывать бои за счёт своих сильных сторон и остаётся серьёзной угрозой для всего легчайшего дивизиона в PFL. Россиянин всё ещё способен осаживать опасных проспектов и подтверждать свой статус топа. Нет проблем и с характером, что он в очередной раз продемонстрировал. Так что списывать Магомеда рано.

Магомед Магомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

В принципе, мы должны были увидеть Магомедова в сезоне Гран-при, но из-за травмы он не смог выступить в 1/4 финала и снялся с турнира. Однако победа над Хамидовым делает его запасным на финал сезона. В Гран-при бойцы нередко выбывают из-за травм, так что Магомед при удачном стечении обстоятельств может даже подраться за титул. В финале бьются Марсирли Алвес и Джастин Ветцелл. Оба способны доставить проблемы Магомедову, но как бойцы они ниже классом.

Тигр всё ещё опасен и остаётся угрозой для дивизиона. Да, при этом с каждым следующим боем соперники доставляют ему всё больше проблем, однако Магомедов в состоянии с этим справиться. И у Магомеда достаточно времени, чтобы сделать как минимум один забег к титулу чемпиона PFL. И он точно предпримет такую попытку.