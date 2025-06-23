Джон Джонс — величайший боец в истории ММА?

«Я не дерусь ради славы или денег. Я дерусь, потому что рождён для этого», — однажды сказал Джон Джонс. Похоже, теперь легендарный чемпион выполнил своё предназначение и ушёл. Джонс всегда был противоречивой личностью — гений в октагоне и далеко не лучший человек за его пределами. Вот и завершение карьеры Джона оставило после себя сплошь противоречия — вроде бы так и не подрался с Томом Аспиналлом, однако при этом ушёл величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. Но действительно ли он был величайшим? Во всяком случае у него точно есть право претендовать на это звание.

Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC. Джон начал карьеру в апреле 2008 года, а спустя четыре месяца с рекордом 6-0 дебютировал в главном ММА-промоушене мира. Менее чем через три года, в марте 2011-го, он установил монументальный рекорд, став чемпионом UFC в 23 года. Тогда Джон вышел на титульник против Маурисио Руа, приняв бой на четырёхнедельном уведомлении, и уничтожил бразильца в третьем раунде. С этого момента началась эпоха правления Джонса в полутяжёлом весе, за время которой он собрал множество скальпов и установил кучу всевозможных рекордов. Больше всех побед в титульных боях (в них Джонс вообще никогда не проигрывал) и больше всех титульников в принципе, наибольшее количество защит титула, рекорд полутяжёлого веса по количеству побед, пояса в двух весовых категориях и ещё множество менее значимых достижений.

Джон Джонс Фото: Al Bello/Getty Images

Оппозиция у Джонса впечатляющая: Райан Бейдер, Маурисио Руа, Куинтон Джексон, Лиото Матида, Рашад Эванс, Витор Белфорт, Чейл Соннен, Андреас Густафссон (дважды), Гловер Тейшейра, Даниэль Кормье (по сути, дважды, но один бой признан несостоявшимся), Тиаго Сантос, Доминик Рейес, Сириль Ган, Стипе Миочич, менее заметные Энтони Смит и Овинс Сен-Прю. Это мощнейшее резюме и бо́льшая часть соперников Джонса будет входить в топы сильнейших бойцов в истории полутяжёлого веса. Почти каждое имя — настоящая глыба. И со многими из них Джон проводил по-настоящему выдающиеся выступления.

Как насчёт брутальной гильотины в бою с Матидой, когда после первого раунда Джо Роган говорил, что Лиото наконец-то разгадал головоломку имени Джонса? Или чудеса выживания с Белфортом, когда Джон чудом не получил перелом после армбара, а в итоге финишировал Витора? Или бой с Сонненом, когда Джонс сломал палец и была видна кость? Если бы он тогда не успел финишировать Чейла до конца раунда, то его бы просто не выпустили продолжать бой. А ещё были безумные зарубы с Густафссоном, уничтожение очень сильного Кормье, отличные победы над Джексоном и Эвансом. Каждый из этих боёв — яркий штрих в биографии Джонса.

Джона часто называли гением в клетке. Соперники восхищались и сокрушались одновременно, тренеры и партнёры удивлялись невероятной обучаемости, а болельщики просто наслаждались, потому что Джонс умел в октагоне вообще всё. За счёт потрясающего бойцовского IQ читал соперников, досконально их разбирал, умело менял геймплан по ходу поединка и каждый раз мог удивить чем-то новым. Через цитаты соперников очень легко убедиться в том, насколько же хорош был Джонс и как здорово он пользовался и природными данными, и знаниями, полученными по ходу карьеры. Шикарный тайминг, креатив, смена стоек, опасные локти и колени, умение идеально работать на дистанции — очень сложно найти что-то, в чём Джонс был хотя бы средним.

Даниэль Кормье в последние годы буквально ненавидел Джонса, однако не мог отрицать его величие как бойца: «Технически — он лучший в истории. Когда смотришь его бои, изучаешь стиль — понимаешь, что он на другом уровне. Я ненавижу его как человека, но должен признать — он заставил меня пересмотреть всё, что я знал о ММА».

