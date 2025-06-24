Топурия и Оливейра затягивать не будут. В битве стилей неизбежен финиш

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 317. Возглавит его титульный поединок в лёгком весе, но впервые с 2022 года в нём не примет участия Ислам Махачев. Пояс, который российский боец оставил вакантным, разыграют Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

У лёгкого дивизиона UFC на время появится новый король. Ислам Махачев отправился за вторым поясом и был вынужден оставить свой титул. Собственно, как и Топурия, который дебютирует в новой для себя весовой категории сразу же в титульном поединке. Противостоять ему будет бывший чемпион лиги, опытнейший Чарльз Оливейра. Топурия выходит на поединок большим фаворитом. Илия сейчас — одна из главных звёзд лиги, в последних двух боях он снёс Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя, поэтому удивляться его статусу фаворита не стоит.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Топурия создал вокруг себя образ мощного ударника и нокаутёра. У Илии действительно отличный бокс с плотными комбинациями, хорошие тайминг, скорость и работа на ногах — всё это в совокупности делает его устрашающим в стойке. Испанец грузинского происхождения выиграл в UFC восемь поединков, в пяти оформил нокауты и стал первым бойцом, кто сумел нокаутировать Макса Холлоуэя. Ни Джастину Гэтжи, ни Дастину Порье, ни Конору Макгрегору это не удавалось, а Топурия вырубил Холлоуэя. И это действительно говорит о многом.

Оливейра же — полная противоположность Топурии. Бразилец, как и многие его соотечественники, превосходно себя чувствует в партере и обладает исключительными навыками джиу-джитсу. 21 победу из 35 в карьере Чарльз одержал сабмишенами, он же является рекордсменом UFC по этому показателю за всю историю промоушена — 13 побед приёмами. И, конечно, козыри Оливейры кроются как раз в борьбе, тем более что Чарльз гораздо крупнее соперника, ведь перед каждым боем он гоняет достаточно много. Логично, что бразилец при первой же возможности будет стараться затянуть соперника в партер и там уже – выйти на приём.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Это всё лежит на поверхности. А если углубляться, то Топурия, например, является базовым борцом. Это уже в Испании он стал заниматься смешанными единоборствами, улучшать стойку, много внимания уделять боксу, что и демонстрирует в UFC. А вот в детстве, в Грузии, Илия занимался греко-римской борьбой, поэтому база у него именно борцовская. И в начале карьеры Топурия вполне себе неплохо боролся и в грэпплинге был хорош: первые семь побед в карьере он одержал именно в партере. Причём разнообразно: были и удушения сзади, и Д'Арсе, и треугольник, и рычаг локтя. Конечно, вряд ли Илия будет рисковать и пойдёт бороться с таким парнем, как Оливейра, однако удивить бразильца не только защитными навыками на земле, но и атакующими он вполне может.

Здесь же нужно сказать, что и Оливейра не из тех бойцов, кто сразу бросается в ноги за тейкдауном. У Чарльза хорошие антропометрические данные, которые позволяют ему работать в стойке с дистанции. Оливейра неплохо использует кики по этажам, в том числе для того, чтобы не давать сопернику сокращать расстояние. Чарльз умеет работать серийно на руках, затаскивать соперника в клинч и вставлять там колени. Главный минус стойки бразильца — это отсутствие нокаутирующего удара. Даже при преимуществе в росте и габаритах вряд ли бразилец сможет пошатнуть Топурию, однако при этом Оливейра может показать свою неуступчивость: Чарльз, даже если попадает в нокдаун, успевает быстро сориентироваться и прийти в себя.

Понятно, что у каждого из бойцов есть свои преимущества, есть план на поединок, которому они будут следовать. При этом и Илия, и Чарльз могут и перестроиться по ходу поединка, тем более что у каждого есть и другие навыки, помимо привычных для их стиля. Единственное, что, кажется логичным в прогнозах на этот поединок — то, что, вероятное всего, он не продлился всю дистанцию. Топурия добирался до судейского решения лишь дважды, Оливейра — только шесть раз из 45 поединков. А значит, вряд ли стоит рассчитывать, что поединок пройдёт всю дистанцию: вероятнее всего, он завершится досрочной победой того бойца, который окажется лучше готов в этот вечер.