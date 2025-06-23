UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв состоится грандиозный турнир – UFC 317. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Событие обещает порадовать фанатов смешанных единоборств фантастическими противостояниями.
Нашлось место в карде и для россиян. В клетку возвращается Вячеслав Борщёв. Он проведёт поединок с ярким американцем Терренсом Маккинни. Для Славы Клауса этот бой имеет важнейшее значение, поскольку последний выход в клетку для него обернулся поражением.
В соглавном событии вечера за титул сразятся представители наилегчайшего веса Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Первый является действующим обладателем чемпионского пояса.
А в главном событии турнира сойдутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Они оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе. Его совсем недавно освободил Ислам Махачев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🩸 Чарльз Оливейра: уверен, что нокаутирую Топурию
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра за месяц до поединка с экс-чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Илией Топурией заявил об уверенности в победе нокаутом.
«Не особо парюсь о том, что говорят люди. Знаю, что у Топурии тяжёлый удар, но речь идёт о лёгком весе. Это более сложный дивизион по сравнению с полулегким. Я дрался с Джастином Гэтжи, и все говорили, что у него удар тяжелее, но когда я бил, он падал. Верю в огонь и в силу своих рук, так что давайте подождём нашей встречи 28 июня. Я нокаутирую этого парня. Это точно» — приводит слова Оливейры MMA Junkie.
Где смотреть турнир UFC 317
Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Сэндхаген сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии
Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.
«Я пойду против того, что говорит большинство людей. Я действительно считаю, что Илия победил бы в этом бою. Это сильное заявление, но я так считаю.
Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. И если они будут драться… Илия очень, очень опасный парень, и я не представляю, как Ислам может его потрясти, у него очень хорошая защита. Думаю, Илия победил бы», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.
Дата и время турнир UFC 317
Турнир UFC 317 состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене». Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 05:00 мск.
🥊 Рой Джонс заявил о готовности тренировать Илию Топурию
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американский боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности поработать со звездой UFC грузином Илией Топурией.
«Я бы внёс большой вклад, потому что я учу, как извлечь максимум из ударной техники, как сохранять контроль, когда вы делаете это. В MMA вы всегда должны оставаться в позиции, потому что парни могут забрать ваши ноги, но мой способ позволяет всегда сохранять позицию. Поэтому я считаю, что то, чему я учу, принесёт пользу любому», — приводит слова Джонса Prime Casino.
Полный кард турнира UFC 317
- Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);
- Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);
- Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);
- Джоната Диниз (Бразилия) — Джастин Тафа (Австралия);
- Брэндон Ройвал (США) — Джошуа Ван (Мьянма);
- Пэйтон Талбот (США) — Фелипе Лима (Бразилия);
- Джек Херманссон (Норвегия) — Грегори Родригес (Бразилия);
- Хайдер Эмил (Филиппины) — Хосе Мигель Дельгадо (США);
- Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США);
- Терренс Маккинни (США) – Вячеслав Борщёв (Россия);
- Нико Прайс (США) — Джейкоби Смит (США);
- Джоната Диниз (Бразилия) — Элвин Хайнес (США);
- Седрик Дюма (США) — Джейсон Маквэй (США).