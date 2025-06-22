Орловский идеально дебютировал в лиге Конора. Растерзал американца и замахнулся на пояс

В ночь с 21 на 22 июня по московскому времени в городе Форт-Уэрт (Техас, США) на площадке «Dickies Arena» состоялся громкий турнир BKFC 76. Лига, в которой Конор Макгрегор имеет свою долю, продолжает радовать фанатов интереснейшими событиями. А этот ивент и вовсе стоял особняком – на голых кулаках дебютировал Андрей Орловский. Заслуженный 46-летний ветеран принял решение перебраться в новую дисциплину, поскольку на его вызов так и не откликнулся Фёдор Емельяненко. А соперником для Питбуля стал американский боец Джош Коупленд.

Свой последний официальный поединок Орловский провёл в июне 2024 года. Он потерпел поражение раздельным решением судей от Мартина Будая. И принял решение больше не выступать в смешанных единоборствах. А всё потому, что эта осечка стала четвёртой кряду. Правда, позже пошли разговоры о возможном возобновлении карьеры и выходе в клетку с Последним Императором. Но пока всё это так и остаётся на уровне разговоров. Коупленд подбирался для Андрея не просто так. Для дебюта в новой дисциплине вряд ли бы подошёл боец в отличном тонусе и на серии побед. Поэтому остановились на Джоше, возвращающемся после длительного простоя. Свой последний поединок американец провёл в 2023 году. Любопытно, что завершил его удачно – нокаутировал Стива Эрелиуса.

Однако, видимо, Орловский слишком хорошо подготовился к старту в новом для себя занятии. Он с самого начала тотально завладел инициативой и выглядел просто превосходно. Атаки Андрея постоянно достигали цели, а Джош начал катастрофически замедляться. Чувствовалось, что 46-летний ветеран действует точнее и акцентированнее. Кроме того, в кулаках Орловского остался тот самый «динамит». Короткие раунды прекрасно подходили Андрею, который начинал со всплесков, а затем методично работал над тем, чтобы развивать свой успех. В итоге к четвёртому раунду ситуация окончательно вышла из-под контроля Коупленда.

Андрей Орловский Фото: bkfc.com

Орловский нанёс сопернику сразу несколько жёстких рассечений, что заставило рефери позвать врача. Тот моментально продемонстрировал, что в таком состоянии американец не может продолжать поединок. А судья дал отмашку о завершении боя. Андрей в жёстком стиле разобрался с оппонентом и решил не долго ждать действий от самой лиги. Он бросил вызов Бену Ротуэллу, который является чемпионом BKFC в тяжёлом весе. Важно, что у парней уже есть история противостояния. В смешанных единоборствах они сталкивались в октагоне дважды. И неизменно оказывался сильнее именно Орловский. Теперь он предлагает Бену попытаться поквитаться: «Это совершенно другой мир. Это тяжело. У вас есть чемпион. Большой Бен Ротуэлл. Но я дважды побеждал вашего чемпиона. С удовольствием встречусь с тобой в третий раз в бою за чёртов пояс BKFC. Я тебя не боюсь».

Любопытно, что история моментально нашла своё развитие. А всё потому, что Ротуэлл присутствовал на турнире лично. Он вышел в ринг, чтобы провести стердаун и посмотреть в глаза своему давнему обидчику. Было заметно, что Бен настроен решительно. Сейчас 43-летний чемпион находится в солидном статусе, считается одной из главных звёзд лиги. Поэтому на подобные выпады в свой адрес просто обязан реагировать жёстко: «Советую быть осторожнее с желаниями, потому что если ты будешь драться со мной так, как сегодня, то я завершу твою карьеру».

Андрей Орловский Фото: Chris Unger/Getty Images

Орловский показывает, что даже в 46 лет находится в полном порядке. И есть ощущение, что у организации нет особенных поводов для того, чтобы отказывать заслуженному ветерану в титульном шансе. А уже потом, особенно если получится поставить Ротуэлла в тупик, можно будет вновь говорить о поединке с Фёдором. Возможно, легенды сойдутся на голых кулаках, если промоушен даст все условия. Конор уже говорил, что хотел бы заманить в лигу Последнего Императора. А основатель и руководитель BKFC Дэвид Фельдман намекнул на то, что всё зависит именно от финансовой стороны вопроса: «[Данный формат поединков] Подходит для одних людей и не подходит для других. В вопросе подписания контракта с Фёдором всё упирается в деньги и в то, сколько ему самому хотелось бы заработать».