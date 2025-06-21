Алексеева проиграла в кровавой битве. Полька заставила Русскую Ронду «выживать»

21 июня в Азербайджане на арене «Баку Кристал Холл» проходит турнир UFC on ABC 8. В рамках предварительного карда свой очередной поединок под эгидой промоушена провела Ирина Алексеева по прозвищу Русская Ронда. А её соперницей стала польская спортсменка Клаудия Сыгула.

Алексеева вернулась после долгого простоя, который продлился более полутора лет. За это время Ирина успела отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а также залечила травмы, из-за которых, как она сама рассказывала, не могла выступать на своём уровне. В UFC у Русской Ронды до встречи с Сыгулой было два боя. Сначала она победила швейцарку Штефани Эггер, а затем потерпела чувствительное поражение от Мелиссы Маллинс, представляющей Англию. Причём там Ирина едва не была финиширована, но выстояла.

Встреча с Сыгулой должна была стать для Алексеевой шансом вернуться на победную тропу. Полька ранее выступала в разных местечковых лигах, а под эгидой UFC провела всего один бой — осенью прошлого года. И, что любопытно, она тоже билась с Маллинс. В отличие от Алексеевой, Сыгула не выдержала и была нокаутирована во втором раунде. Так что к очному поединку и Клаудия, и Ирина подошли после поражений от одной и той же соперницы.

Сыгула начала активно, сразу забросила оверхенд, а следом зашла на этот же удар через лоу-кик. Ирина принимала слишком много урона на первых минутах, а сама контратаковала значительно реже. Ближе к середине раунда Сыгула сбавила обороты, и Алексеева стала почаще находить моменты для своих атак. При этом от польки постоянно исходила угроза, и она взрывалась быстрыми комбинациями, за которыми Ирина не успевала.

В перерыве Алексеевой сказали, что основная угроза от Сыгулы исходит после ударов с правой руки. Русская Ронда начала отрезок более собранно и смогла слегка потрясти Клаудию, однако не форсировала события и спокойно продолжила поддавливать. Алексеева работала более агрессивно, начала перебивать соперницу и забирать эпизоды. Польская спортсменка к середине раунда снова нащупала ритм и наладила работу комбинациями, заодно разбив россиянке нос. Но в том числе ей «помогли» запрещённые удары — дважды кики Клаудии прилетали Ирине ниже пояса.

Бой Ирины Алексеевой и Клаудии Сыгулы Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Финальный раунд Алексеева начала здорово. Фронт-киком отбросила Сыгулу к сетке, добавила коленом и сковала её в клинче. Клаудия выбралась только спустя полторы минуты и тут же потрясла Ирину отличной комбинацией, а затем отправила во флеш-нокдаун бэкфистом. Алексеева приняла несколько добивающих ударов, однако выстояла и спаслась в клинче. Правда, оттуда Сыгула оформила тейкдаун и до конца раунда уже не выпускала Ирину, активно работая локтями из топ-позиции.

В итоге судьи закономерно отдали победу Сыгуле, которая, выйдя в статусе андердога, сумела удивить и устроить небольшой апсет. Для Алексеевой это второе поражение подряд, и теперь положение Русской Ронды в промоушене весьма шаткое.