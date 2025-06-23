Пол — Чавес-младший: удивит ли блогер бывшего чемпиона мира? LIVE

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В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Он порадует зрителей большим количеством топовых противостояний.
В соглавном событии вечера выступит объединённый чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес. Его ждёт обязательная защита против экс-чемпиона из Кубы Юниера Дортикоса. Титульный поединок станет прекрасным разогревом для главного события.
В главном событии вечера будут биться звёздный блогер Джейк Пол и экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Они проведут 10-раундовый поединок.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤑 Джейк Пол объяснил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой по боксу с Тайсоном
«За бой с Тайсоном я заработал примерно $ 30 млн. Ещё не объявлял об этом, но на эти деньги мне удалось купить ранчо. Это произошло не сразу после боя с Майком. У меня было желание купить ранчо последние 15 лет. Это своего рода моя мечта, и поэтому я так много работаю. Думаю, мне просто нравится всё, что с этим связано: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка и тому подобное.
Я рос, часто живя в хижине с отцом, поэтому всегда хотел вернуть те ощущения. Очень долго работал над покупкой ранчо. Оно мне обошлось в $ 39 млн. Эта сумма превышает ту, которую я изначально планировал потратить. Однако, когда я приехал и посмотрел на ранчо, подумал: «Я должен его купить», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.
😔 Баррера: один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу
Легендарный чемпион прошлых лет, мексиканец Марко Антонио Баррера поделился прогнозом на предстоящий боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
«Это очередное коммерческое шоу, где один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу. Я не жду ничего интересного в этом бою и, думаю, бой пройдёт всю дистанцию. Хотелось бы увидеть, как Хулио победит этого парня, но победу, думаю, отдадут Полу», — приводит слова Барреры Ready to Fight.
Где смотреть турнир с боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
Все бои покажет платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔝 Джейк Пол назвал лучших бойцов UFC в истории
28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол составил свой список лучших бойцов промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC).
«Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Хабиб [Нурмагомедов]. А какой ваш топ-4?» — написал Джейк в социальной сети Х (ранеe Twitter).
Дата и время турнира с боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
Вечер профессионального бокса с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший в ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США. Он стартует в 03:00 по московскому времени.
⚡️ Олег Маскаев высказался о предстоящем поединке Джейка Пола с Чавесом-младшим
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев высказался по поводу грядущего поединка популярного блогера Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.
«Я вообще не люблю эти бои поп-бокса, которые здесь в США очень популярны сейчас. Но к этому бою приковано сейчас много внимания в Штатах. Американцы любят такие бои между блогерами и боксёрами. Но Джейк Пол не совсем блогер, он практически полноценный тяжеловес, и будет драться против уже сошедшего с дистанции средневеса по сути. Я думаю, что Пол победит, и, скорее всего, бой закончится нокаутом», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.
Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
- Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший;
- Хильберто Рамирес – Юниер Дортикос;
- Флойд Скофилд – Тевин Фармер;
- Авиус Гриффин – Джулиан Родригес;
- Холли Холм – Йоланда Гваделупе Вега;
- Рауль Куриэль – Виктор Эсекиэль Родригес;
- Джон Рамирес – Салето Хендерсон;
- Виктор Моралес – Рене Альварадо;
- Александр Гуэче – Винсент Авина;
- Джоэл Ириарте – Юсуф Мету;
- Джошуа Эдвардс – Доминик Харди.