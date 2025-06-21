Месть русских женщин удалась. Железнякова избила британку и взяла реванш

В Баку продолжается первый турнир UFC. В карде азербайджанского ивента выступают и российские бойцы: так, свой поединок провела Дарья Железнякова, которая разделила клетку с англичанкой Мелиссой Маллинс.

Железная леди, как называют Дарью в мире единоборств, выступает в профессиональных ММА с 2019 года, в том же году она стала чемпионкой мира по панкратиону. Дарья выиграла шесть поединков в профессионалах, забрала пояс Open FC и перебралась в лигу Ares FC. Там она одолела известную представительницу Грузии Лиану Джоджуа, но затем потерпела первое поражение — как раз от Мелиссы Маллинс, с которой ей предстояло встретиться на турнире в Баку.

Железнякова закрыла то поражение, снесла соперницу и оказалась в UFC, где в дебюте одолела Монтсеррат Рендон. Но развить успех не сумела: в своём последнем бою она проиграла Айлин Перес, поэтому в поединке с англичанкой Дарье было необходимо поставить оппонентку в тупик.

Маллинс оказалась в UFC сразу после победы над Железняковой и в дебюте разобралась с другой представительницей России Ириной Алексеевой, так что в реванше Железняковой предстояло драться не только за себя, но и за русских женщин-бойцов в целом. Дальше Мелисса потерпела первое поражение в карьере, уступив Норе Корноль, однако закрыла его удачным поединком с Клаудией Сыгулой.

Железнякова на первых же секундах боя хорошо зацепила Мелиссу серией на руках, донесла до цели несколько очень серьёзных ударов, разбила сопернице нос и заставила англичанку отступать. Мелисса попыталась спастись в борьбе, но россиянка остановила тейкдаун и оставила бой в стойке. Постепенно Маллинс пришла в себя и стала работать первым номером, англичанка ответила своими плотными боковыми, а под конец раунда Мелисса совершила тейкдаун и едва не вышла на болевой приём — за Дарью сыграл гонг.

На старте второго раунда Дарья много двигалась, не давая Маллинс прицеливаться, и пыталась активно использовать джеб. Мелисса напирала, но практически не выбрасывала удары, зато нарывалась на встречные атаки Железняковой. Здесь вспомнился тот факт, что Дарья работала с легендарным тренером по боксу и наставником Дмитрия Бивола Геннадием Машьяновым. В моментах Железная леди напоминала Бивола: отлично работала корпусом, показывала хорошее движение и жёстко встречала соперницу.

За минуту до гонга Дарья мощно пробила корпус соперницы, после чего бросилась добивать Маллинс. Тяжело приходилось англичанке под шквалом ударов, однако она нашла момент для тейкдауна и засушила концовку раунда в партере.

В третьем раунде поддавливать стала уже Железнякова. На руках Дарья перебивала соперницу, хотя атак с обеих сторон было не так много. Россиянка по-прежнему выцеливала корпус, который она пробила ещё во втором раунде, а у Маллинс мало что получалось в стойке. За две минуты до конца Мелисса пошла в борьбу, россиянка справилась с тейкдауном, после чего девушки долгое время находились в клинче. В концовке раунда Железнякова донесла несколько попаданий в стойке, забрав важный эпизод.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Обошлось без сюрпризов: 29-28, 30-27, 30-27 в пользу Дарьи Железняковой, которая одержала важнейшую победу и взяла реванш.