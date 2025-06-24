«Главные события мирового бокса должны проходить в России». Интервью с Умаром Кремлёвым

Умар Кремлёв — глава IBA. Организация регулярно устраивает крупные турниры, охватывает всё больше стран и даёт возможность выступать и любителям, и профессионалам. В интервью «Чемпионату» Кремлёв рассказал о стратегической цели организации, оценил смену руководства в МОК и объяснил, чем бокс привлекает инвесторов из Саудовской Аравии. Кроме того, чиновник высказался о желании устроить трилогию Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в России и прокомментировал приход Даны Уайта в боксёрскую индустрию.

— Умар, IBA проводит огромное количество турниров по всему миру. Какие планы на развитие бокса в России?

— IBA продолжает расширять географию турниров, в 2025 году мы провели женский чемпионат мира в Сербии и уже в начале июля объявим страну-хозяйку предстоящего чемпионата мира среди мужчин. Но наша стратегическая цель — сделать Россию главной боксёрской площадкой мира. Все главные события мирового бокса должны проходить здесь — чемпионаты мира, рейтинговые и титульные бои, грандиозные шоу. Мы уже ведем переговоры о проведении в России нескольких знаковых турниров.

— Как вы оцениваете недавнюю смену руководства в МОК?

— Перспективы кардинальных изменений в МОК с приходом Кирсти Ковентри на пост президента зависят от её готовности к решительным действиям по наведению порядка. Мы все понимаем, что голосование было чисто формальным, кто победит было известно заранее. Настоящая реформа — это когда каждая страна-участница имеет равный голос в системе олимпийского движения, а не когда кучка чиновников решает за всех. Пока сама система не изменится, говорить о прозрачности бессмысленно.

— Возвращение российских флагов и гимнов на международную арену — это вопрос спорта или политики?

— Спорт должен объединять, а не становиться заложником политических игр. Посмотрите на IBA — мы никогда не запрещали выступать спортсменам под своей государственной символикой, потому что настоящий спорт — вне политики.

Умар Кремлёв Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Решительность спортивных функционеров и понимание того, что спорт должен быть мостиком дипломатии, а не стеной — вот что поможет вернуть справедливость. Все спортивные функционеры должны помнить, что спортсмен и тренер — вот кто главные, а не чьи-то личные амбиции и политические игры.

— Почему, по-вашему, бокс так привлекает инвесторов вроде саудовских шейхов?

— Ответ прост — бокс самый зрелищный, самый эмоциональный вид спорта. В футболе и хоккее целые команды игроков собирают полные стадионы, в боксе же такую арену заполняют всего лишь два спортсмена. Прикоснуться к боксу — значит получить мгновенную популярность во всём мире. Мы также открыты к совместным проектам, уже не раз показав на деле, что работать с боксом — и выгодно, и престижно. Инвестиции полезны как для спонсоров, так и для самого вида спорта.

— Что вы думаете о приходе Даны Уайта в бокс?

— Уайт — талантливый промоутер. И если он привнесёт в бокс хотя бы часть той энергии, что вложил в UFC, это пойдет на пользу. Сам феномен прихода Уайта в наш спорт лишний раз доказывает — бокс объединяет. Объединяет людей, виды спорта, культуры. Любые инициативы, которые идут на пользу спортсменам, мы будем поддерживать. Главное — сохранить суть спорта.

— Как разрешилась ситуация с Александром Емельяненко?

— К сожалению, в этом споре он проиграл. Но я искренне желаю Саше здоровья и скорейшего возвращения в форму. Он настоящий боец.

Александр Емельяненко Фото: РИА Новости

— Насколько реален приезд Конора Макгрегора в Россию?

— Конор — замечательный парень. Мы постоянно взаимодействуем на международных мероприятиях. Он открыто говорит о готовности приехать в Россию в любой момент. Думаю, в ближайшее время мы сможем порадовать фанатов конкретными новостями.

— Трилогия Бетербиев — Бивол — насколько важно провести третий бой в России?

— Два боя — две разные истории. Третий должен поставить точку. Это не просто бой двух невероятных чемпионов! Это историческое для всего мирового спортивного сообщества событие. Они оба — наши воспитанники, выходцы из российской боксёрской школы. Все условия со стороны Международной ассоциации бокса созданы, предложения отправлены — ждём решения. Поверьте, Россию ждёт самое грандиозное шоу в истории бокса!

— Ваше мнение о двух боях Усика и Фьюри?

— Пусть лучше поучатся у наших парней — у Бетербиева и Бивола — как нужно боксировать на таком уровне. Вот где настоящее мастерство!

— Как вы относитесь к возможному возвращению Виталия Кличко?

— Всегда важно вовремя остановиться. Бокс молодеет, и такие возвращения обычно ничем хорошим не заканчиваются.

— Готова ли российская сборная к возможному возвращению на Олимпиаду?

— Наши спортсмены никогда не останавливались. Они готовы соревноваться хоть сегодня, но только эти выступления должны проходить под нашим флагом и гимном. Сегодня российские спортсмены беспрепятственно участвуют в чемпионатах мира по боксу, крупных боях, и это то, как должно быть во всех видах спорта — никакой дискриминации по национальному признаку!

Давайте будем честны — Олимпиада уже не вершина спорта. Посмотрите, как профессиональные лиги обогнали Олимпийские игры по зрелищности, призовым, организации. Политика двойных стандартов бывшего руководства МОК подрывает доверие к Олимпиаде. Каждой международной федерации нужно срочно реформировать свои турниры, вводить солидные призовые — иначе они окончательно потеряют лучших спортсменов.

Умар Кремлёв Фото: Виталий Смольников/ТАСС

— Кто придёт на смену нашим чемпионам?

— У нас огромное число талантливых молодых спортсменов, бокс — один из самых популярных видов спорта в России, и мы стараемся создавать все условия, чтобы ребята в любом регионе могли заниматься боксом! В каждой из 25 весовых категорий, 13 мужских и 12 женских, есть несколько спортсменов высочайшего уровня мастерства. Такого глубинного резерва нет ни в одной стране мира. Поверьте, Россия ещё не раз удивит мир новыми звёздами!