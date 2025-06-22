Возрождение Атамана. Физиев перезагружает потухшую карьеру

21 июня в Азербайджане на арене «Баку Кристал Холл» прошёл исторический турнир UFC on ABC 8. Соглавным событием вечера стал поединок бойцов лёгкой весовой категории. 11-й номер рейтинга дивизиона Рафаэль Физиев встречался с опасным чилийцем Игнасио Бахамондесом.

Для Физиева это был крайне важный поединок. Атаман здорово выступал в промоушене, подобрался вплотную к топ-5, но в итоге оказался на серии из трёх поражений, дважды проиграв Джастину Гэтжи и уступив Матеушу Гамроту из-за травмы колена. Четвёртое поражение кряду окончательно могло поставить крест на перспективах Физиева и в худшем случае даже сказалось бы на его пребывании в промоушене. Так что к бою с Бахамондесом Рафаэль подошёл не только с желанием победить, но ещё и с серьёзным грузом ответственности.

Несмотря на то что соперник был крайне неудобен с точки зрения антропометрии, Атаман нашёл ключи к чилийцу. Работал по корпусу, в том числе хлёсткими киками, очень резко сближался и тут же разрывал дистанцию, здорово блокировал атаки Бахамондеса. Игнасио даже пробовал подключить борьбу, однако и к этому Физиев оказался готов. Более того, Рафаэль сам несколько раз сумел перевести соперника. Каждый раз тейкдауны были очень резвыми и с идеальным таймингом, когда Бахамондес этого не ожидал. За счёт очень грамотного геймплана и его практически идеального исполнения Физиев прервал неудачную серию и вернулся на победную тропу.

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Больше всего радует то, что Рафаэль продемонстрировал прогресс. Здорово поставил защиту от борьбы у сетки, сам грамотно подключил переводы, чтобы закреплять за собой преимущество в раундах, отлично распределил силы на все три раунда и не закислился к концу боя, как это у него уже нередко бывало. Этого удалось достичь за счёт более грамотной работы киками. Физиев сократил объёмы таких ударов, перестал гнаться за финишем с первой секунды и добавил в свой стиль немного необходимой прагматичности. Если это и сказалось на зрелищности, то совсем не критично. Но зато это принесёт Физиеву больше дивидендов в дальнейшем.

Разумеется, говорить сразу о титульных перспективах Атамана не приходится, однако вернуть себе утраченные позиции (шестое место в рейтинге — лучший результат) он вполне может. Например, стать крепким топом из верхушки дивизиона. Просто нужно не останавливаться в прогрессе и рассчитывать на грамотный матчмейкинг. Физиев отстоял место в топ-15, значит, по логике может получить бой с кем-то выше себя или хотя бы из рейтинга. Можно просить бой с Майклом Чендлером — это и имя, и хороший шанс продлить победную серию. Можно замахнуться на Дэна Хукера. Сейчас новозеландец лечится и сидит без боёв, но к концу года может и вернуться. Можно дождаться Бенеила Дариуша, у которого через неделю бой с Ренато Мойкано.

Опции для Рафы точно есть. Он начинает перезагружать карьеру, которая уже затухала, а при хороших раскладах он уже к концу года поднимется в рейтинге и затем сможет закрепиться на уровне топ-5 или топ-7. А если прогресс продолжится, то попытается замахнуться на большее. Главное, чтобы Физиева обошли стороной травмы, а соперники перестали его избегать. Тогда будем чаще видеть яркие бои в исполнении Атамана.