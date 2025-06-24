«Беззубый», но востребованный. За поединком с Уайлдером гоняются все

В ночь с 27 на 28 июня в Уичито, США, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Скучать не придётся, поскольку в ринг возвращается Бронзовый бомбардировщик. Деонтей Уайлдер проведёт свой очередной поединок. Некогда он считался одним из самых страшных нокаутёров в профессиональном боксе. Но времена меняются. Теперь Уайлдера ждёт бой с американцем Тайрреллом Херндоном. Да, этот поединок выглядит не особенно статусно, поскольку 37-летний оппонент так и не добился особенного признания. Но тем не менее за ним уже выстроилась очередь из желающих подраться с Деонтеем.

Финишный отрезок карьеры Уайлдера превращается в полосу из одних «аварий». И сложно даже вспомнить на фоне всего этого, что до первого поединка с Тайсоном Фьюри американец шёл со статистикой 40-0! Причём колотил довольно крепкую оппозицию и был в топе. Но всё сломал переломный бой с Цыганским королём. Деонтей провёл его классно, доминировал, дважды отправил соперника на канвас. Вот только удосрочить так и не смог, поэтому у самого американца возникли проблемы. Дело закончилось лишь ничейным исходом, что стало ударом для Бронзового бомбардировщика. Два следующих поединка он забрал. Однако дальше начался самый настоящий кошмар.

Пять боёв, четыре из которых завершились поражениями. Трижды за это время Уайлдер падал в нокаут. Единственная победа была добыта в противостоянии с не самым статусным Робертом Хелениусом (31-3). А битвы с Фьюри (дважды), Джозефом Паркером и Чжан Чжилэем завершились тотальным разочарованием. В итоге многие начали отправлять Деонтея на покой. Они утверждали, что Бронзовый бомбардировщик уже «закончился» как боксёр. Но сам американец даже не собирался на всё это соглашаться. Он продолжает выступать, причём стабильно выходит в ринг раз в год. А ещё заявил о желании стать чемпионом мира в свои 39 лет.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

При этом Уайлдер и не испытывает недостатка в соперниках, которые интересуются возможностью провести с ним бой. В очереди и Диллиан Уайт, и Энтони Джошуа. А ещё о желании подраться с Деонтеем заявил Фрэнсис Нганну: «Мой следующий бой пройдёт в профессиональном боксе. Я хочу этого. Я не закончил с боксом. Это не ММА, это легче. Это спорт, который я понимаю лучше и в котором у меня больше опыта, чем все думают. Уайлдер представляет собой очень опасный вызов, и я хочу бой с ним. Вероятность того, что кто-то упадёт в нашем бою, составляет 80%, и это понравится зрителям».

Потенциальный поединок Уайлдера и Нганну действительно вызывает запредельный интерес у публики. Два страшных нокаутёра способны потрясти друг друга, такой бой вряд ли дойдёт до судейского решения. Однако в тот же момент нужно понимать, что «динамит» в кулаках у Нганну никуда не делся. А вот Уайлдер в последнее время выглядит довольно «беззубым», практически не наносит соперникам того ущерба, который был раньше. Хищник прекрасно понимает, что Деонтей может стать идеальной опцией для его возвращения в ринг. С одной стороны, Фрэнсис получит за такое громкое имя солидный гонорар. С другой – ничем рисковать особенно и не придётся, Бронзовый бомбардировщик уже не представляет большой опасности.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Грустно, что на финишной прямой такого именитого боксёра пошли сплошные неудачи и провалы. Но раненый зверь опасен вдвойне. Сейчас Уайлдера списывают со счетов и записывают в аутсайдеры, не котируют высоко. Однако это может лишь сыграть ему на руку. Бронзовый бомбардировщик не раз демонстрировал, что ставит оппонентов в тупик своими непредсказуемыми панчами. Вот и теперь любой удар тяжеловеса может поставить точку. Особенно если слова Деонтея о мотивации будут действительно подкреплены упорными тренировками.