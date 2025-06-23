Улетел в глухой нокаут и потерял память. Жуткий случай из Японии

На прошлой неделе в Японии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой в полусреднем весе между непобеждённым Брайаном Норманом-младшим и японцем Дзином Сасаки. И поединок оправдал все ожидания. Уже в первом раунде Сасаки дважды побывал во флеш-нокдаунах и прочувствовал ударную мощь чемпиона. Тем не менее Дзин не сделал выводы и попытался навязать агрессивные размены. Норман был точнее и опаснее и в пятом раунде оформил очень жёсткий нокаут, отправив Сасаки в отключку и защитив пояс WBO.

Японца долго приводили в себя, и даже после объявления результатов Дзин не смог покинуть ринг без посторонней помощи. Сасаки тут же отправили в госпиталь для прохождения обследования, потому что нокаут выглядел уж очень жутко, и там результаты были обнадёживающие — никакого внутримозгового кровоизлияния. Но потом всё же выяснилось, что без последствий не обошлось. Исио Накая, глава спортзала, в котором тренируется Сасаки, сопровождал боксёра в госпитале и сообщил, что после нокаута Дзин потерял память. И в его случае это не просто кратковременное явление — Сасаки начисто не помнит последние полтора месяца жизни.

Брайан Норман — Дзин Сасаки Фото: Top Rank Boxing

Издание Daily.co.jp сообщило, что боксёр не помнит, как вообще соглашался на поединок, не говоря уже о самом бое. Тем не менее у Сасаки нет никаких других травм, он должен будет снова пройти обследование и наблюдаться у врачей. Судя по словам Исио Накаи, главным катализатором потери памяти стало то, что падая Дзин сильно ударился затылком.

Спустя пару дней после боя Сасаки вернулся в социальные сети и опубликовал сообщение, в котором извинился перед фанатами и выразил разочарование поражением. А ещё написал, что посмотрел видео, как его выводят с ринга, и вообще не помнит произошедшего, но очень тронут поддержкой болельщиков на арене. А Норман отметился только одним сообщением по поводу боя: «Я приезжал в Японию не развлекаться, а пройти путь воина. В стране самураев я бился с огнём, дисциплиной и честью. Я бог войны, мне суждено оставить свой след в истории».

В ближайшее время Дзину Сасаки точно не до возвращения на ринг. Он упустил шанс стать чемпионом мира в полусреднем весе, а в этом дивизионе у Японии не было обладателей титула уже 36 лет. Придётся начинать всё сначала, если позволит здоровье. И такие случаи лишний раз напоминают об опасности бокса для мозга. Не обязательно получать кучу рассечений и гематом, можно пропустить мощный удар и начисто забыть полтора месяца из своей жизни.

Не так давно бывший чемпион мира WBO в полусреднем весе Джеффри Хорн (по иронии судьбы именно за этот пояс и в этом дивизионе бился Сасаки), побеждавший Мэнни Пакьяо, тоже завершил карьеру, боясь последствий бокса для здоровья: «Я мог бы принять предложение в $ 1 млн за ещё один бой, но моё физическое здоровье важнее финансового. Честно говоря, у меня есть свои опасения. У меня были некоторые проблемы с памятью. Я прошёл обследование, и мне сказали, что, если продолжу драться, существует высокий риск ухудшения ситуации и что мозг пострадает ещё больше. Я должен защищать себя, потому что хочу помнить имена своих дочерей и великие моменты их жизни. Результаты показали, что память у меня ниже среднего для нормального человека моего возраста. Я не могу вспомнить то, что должен запомнить человек моего возраста. Нет никакого тренинга, который мог бы улучшить мою память. Если однажды испортишь мозг, нет пути назад. Мне нравилось быть боксёром, это точно, однако теперь у меня есть более важная работа».

Джефф Хорн Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Сасаки всего 23 года. Вполне вероятно, что он не будет думать о завершении карьеры в ближайшее время. Но японцу точно стоит помнить о таких вещах, как «боксёрская энцефалопатия» или «синдром пропущенного удара». Все бойцы, безусловно, отдают себе отчёт в том, на какие риски идут, выступая в контактном виде спорта, однако важно вовремя остановиться и не доводить дело до критических точек.