Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ризван Куниев — Кёртис Блэйдс, UFC Баку, 21 июня 2025, кто победил, как закончился, обзор боя, результаты турнира

Драма в Баку. Ризван Куниев не смог сходу залететь в титульную гонку
Яхья Гасанов
Отчёт о бое Ризван Куниев — Кёртис Блэйдс
Аудио-версия:
Комментарии
Решение судей в бою с Блэйдсом оставило и вопросы, и осадок.

21 июня в Азербайджане на арене «Баку Кристал Холл» прошёл турнир UFC on ABC 8. В рамках основного карда прошёл поединок тяжеловесов. Российский новичок промоушена Ризван Куниев сразу же получил серьёзнейшую проверку в лице опытного Кёртиса Блэйдса.

Куниев долго шёл к UFC:
Допинг, дисквалификация и контракт с UFC. Удивительный путь Ризвана Куниева
Допинг, дисквалификация и контракт с UFC. Удивительный путь Ризвана Куниева

Куниев подписал контракт с UFC ещё прошлой осенью, победив на Претендентской серии Даны Уайта Уго Кунью. Россиянин мог дебютировать до конца года, но назначенный поединок с Мартином Будаем отменился, а позже Ризвану дали взамен настоящий подарок — бой с Кёртисом Блэйдсом из топ-5 тяжёлого веса. Этот поединок состоялся не сразу. Сначала его назначили на февраль, потом передвинули на март, но там Блэйдс из-за болезни снялся с ивента буквально в день боя. В итоге встреча всё же состоялась в Баку и для Куниева это был отличный шанс сходу влететь в титульную гонку.

Блэйдс обещал стать для российского тяжеловеса очень серьёзной проверкой. Кёртис выступает в UFC с 2016 года, прошёл через сложнейшие битвы почти со всеми топами, включая Фрэнсиса Нганну, Тома Аспиналла, Александра Волкова и других. В июле прошлого года Блэйдс бился за временный титул чемпиона UFC, но уже в первом раунде был нокаутирован Аспиналлом. В поединке с Куниевым Кёртис должен был отстоять свою позицию в топе и начать новый титульный забег.

Главные события турнира UFC в Баку:
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев уже в октагоне. LIVE
Live
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев уже в октагоне. LIVE

Блэйлс уже через 10 секунд после начала боя оформил тейкдаун. Куниев поднялся, но сразу вырваться не смог — Кёртис плотно прихватил россиянина и прижал к сетке. В итоге американец оформил ещё один тейкдаун, однако вновь не удержал Ризвана на земле. Только за две минуты до гонга Куниев разорвал захват. В стойке российский боец по-прежнему работал осторожно, опасаясь тейкдаунов, но пару раз поймал Блэйдса на контратаках. В этом аспекте Кёртис в первом раунде уступил.

Второй отрезок начался с того, что Куниев отлично наказал Блэйдса за необдуманную попытку перевода, а потом выбил ногу лоу-киком. Ризван уверенно держался на дистанции, не подпускал к себе и здорово работал руками — хорошо проходили апперкоты и двойки. А ответов Блэйдс не находил и пару раз даже качнулся после попаданий россиянина. Борьба у Кёртиса тоже перестала работать и Куниев забрал раунд.

Бой Ризван Куниев — Кёртис Блэйдс

Бой Ризван Куниев — Кёртис Блэйдс

Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Финальная пятиминутка началась с разменов лоу-киками, а следом Ризван поймал Блэйдса коленом и потряс его. Куниев отлично слушал угол, не форсировал события, тут же вернулся на дистанцию и продолжил разбивать американца на руках. Блэйдс после этого нашёл способ войти в клинч и надолго заблокировал Ризвана у сетки. Куниев нашёл способ выйти из положения и после очередной удачной комбинации сам пошёл за контролем у сетки. В концовке россиянин просто устал, но успел выпустить несколько тяжёлых ударов на ближней дистанции под гонг.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс (W) — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
SD
Ризван Куниев

Дебют в UFC у Куниева получился не из простых, но он хорошо себя проявил против реально топового соперника. Мнения судей по итогам трёх раундов разделились — двое отдали победу Блэйдсу, один увидел победу Куниева. Причём такое решение вызвало вопросы, потому что кроме пассивного контроля американец в третьем раунде ничего не показал. У Куниева не вышло наскока залететь в топ-5, но с Ризваном придётся считаться всем.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android