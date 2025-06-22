Драма в Баку. Ризван Куниев не смог сходу залететь в титульную гонку

21 июня в Азербайджане на арене «Баку Кристал Холл» прошёл турнир UFC on ABC 8. В рамках основного карда прошёл поединок тяжеловесов. Российский новичок промоушена Ризван Куниев сразу же получил серьёзнейшую проверку в лице опытного Кёртиса Блэйдса.

Куниев подписал контракт с UFC ещё прошлой осенью, победив на Претендентской серии Даны Уайта Уго Кунью. Россиянин мог дебютировать до конца года, но назначенный поединок с Мартином Будаем отменился, а позже Ризвану дали взамен настоящий подарок — бой с Кёртисом Блэйдсом из топ-5 тяжёлого веса. Этот поединок состоялся не сразу. Сначала его назначили на февраль, потом передвинули на март, но там Блэйдс из-за болезни снялся с ивента буквально в день боя. В итоге встреча всё же состоялась в Баку и для Куниева это был отличный шанс сходу влететь в титульную гонку.

Блэйдс обещал стать для российского тяжеловеса очень серьёзной проверкой. Кёртис выступает в UFC с 2016 года, прошёл через сложнейшие битвы почти со всеми топами, включая Фрэнсиса Нганну, Тома Аспиналла, Александра Волкова и других. В июле прошлого года Блэйдс бился за временный титул чемпиона UFC, но уже в первом раунде был нокаутирован Аспиналлом. В поединке с Куниевым Кёртис должен был отстоять свою позицию в топе и начать новый титульный забег.

Блэйлс уже через 10 секунд после начала боя оформил тейкдаун. Куниев поднялся, но сразу вырваться не смог — Кёртис плотно прихватил россиянина и прижал к сетке. В итоге американец оформил ещё один тейкдаун, однако вновь не удержал Ризвана на земле. Только за две минуты до гонга Куниев разорвал захват. В стойке российский боец по-прежнему работал осторожно, опасаясь тейкдаунов, но пару раз поймал Блэйдса на контратаках. В этом аспекте Кёртис в первом раунде уступил.

Второй отрезок начался с того, что Куниев отлично наказал Блэйдса за необдуманную попытку перевода, а потом выбил ногу лоу-киком. Ризван уверенно держался на дистанции, не подпускал к себе и здорово работал руками — хорошо проходили апперкоты и двойки. А ответов Блэйдс не находил и пару раз даже качнулся после попаданий россиянина. Борьба у Кёртиса тоже перестала работать и Куниев забрал раунд.

Бой Ризван Куниев — Кёртис Блэйдс Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Финальная пятиминутка началась с разменов лоу-киками, а следом Ризван поймал Блэйдса коленом и потряс его. Куниев отлично слушал угол, не форсировал события, тут же вернулся на дистанцию и продолжил разбивать американца на руках. Блэйдс после этого нашёл способ войти в клинч и надолго заблокировал Ризвана у сетки. Куниев нашёл способ выйти из положения и после очередной удачной комбинации сам пошёл за контролем у сетки. В концовке россиянин просто устал, но успел выпустить несколько тяжёлых ударов на ближней дистанции под гонг.

Дебют в UFC у Куниева получился не из простых, но он хорошо себя проявил против реально топового соперника. Мнения судей по итогам трёх раундов разделились — двое отдали победу Блэйдсу, один увидел победу Куниева. Причём такое решение вызвало вопросы, потому что кроме пассивного контроля американец в третьем раунде ничего не показал. У Куниева не вышло наскока залететь в топ-5, но с Ризваном придётся считаться всем.