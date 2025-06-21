Заставил понервничать Хабиба! Уланбеков в тяжёлом бою одолел крепкого казаха

В Баку проходит первый в истории Азербайджана турнир UFC. В предварительном карде свой поединок провёл российский боец Тагир Уланбеков, который разделил октагон с представителем Казахстана Азатом Максумом.

33-летний уроженец Дагестана выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Тагир — член команды Хабиба Нурмагомедова. В UFC он попал в 2020 году и стартовал с двух побед, однако затем уступил Тиму Эллиотту. Теперь Уланбеков шёл на серии из трёх удачных боёв, но здесь стоит сказать, что у россиянина были заметные проблемы. Так, в июне прошлого года Тагир должен был встретиться с Джошуа Ваном, однако провалил взвешивание. Причём не просто допустил ошибку при подготовке, а не влез в рамки весовой категории настолько, что не выступил даже со штрафом. И это был седьмой срыв боя Уланбекова — критический показатель.

Но Тагир взял паузу, и в январе этого года он переехал Клейтона Карпентера и вновь заявил о себе как о реальном претенденте на титул. Перед турниром в Баку Уланбеков успешно влез в лимит наилегчайшего веса, так что оставалось только выйти в октагон и сделать свою работу.

В соперниках у россиянина оказался боец из Казахстана Азат Максум. У Азата весьма солидный рекорд 18-1, однако в лучшей лиге мира он испытывает проблемы. В UFC он оказался с рекордом 17-0, победил в дебюте Тайсона Нэма, но затем проиграл Чарльзу Джонсону и больше года не появлялся в клетке.

Много финтили и двигались на старте поединка бойцы, Уланбеков первым стал обострять ситуацию и после неплохого попадания в стойке решил зайти в борьбу. Несколько раз Тагир пытался уронить соперника, однако Максум выстоял, хотя эпизод этот в свою пользу забрал россиянин. Азат вернулся в центр клетки, где пытался отстреливаться с дистанции, бойцы стали размениваться на руках, и оба доносили до цели свои удары. В концовке раунда Азат и Тагир обменялись хай-киками, но оба удара пришлись по блоку.

Второй отрезок начался с разменов на руках, бойцы отвечали на каждую атаку друг друга. Уланбеков добавил в активности, достал россиянин соперника справа, донёс до цели двойку и нанёс бойцу из Казахстана сечку. После этого Тагир снова попытался зайти в борьбу, Азат встретил тейкдаун, однако оказался прижат к сетке. Максум выбрался из клинча, но россиянин снова вернул его в клинч, откуда боец из Казахстана неожиданно провёл бросок, забрав концовку отрезка.

Бой Тагир Уланбеков — Азат Максум Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Третий раунд стартовал с очередной попытки Уланбекова сократить дистанцию и пройти в борьбу. Вновь бойцы оказались в клинче, где контроль был за россиянином. Максум вернулся в центр клетки и сам попытался зайти в борьбу — неудачно. Интересно, что бойцы стали размениваться в клинче даже в середине октагона в стиле старой школы, оба доносили до цели серии на руках и колени. Но в концовке Азат снова провёл успешный бросок, правда, закрепиться в партере не сумел.

Непростой для обоих бойцов поединок прошёл всю дистанцию. 29-28, 30-27, 30-27 — Тагир Уланбеков одержал трудовую победу, продлил серию до четырёх удачных выходов в клетку и жаждет больших поединков.