Пол — Чавес-младший: удивит ли блогер бывшего чемпиона мира? LIVE

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В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Он порадует зрителей большим количеством топовых противостояний.

В соглавном событии вечера выступит объединённый чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес. Его ждёт обязательная защита против экс-чемпиона из Кубы Юниера Дортикоса. Титульный поединок станет прекрасным разогревом для главного события.

В главном событии вечера будут биться звёздный блогер Джейк Пол и экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Они проведут 10-раундовый поединок.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.