Бой Даниэля Кормье и Джона Джонса Фото: Steve Marcus/Getty Images

Густафссон, давший Джону один из самых тяжёлых боёв в карьере, вспоминал: «Готовиться к нему — всё равно что ловить тень. Ты изучаешь все его бои, но в клетке он делает нечто новое. Его 215 см размаха рук — лишь часть кошмара. Главное — он читает тебя на три шага вперёд. После нашего боя я понял: победить его можно лишь физически сломав, а ментально он неуязвим. Мы все пытались стать «убийцей Джонса». Однако чтобы победить его, нужно перестать быть собой. В этом и есть его величие — он заставляет тебя отказаться от своей сути».

Витор Белфорт, не дожавший тот самый армбар, восхищался характером Джона: «В 2012 году в нашем бою я поймал его на рычаг локтя. 95% бойцов тогда сдались бы… Но он не просто вырвался — он перешёл в атаку. Это сверхъестественная воля. После боя я сказал себе: «Бог был с ним сегодня». Теперь понимаю — бог тут ни при чём. Это чистая психология чемпиона».

Бой Джона Джонса и Витора Белфорта Фото: Al Bello/Getty Images

Рашад Эванс отмечал умение быстро схватывать что-то новое: «В зале он был как губка — впитывал техники за минуты. Помню, как в 2010-м он за неделю выучил удар, который я годами оттачивал. Его гений не в таланте, а в умении превращать чужое оружие в своё».

Тот же Эванс безапелляционно называл Джона лучшим в мире: «Без сомнений — это Джон Джонс. Когда разговор заходит про лучшего бойца, то я думаю, что это Джон Джонс. Джонс — лучший в истории. Несмотря на все его проблемы за пределами октагона, внутри него он использует все свои навыки. С технической точки зрения Джонс – лучший боец в истории, ты понимаешь, что он просто на другом уровне».

А Дана Уайт, все эти годы работавший в Джонсом, абсолютно уверен в его величии: «Джонса никогда не побеждали. Он уничтожил всех в полутяжёлом весе, который в то время был самой жёсткой категорией в UFC и во всём спорте. Затем он перешёл в тяжёлый вес и легко взял там титул. Когда вы смотрите на то, что он делает за пределами октагона, думаете: «Вау». Никаких споров быть не должно. Он абсолютно точно величайший. Джон никогда не проигрывал».

Безусловно, у Джонса, как и у любого другого бойца, есть хейтеры. И есть моменты, по которым к Джону возникают вопросы. Чаще всего речь идёт о бое с Домиником Рейесом и дисквалификации за положительную допинг-пробу. Своё наказание Джон отбыл, а поединок с Рейесом и правда остаётся ложкой дёгтя и небольшим пятном на наследии Джонса. И всегда будут вопросы о боях с Аспиналлом, Фрэнсисом Нганну и другими. Тем не менее это меркнет на фоне достижений американца. Джонс всем и всё доказал. В конечном счёте история запомнит его выдающиеся достижения, а не эмоции вокруг несостоявшихся боёв и скандалы.

Был ли Джон Джонс величайшим бойцом в истории ММА? Этот вопрос всегда будет дискуссионным, и будут те, кто статус величайшего отдадут кому-то другому. Например, Фёдору Емельяненко. Тем не менее Джонс сумел забраться на вершину и уходит с неё сейчас, в тот момент, когда самостоятельно решился на этот шаг.

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«С того самого момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было расширение границ возможного в этом виде спорта. Стать самым молодым чемпионом в истории UFC, защищать титул в боях с лучшими бойцами мира, переживать незабываемые моменты вместе с болельщиками по всему миру — это воспоминания, которые я буду хранить в своём сердце вечно. Я пережил невероятные взлёты и непростые падения, но каждое испытание чему-то меня научило и сделало меня сильнее как бойца и как человека. Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний. ММА навсегда останется частью меня, и я с воодушевлением смотрю на то, как смогу продолжать вносить вклад в этот спорт и вдохновлять других новыми способами. Спасибо всем, кто был частью этого невероятного пути. Лучшее ещё впереди», — с таким посланием Джонс ушёл из ММА.