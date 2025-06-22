Ушла эпоха. Джон Джонс завершил карьеру!

Считанные минуты прошли с того момента, как завершился исторический турнир UFC в Баку. Но, как оказалось, пресс-конференция затмила всё то, что происходило в октагоне. Дана Уайт рассказал, что легендарный американец Джон Джонс завершил профессиональную карьеру. Он отметил, что Боунс позвонил боссу лиги вчера и сообщил о принятом решении. Конечно, вряд ли можно назвать новость огромной неожиданностью. Напротив, многие были уверены, что именно так и произойдёт. И среди них был Том Аспиналл, который теперь становится абсолютным чемпионом организации в тяжёлом весе.

Уход Джонса действительно назревал. Одни призывали к нему, другие – просто пророчили. А сам Джон рассуждал на эту тему всё чаще. Особенно грустно прозвучало одно из последних признаний Костяного. Боец сообщил, что больше не горит желанием проводить поединки. При этом американец не исключил, что со временем может вновь вернуться в октагон. Но пока не хочет драться: «Сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернётся, если он вернётся, то я буду готов подраться от всей души».

Джонс – это и есть история UFC. Он оказался в лиге в далёком 2008 (!) году. И с тех пор успел провести 24 поединка. 22 из них завершились победами. Один в итоге был признан несостоявшимся. А ещё один обернулся той самой скандальной дисквалификацией. И лично Уайт не раз заявлял, что то поражение не считается, а Джон является непобеждённым бойцом. Доминирующий чемпион, настоящая икона этого спорта. А ещё красивее историю сделал переход в тяжёлый дивизион. Правда, в королевском весе было проведено всего лишь два поединка. Но и с Сирилем Ганом, и со Стипе Миочичем получилось разобраться уверенно. А главное, всем запомнилось легендарное поведение Костяного. Танцы, гениальный трэш-ток, яркие празднования. Всё выдавало в Джонсе того самого невероятного шоумена, на котором и держалось многое в лиге.

И всё-таки было понятно, что Джону пора уходить. Иначе дивизион рисковал просто «умереть». Принимать поединки с молодыми и амбициозными оппонентами Костяной уже не хотел. Да и странно было бы хоронить своё наследие, рискуя всем в потенциальном противостоянии с Аспиналлом. Тома совершенно по праву называют будущим дивизиона. И сейчас, пожалуй, в тяжёлом весе сложно найти парня опаснее. Но даже в такой ситуации Джон остался верен себе. Он постоянно вёл трэш-ток, шутил и привлекал к британцу внимание. Поэтому Том вряд ли сильно злится на Боунса. Американец, совершенно точно, поднял ценность Аспиналла.

При этом всё ту же фразу Джонса можно расценивать двояко. Он действительно не исключил возможности того, что ещё разок выйдет в октагон, если почувствует такое желание. Перчатки на центр клетки Джон не клал… А теперь может называть себя человеком, который спас своим уходом будущее королевского веса. Кажется, Костяной – не единственный, кто в 2025 году официально покинет UFC. Рано или поздно Дана скажет те же слова и про Конора Макгрегора. Но только от Джонса будет зависеть, вернётся он или нет.