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Том Аспиналл, новый чемпион UFC в тяжёлом весе, Джон Джонс завершил карьеру, следующий соперник Аспиналла, Александр Волков

Сейчас или никогда. Волков дождался шанса стать чемпионом UFC?
Яхья Гасанов
Волков дождался шанса стать чемпионом UFC
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Более идеального претендента для Аспиналла нет.

После турнира UFC в Баку Дана Уайт пришёл на пресс-конференцию и сообщил то, что давно обсуждалось и предполагалось всеми — Джон Джонс завершил карьеру, а Том Аспиналл переведён из временных чемпионов в полноценные. С учётом того, как сильно застоялся дивизион, это должно было случиться гораздо раньше. Джонс за почти 2,5 года владения титулов провёл всего одну защиту, а Аспиналл проходил с временным поясом на плече 1,5 года, что является рекордом.

Том очень долго просил возможность подраться с Джонсом, запустил целый флешмоб с уточками, подбешивал чемпиона и в целом развил мощную медиакампанию, чтобы выторговать себе этот бой. Но при этом ещё год назад британец предположил, что отправит Джона на пенсию, даже не подравшись с ним. В итоге, по сути, так и вышло. Теперь Аспиналл — полноценный чемпион UFC и может только сожалеть об упущенном времени. Тем не менее Дана Уайт утверждает, что всё будет компенсировано: «Мне, конечно, жаль Тома — он потерял много времени и денег. Но мы это ему компенсируем. Том Аспиналл — отличный парень. Он вёл себя невероятно на протяжении всего этого процесса, через который мы прошли. Он был готов на всё: драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Сейчас он просто говорит: «Назовите имя — и я выйду». Аспиналл — молодец. Он станет отличным чемпионом в тяжёлом весе, и я рад работать с ним».

Джонс ушёл и оставил пояс:
Ушла эпоха. Джон Джонс завершил карьеру!
Ушла эпоха. Джон Джонс завершил карьеру!

«Для вас, фанаты. Пришло время оживить тяжёлый дивизион. Неоспоримый абсолютный действующий чемпион», — тут же отреагировал сам Аспиналл в социальных сетях на свой новый статус.

Чемпионство Аспиналла — хорошая новость для всего тяжёлого веса, который сейчас должен наконец-то прийти в движение. Топовые бойцы давно сидят без дела, однако сейчас всё может измениться. Не так давно Том сообщал, что у него уже есть место и дата следующего поединка. Вероятно, это будет не раньше октября. Остаётся только определиться с тем, кто станет его соперником в первой защите титула. По сути, есть три претендента — Александр Волков, Сириль Ган и Жаилтон Алмейда. У Сергея Павловича назначен бой, а Кёртис Блэйдс не так давно уже бился с Аспиналлом и проигрывал ему нокаутом за минуту.

Том Аспиналл

Том Аспиналл

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Волков может стать идеальным претендентом на титул. Драго не так давно объяснял, что отказывается от боя с Алмейдой в расчёте на то, что в дальнейшем могут открыться более интересные варианты. Время пришло. Да, у Волкова в конце прошлого года оборвалась победная серия в спорном поединке с Сирилем Ганом, после которого даже Дана Уайт выражал недоумение судейским решением. Но глава UFC ещё и пообещал российскому бойцу, что именно его будут учитывать в титульных раскладах. Если Уайт не забудет об обещании, то Волков должен стать следующим соперником Аспиналла. К тому же Александр действительно здорово прогрессировал с момента их первого боя, так что реванш имеет смысл.

Обязательно будет упоминаться имя Сириля Гана. С точки зрения медийности француз, конечно, будет выше Волкова, однако Сириль вряд ли должен находиться в положении привилегированного бойца. Он уже получал титульный бой с Джонсом всего после одной победы над Таем Туивасой. Да и вообще уже дважды бился за пояс — и неудачно. Теперь стоит закрепить за собой статус претендента, чтобы выйти на поединок за титул. Сейчас у Гана победа над середняком Сергеем Спиваком и тот самый спорный триумф с Волковым. А от боя с Аспиналлом Ган уже отказывался прошлым летом из-за съёмок в кино. Будет гораздо логичнее, если Ган, например, подерётся к концу года с победителем боя Павлович — Кортес-Акоста. Или с Жаилтоном Алмейдой, который тоже пытается вклиниться в титульные расклады.

Ган не оправдывает выданные ему авансы:
Сириль Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Всему виной — тренер
Сириль Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Всему виной — тренер

Проблема Алмейды в том, что у него был шанс подраться с топом, и тогда Блэйдс нанёс бразильцу единственное поражение под эгидой UFC. Сейчас Жаилтон за пределами топ-5 и идёт после побед над Спиваком и Александром Романовым, который уже не выступает в организации. Этого недостаточно, чтобы биться за титул, но, в отличие от других претендентов, Алмейда пытается привлечь к себе внимание и в медиапространстве. Сначала вызывал Волкова, а после отставки Джонса тут же отреагировал на титул Аспиналла: «Поздравляю, чемпион, ты это заслужил. Теперь давайте сделаем единственный бой, который имеет смысл. Аспиналл против Алмейды за бесспорный титул чемпиона мира. Ган уклоняется от нас с тобой, он уже бился за пояс и проиграл два раза, а его последняя победа была ограблением».

Алмейда прав в рассуждениях о Гане, однако крайне спорно, что сам Жаилтон уже заслужил титульник. Идеальный расклад такой: бой Волкова и Аспиналла за титул, а в тот же кард добавить поединок Гана с Алмейдой за статус претендента. Тогда вся верхушка дивизиона будет занята и перестанет простаивать. Кроме того, определится ещё один заслуженный претендент. Ну и нельзя исключать расклад с внезапным камбэком Фрэнсиса Нганну, потому что было слишком много намёков на это. Если Хищник вернётся, то всем придётся подвинуться. Но если нет, то Волков должен получить долгожданный титульный шанс.

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