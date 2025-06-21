Хамуков не справился с американцем и впервые проиграл. Россиянина «обокрали» в США?

В ночь с 20 на 21 июня в Лонг-Бич (США) состоялся яркий вечер профессионального бокса. Его главным действующим лицом стал россиянин – Пётр Хамуков. Он провёл свой очередной поединок, к которому подходил в непобеждённом статусе. Но в соперниках был опасный американец – Дэвид Стивенс. Кроме того, выступление на родине придавало представителю США дополнительной мотивации. Поэтому россиянина ждало очень непростое испытание на прочность. Однако Хамуков уже встречался со статусной оппозицией, поэтому прекрасно понимал, к чему нужно было быть готовым.

Хамуков с профессиональным рекордом 13-0 выглядел мощно на протяжении последнего времени. Шесть своих побед он забрал досрочно. Кроме того, Пётр демонстрировал умение подстраиваться под оппонентов, действовать максимально неудобно. Поэтому мог стать непреодолимой преградой для американца. Кроме того, карьера россиянина шла по восходящей. Уровень оппозиции становился мощнее, а на горизонте замаячили чемпионские пояса. Правда, немного смущал 10-раундовый формат поединка, который удобнее именно «сушащим» бойцам. Но, казалось, с ним Хамуков должен был справиться.

Стивенс в свои 25 лет уже успел наколотить приличный профессиональный рекорд – 14-2. При этом 10 раз он отправлял оппонентов в нокаут. Поэтому можно было рассчитывать на активность и размашистую работу от американца. А на трибунах отчаянно гнала вперёд домашняя публика. Поэтому всё располагало к тому, что Дэвид должен пытаться завладеть инициативой, действовать агрессивно. Забегая вперёд, фанаты остались разочарованы. Вместо перечисленного выше они получили довольно «беззубое» поведение в ринге. А ведь совсем недавно один из главных функционеров Турки Аль аш-Шейх дал понять, что постарается искоренять это в боксе.

ПЁТР ХАМУКОВ Фото: Meg Oliphant/Getty Images

На протяжении всего поединка бросалось в глаза, что Хамуков работает первым номером. Он не особенно стеснялся, набрасывал целые серии ударов и доминировал. На этом фоне Стивенс едва не потерялся, много клинчевал и искал спасение в попытках «вязать» руки оппонента. Конечно, Петра такая ситуация напрягала, однако действовал россиянин достаточно выверенно, убедительно. Он прекрасно понимал, что нужно методично развивать успех, минимизируя возможность лаки-панча. Поэтому добивать не торопился, в сложные моменты вёл себя хладнокровно.

После экватора поединка несколько раз казалось, что досрочного финиша просто не избежать. Стивенс терпел и старался выправить ситуацию, но получалось это откровенно плохо. В итоге удалось с большим трудом дотерпеть до финального гонга. Складывалось ощущение, что Хамуков должен отправлять в свою копилку очередную победу. Однако вмешался человеческий фактор. Все три судьи приняли сторону Дэвида с одинаковым счётом – 97-93. Публика встретила объявление результата гулом недовольства. Чувствовалось, что случилось настоящее «ограбление».

Теперь Хамукова ждёт ещё одна проверка на прочность. Но уже моральная. Не все боксёры справляются с первым поражением в профессиональной карьере. Тем обиднее, что оно получилось именно таким – максимально спорным и неприятным. Однако чтобы доказать свои титульные притязания, Петру предстоит выдерживать и такие удары.