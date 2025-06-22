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Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес, UFC Баку, 21 июня 2025, карьера Физиева, последний бой, следующий соперник, рейтинг UFC

Возрождение Атамана. Физиев перезагружает потухшую карьеру
Яхья Гасанов
Физиев перезагружает потухшую карьеру
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Рафаэль победил впервые за три года.

21 июня в Азербайджане на арене «Баку Кристал Холл» прошёл исторический турнир UFC on ABC 8. Соглавным событием вечера стал поединок бойцов лёгкой весовой категории. 11-й номер рейтинга дивизиона Рафаэль Физиев встречался с опасным чилийцем Игнасио Бахамондесом.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
UD
Игнасио Бахамондес

Для Физиева это был крайне важный поединок. Атаман здорово выступал в промоушене, подобрался вплотную к топ-5, но в итоге оказался на серии из трёх поражений, дважды проиграв Джастину Гэтжи и уступив Матеушу Гамроту из-за травмы колена. Четвёртое поражение кряду окончательно могло поставить крест на перспективах Физиева и в худшем случае даже сказалось бы на его пребывании в промоушене. Так что к бою с Бахамондесом Рафаэль подошёл не только с желанием победить, но ещё и с серьёзным грузом ответственности.

Несмотря на то что соперник был крайне неудобен с точки зрения антропометрии, Атаман нашёл ключи к чилийцу. Работал по корпусу, в том числе хлёсткими киками, очень резко сближался и тут же разрывал дистанцию, здорово блокировал атаки Бахамондеса. Игнасио даже пробовал подключить борьбу, однако и к этому Физиев оказался готов. Более того, Рафаэль сам несколько раз сумел перевести соперника. Каждый раз тейкдауны были очень резвыми и с идеальным таймингом, когда Бахамондес этого не ожидал. За счёт очень грамотного геймплана и его практически идеального исполнения Физиев прервал неудачную серию и вернулся на победную тропу.

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес

Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Больше всего радует то, что Рафаэль продемонстрировал прогресс. Здорово поставил защиту от борьбы у сетки, сам грамотно подключил переводы, чтобы закреплять за собой преимущество в раундах, отлично распределил силы на все три раунда и не закислился к концу боя, как это у него уже нередко бывало. Этого удалось достичь за счёт более грамотной работы киками. Физиев сократил объёмы таких ударов, перестал гнаться за финишем с первой секунды и добавил в свой стиль немного необходимой прагматичности. Если это и сказалось на зрелищности, то совсем не критично. Но зато это принесёт Физиеву больше дивидендов в дальнейшем.

Разумеется, говорить сразу о титульных перспективах Атамана не приходится, однако вернуть себе утраченные позиции (шестое место в рейтинге — лучший результат) он вполне может. Например, стать крепким топом из верхушки дивизиона. Просто нужно не останавливаться в прогрессе и рассчитывать на грамотный матчмейкинг. Физиев отстоял место в топ-15, значит, по логике может получить бой с кем-то выше себя или хотя бы из рейтинга. Можно просить бой с Майклом Чендлером — это и имя, и хороший шанс продлить победную серию. Можно замахнуться на Дэна Хукера. Сейчас новозеландец лечится и сидит без боёв, но к концу года может и вернуться. Можно дождаться Бенеила Дариуша, у которого через неделю бой с Ренато Мойкано.

Физиев не любит скучные победы:
«Многие победы скучны». Физиев никогда не станет чемпионом, но вы не пропустите его бои
«Многие победы скучны». Физиев никогда не станет чемпионом, но вы не пропустите его бои

Опции для Рафы точно есть. Он начинает перезагружать карьеру, которая уже затухала, а при хороших раскладах он уже к концу года поднимется в рейтинге и затем сможет закрепиться на уровне топ-5 или топ-7. А если прогресс продолжится, то попытается замахнуться на большее. Главное, чтобы Физиева обошли стороной травмы, а соперники перестали его избегать. Тогда будем чаще видеть яркие бои в исполнении Атамана.

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