«Я — лучшее, что случалось с боксом со времён Али». Как Джейк Пол добился успеха?

Джейк Пол продолжает покорять бокс. В ночь на 29 июня в Анахайме блогер встретится на ринге с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, бывшим чемпионом мира. Карьера Пола в боксе очень бурно развивается, каждая вывеска с его участием привлекает внимание, и сам Джейк уверяет, что в будущем планирует подраться за титул чемпиона мира.

Попутно Пол набирает обороты и с точки зрения финансов. Если раньше он воспринимался исключительно как блогер, который решил посвятить свободное время боксу, то теперь бои стали едва ли не основной статьёй доходов Джейка. И абсолютно неважно, что в его рекорде в основном фигурируют постаревшие звёзды, сошедшие с авансцены. Напротив, за счёт имён Андерсона Силвы, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и, конечно же, Майка Тайсона Пол сумел отлично раскрутить личный бренд.

Не так давно Forbes опубликовал список самых богатых блогеров, где Джейк оказался на третьем месте с доходом примерно $ 50 млн. Восемь лет он попадал в этот список с доходом $ 11,5 млн, но тогда карьера боксёра ещё даже не стартовала. В 2020 году Пол дебютировал на ринге против другого блогера Али Эсона Гиба и победил нокаутом. Там Джейк заработал примерно $ 1 млн, однако уже в следующем поединке увеличил доход до $ 10 млн. Правда, во многом благодаря тому, что получил долю PPV в карде, где бились Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. В дальнейшем пришлось слегка ужиматься в гонорарах, но совсем не критично.

За Бена Аскрена с учётом доли от PPV Пол получил $ 3 млн, за первый бой с Тайроном Вудли — $ 6 млн. Реванш с экс-чемпионом UFC не вызвал большого ажиотажа и принёс меньше — $ 3,5 млн. Бой с Андерсоном Силвой обогатил Джейка на $ 5 млн, а громкий поединок против Томми Фьюри — на $ 8,5 млн. Дальше был Нейт Диаз и, по разным данным, Пол за него получил $ 2 млн гарантированных и ещё 50% — от продаж PPV, которые в сумме принесли порядка $ 27 млн. То есть общий доход Пола за Диаза — примерно $ 15 млн. После Нейта Джейк взял паузу в громких боях и отбился с Андре Августом и Райаном Бурландом, где зарабатывал небольшие суммы относительно предыдущих гонораров — от $ 2 млн до $ 4 млн. Чуть больше принёс поединок с Майком Перри, который вышел на замену Тайсону летом.

Джейк Пол Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Главный бой в карьере Пола на данный момент прошёл осенью 2024 года. И с точки зрения вывески, и с точки зрения гонораров. Поединок с Майком Тайсоном стал грандиозным успехом — его посмотрели рекордное количество зрителей, а Пол, как сообщалось, суммарно заработал за поединок $ 40 млн. Сам он говорил, что получил $ 30 млн и вложил их в покупку ранчо за $ 39 млн. Выходит, что суммарный доход Пола от боёв уже превысил $ 100 млн.

Важный момент — во многих боях промоутером или сопромоутером выступает компания Most Valuable Promotions (MVP). Её основателем является Пол, а управляет его менеджер Накиса Бидарян, у которого огромный опыт в бойцовском бизнесе. Бидарян рассказывал, что в MVP работают 28 человек и каждый год компания бьёт свои же рекорды по доходам, подписывает новые контракты со спонсорами, проводит всё больше ивентов, в том числе совместно с другими компаниями. В MVP подписано не так много боксёров. В основном они неизвестны широкой публике, во всяком случае, на данный момент. А самые большие имена в компании, за исключением самого Пола, это Аманда Серрано, Алисия Баумгарднер, Чернека Джонсон и Холли Холм. Учитывая непосредственное участие MVP в боях Пола, компания забирает часть от продаж PPV, что позволяет Джейку генерировать ещё больше дохода за счёт спонсоров и выручки от продажи билетов.

Кроме того, у него есть и другие коммерческие проекты. Например, приложение для ставок Betr (оценивается в $ 375 млн) и компания по уходу за телом W Labs ($ 150 млн). Плюс портфель акций, недвижимость, партнёрства через социальные сети, где у Пола суммарно несколько десятков миллионов подписчиков. Однако при всём этом бокс остаётся главной статьёй доходов Джейка.

Впереди у Пола поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в рамках довольно масштабного шоу. Ожидается, что там будут гарантированный гонорар не менее $ 3-4 млн и доля от PPV, с которой доход Джейка окажется неподалёку от $ 10 млн. В том числе за счёт участия в ивенте MVP. У Чавеса ожидается примерно $ 3-5 млн. В целом Пол уже задал определённую планку, ниже которой не опустится. $ 30-40 млн за бой с Тайсоном, конечно, выбиваются из общего ряда, однако вряд ли Джейк в дальнейшем будет зарабатывать менее $ 10-15 млн за бой. Неплохо на фоне критики за то, что блогер ничего не добьётся.

Джейк Пол Фото: Cooper Neill/Getty Images

Сам Пол абсолютно уверен, что его деятельность помогает боксу: «Лично у меня такое чувство, что именно я один всё это двигаю вперёд. Все остальные либо просто пытаются не высовываться, либо заявляют, что делают что-то ради бокса, или что кто-то вредит спорту. Но в реальности я — лучшее, что случалось с боксом со времён Мохаммеда Али. И это даже не подлежит обсуждению. То, что я сделал, говорит само за себя».

И, наверное, неплохо помогать боксу и отлично при этом зарабатывать. Больше в этом виде спорта получают только суперзвёзды вроде Тайсона Фьюри, Сауля Альвареса, Александра Усика и Энтони Джошуа.