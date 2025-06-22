«Короче, меня «обворовали». Алексеевой катастрофически не везёт в UFC

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане прошёл исторический турнир – UFC on ABC 8. Это был первый ивент лучшего ММА-промоушена, который проводился на территории этой страны. Особенный интерес он вызывал у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в рамках ивента выступили сразу четыре представителя страны. Одной из самых ярких стала битва Ирины Алексеевой. Ей противостояла полька Клаудия Сыгула.

К сожалению, свой поединок Ирина проиграла. Единогласное судейское решение было на стороне Клаудии. Но всё-таки довольно серьёзный осадок от этого всего остался. А всё потому, что начала Алексеева ярко. А затем в дело вмешались запрещённые удары, странные судейские решения и другие неприятности. И с россиянкой такое случается уже не в первый раз. Превращается это всё в неприятную череду неудач.

К категории «странных» можно отнести и первый бой девушки в UFC. Ирина готовилась к нему очень долго и… провалилась с треском на весах. Позже Алексеева рассказала, что столкнулась с серьёзными проблемами. Однако на тот момент перевес выглядел ужасающим – 63,5 кг при лимите в 61,69 кг. Срывать поединок не стали, но заставили россиянку отдать 30% от полученного гонорара. А если учесть отчисления менеджеру и налоги, то можно высчитать скромные остатки, которые всё-таки дошли до Русской Ронды: «Для меня это ощутимая потеря, потому что, помимо этих 30%, отдаю, понятное дело, 20% менеджеру, а ещё 30% у меня забирают налоги. Поэтому от боя я получаю 20%. Ну, ничего страшного — в конце года эти налоги возвращаются, как объяснили мне менеджеры, поэтому если сейчас я получу и немного, то Новый год смогу хорошо отметить. Что не всегда хорошо. Потому что мы и так на Новый год все поправляемся, а тут ещё и деньги мне прилетят».

Второй бой – и снова трагедия. Девушка, как она позже призналась, знала о проблемах со здоровьем. Однако не догадывалась, что они окажутся настолько критичными. В итоге по ходу поединка с Мелиссой Маллинс пришлось буквально выживать: «У меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя у меня нашли ещё три кисты. Во время боя у меня отказали ноги, но работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько обессилела. Сначала думала, что меня подводит функционалка. Иногда я без разведки лечу в бой. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос».

Мелисса Диксон и Ирина Алексеева Фото: Chris Unger/Getty Images

А теперь наступил третий бой. И после него статистика 1-2 в UFC. Но начиналось всё очень оптимистично. Ирина классно работала в стойке, доставала соперницу, попадала. Спорные моменты начались с того момента, как дважды подряд Сыгула нанесла удар в область паха. Казалось, что уж со второго раза-то судья накажет польку и снимет балл. Однако вместо этого Клаудия лишь получала время на отдых, а Алексеева выпадала из колеи. Кроме того, проблемы у россиянки были ещё на подготовке. Она словила паническую атаку, а также имела большое количество повреждений на теле. И всё это сошлось воедино. Да, Сыгула выглядела мощно и, скорее всего, на победу наработала. Но всё-таки казалось, что записки судей выдали какое-то слишком явное преимущество польки.

Сама Ирина успела отреагировать на результат. И даже заявила, что это было «ограбление». Свою позицию девушка аргументировала: «Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Однако я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй [раунд] точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется. Однако это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего...»

Ирина – яркий боец и прекрасная девушка. Однако теперь ей нужно что-то придумывать, чтобы остаться в лучшей лиге на планете. Статистика – 1-2, а следующая осечка может оказаться фатальной.