Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес, бокс 29 июня 2025, гонорары боксёров, сколько зарабатывает Джейк Пол, доход Джейка Пола, сумма

«Я — лучшее, что случалось с боксом со времён Али». Как Джейк Пол добился успеха?
Яхья Гасанов
Как Джейк Пол добился успеха
Аудио-версия:
Комментарии
Блогер уже заработал боями больше $ 100 млн.

Джейк Пол продолжает покорять бокс. В ночь на 29 июня в Анахайме блогер встретится на ринге с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, бывшим чемпионом мира. Карьера Пола в боксе очень бурно развивается, каждая вывеска с его участием привлекает внимание, и сам Джейк уверяет, что в будущем планирует подраться за титул чемпиона мира.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

Попутно Пол набирает обороты и с точки зрения финансов. Если раньше он воспринимался исключительно как блогер, который решил посвятить свободное время боксу, то теперь бои стали едва ли не основной статьёй доходов Джейка. И абсолютно неважно, что в его рекорде в основном фигурируют постаревшие звёзды, сошедшие с авансцены. Напротив, за счёт имён Андерсона Силвы, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и, конечно же, Майка Тайсона Пол сумел отлично раскрутить личный бренд.

Братья Пол уже добились многого в мире единоборств:
Джейк Пол и Логан Пол. Как братья покоряют единоборства разными путями
Джейк Пол и Логан Пол. Как братья покоряют единоборства разными путями

Не так давно Forbes опубликовал список самых богатых блогеров, где Джейк оказался на третьем месте с доходом примерно $ 50 млн. Восемь лет он попадал в этот список с доходом $ 11,5 млн, но тогда карьера боксёра ещё даже не стартовала. В 2020 году Пол дебютировал на ринге против другого блогера Али Эсона Гиба и победил нокаутом. Там Джейк заработал примерно $ 1 млн, однако уже в следующем поединке увеличил доход до $ 10 млн. Правда, во многом благодаря тому, что получил долю PPV в карде, где бились Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. В дальнейшем пришлось слегка ужиматься в гонорарах, но совсем не критично.

За Бена Аскрена с учётом доли от PPV Пол получил $ 3 млн, за первый бой с Тайроном Вудли — $ 6 млн. Реванш с экс-чемпионом UFC не вызвал большого ажиотажа и принёс меньше — $ 3,5 млн. Бой с Андерсоном Силвой обогатил Джейка на $ 5 млн, а громкий поединок против Томми Фьюри — на $ 8,5 млн. Дальше был Нейт Диаз и, по разным данным, Пол за него получил $ 2 млн гарантированных и ещё 50% — от продаж PPV, которые в сумме принесли порядка $ 27 млн. То есть общий доход Пола за Диаза — примерно $ 15 млн. После Нейта Джейк взял паузу в громких боях и отбился с Андре Августом и Райаном Бурландом, где зарабатывал небольшие суммы относительно предыдущих гонораров — от $ 2 млн до $ 4 млн. Чуть больше принёс поединок с Майком Перри, который вышел на замену Тайсону летом.

Джейк Пол

Джейк Пол

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Главный бой в карьере Пола на данный момент прошёл осенью 2024 года. И с точки зрения вывески, и с точки зрения гонораров. Поединок с Майком Тайсоном стал грандиозным успехом — его посмотрели рекордное количество зрителей, а Пол, как сообщалось, суммарно заработал за поединок $ 40 млн. Сам он говорил, что получил $ 30 млн и вложил их в покупку ранчо за $ 39 млн. Выходит, что суммарный доход Пола от боёв уже превысил $ 100 млн.

Важный момент — во многих боях промоутером или сопромоутером выступает компания Most Valuable Promotions (MVP). Её основателем является Пол, а управляет его менеджер Накиса Бидарян, у которого огромный опыт в бойцовском бизнесе. Бидарян рассказывал, что в MVP работают 28 человек и каждый год компания бьёт свои же рекорды по доходам, подписывает новые контракты со спонсорами, проводит всё больше ивентов, в том числе совместно с другими компаниями. В MVP подписано не так много боксёров. В основном они неизвестны широкой публике, во всяком случае, на данный момент. А самые большие имена в компании, за исключением самого Пола, это Аманда Серрано, Алисия Баумгарднер, Чернека Джонсон и Холли Холм. Учитывая непосредственное участие MVP в боях Пола, компания забирает часть от продаж PPV, что позволяет Джейку генерировать ещё больше дохода за счёт спонсоров и выручки от продажи билетов.

Кроме того, у него есть и другие коммерческие проекты. Например, приложение для ставок Betr (оценивается в $ 375 млн) и компания по уходу за телом W Labs ($ 150 млн). Плюс портфель акций, недвижимость, партнёрства через социальные сети, где у Пола суммарно несколько десятков миллионов подписчиков. Однако при всём этом бокс остаётся главной статьёй доходов Джейка.

Впереди у Пола поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в рамках довольно масштабного шоу. Ожидается, что там будут гарантированный гонорар не менее $ 3-4 млн и доля от PPV, с которой доход Джейка окажется неподалёку от $ 10 млн. В том числе за счёт участия в ивенте MVP. У Чавеса ожидается примерно $ 3-5 млн. В целом Пол уже задал определённую планку, ниже которой не опустится. $ 30-40 млн за бой с Тайсоном, конечно, выбиваются из общего ряда, однако вряд ли Джейк в дальнейшем будет зарабатывать менее $ 10-15 млн за бой. Неплохо на фоне критики за то, что блогер ничего не добьётся.

Джейк Пол

Джейк Пол

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Сам Пол абсолютно уверен, что его деятельность помогает боксу: «Лично у меня такое чувство, что именно я один всё это двигаю вперёд. Все остальные либо просто пытаются не высовываться, либо заявляют, что делают что-то ради бокса, или что кто-то вредит спорту. Но в реальности я — лучшее, что случалось с боксом со времён Мохаммеда Али. И это даже не подлежит обсуждению. То, что я сделал, говорит само за себя».

И, наверное, неплохо помогать боксу и отлично при этом зарабатывать. Больше в этом виде спорта получают только суперзвёзды вроде Тайсона Фьюри, Сауля Альвареса, Александра Усика и Энтони Джошуа.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android