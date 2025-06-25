Топурия далеко не Макгрегор. Сколько зарабатывают главные звёзды UFC 317

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдёт большой номерной турнир UFC 317. Хедлайнерами ивента станут бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и экс-обладатель титула в весовой категории до 70,3 кг Чарльз Оливейра. На кону будет вакантный пояс в лёгком весе, который не так давно освободил Ислам Махачев.

В соглавном событии выступит действующий чемпион наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа, который выходит на четвёртую защиту титула. Его соперником станет Кай Кара-Франс. Также на турнире очередной бой проведёт россиянин Вячеслав Борщёв. Его соперник — Теренс Маккинни. Сам турнир станет украшением Международной бойцовской недели, так что ожидания у UFC высокие. И неслучайно во главе ивента две звезды с огромной фан-базой, приличными регалиями и, разумеется, гонорарами.

Илия Топурия потенциально самая большая звезда UFC. И отношение к нему соответствующее. Сам Илия рассказывал, что ему пообещали титульный бой в лёгком весе, хотя у себя в дивизионе он провёл только одну защиту. А Умар Нурмагомедов раскрыл некоторые детали разговора Хантера Кэмпбелла с Исламом Махачевым. Там российскому бойцу прямо сказали, что хотели бы увидеть Топурию в качестве чемпиона в лёгком весе, так как промоушен считает, что Илия способен хорошо продавать бои. Поэтому Махачев освободил пояс, а не поднялся в полусредний дивизион в статусе чемпиона.

Топурия в UFC провёл всего восемь поединков, и его гонорары стабильно идут вверх. В подкасте PBD, куда пригласили Топурию, ведущий Патрик Бет-Дэвид озвучивал следующие цифры: «За первый бой ты заработал $ 38 тыс. Потом $ 50 тыс., $ 75 тыс. и $ 90 тыс. Потом ты получил $ 154 тыс. за бой с Брайсом Митчеллом и $ 200 тыс. за бой с Джошем Эмметтом. Далее ты заработал $ 532 тыс. за бой с Волком, а потом $ 2,44 млн за бой с Холлоуэем. Так что твой общий доход в UFC составляет примерно $ 3,5 млн. Это очень хорошая траектория. Если бы ты был акцией, тебя стоило бы покупать».

Илия Топурия Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Топурия согласился и не стал ничего опровергать. Очевидно, в случае с заработком Топурии за бой с Холлоуэем Бет-Дэвид ссылался на информацию Sport Salary. Именно они давали такие цифры — $ 2,44 млн, из которых $ 750 тыс. – это базовый гонорар, а $ 1,5 млн принесли продажи PPV. Остальное Илия «добил» бонусами и с помощью спонсоров. Но по другой информации, Топурия в том бою гарантировано получал не $ 750 тыс., а $ 400 тыс. Ещё смущает цифра за бой с Волкановски. Атлетическая комиссия штата Калифорния публиковала цифры и у Топурии был гонорар в $ 350 тыс. Возможно, остальное это бонусы за победу, бонус за лучшее выступление вечера ($ 50 тыс.) и спонсорские отчисления. Однако глобально Топурия вряд ли вышел за пределы $ 4-5 млн, если мы говорим об общей сумме заработка Матадора в UFC. Не считая различных бонусов, сумма которых не раскрывается. Плюс боец и не скрывает, что солидно зарабатывает и за пределами ММА. Предположительно за бой с Оливейрой базовый гонорар Топурии будет выше гарантированных $ 500 тыс., и он точно будет претендовать на долю от PPV. Суммарно доход Илии за этот поединок, скорее всего, снова дойдёт до $ 2 млн.

Что касается Оливейры, то он уже достаточно давно в UFC и, учитывая статус бывшего чемпиона, зарабатывает неплохо. За последний бой с Майклом Чендлером Чарльз получил чуть больше $ 1 млн. За свой первый бой с ним в 2021 году (первый титульник бразильца) Оливейра, согласно MMA Salaries, заработал чуть более $ 557 тыс. Дальше были Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Эти бои принесли бразильцу $ 1,142 млн и $ 1,732 млн соответственно. Больше $ 1,5 млн принёс поединок с Исламом Махачевым, а за Дариуша и Царукяна было около $ 1 млн за каждый из поединков. Соответственно, и на UFC 317 Оливейра получит хороший гонорар (предположительно $ 500-700 тыс.) и доходы от продажи PPV.

Чарльз Оливейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Бойцы из соглавного события зарабатывают тоже немало. Пантожа выходит на четвёртую защиту титула. За первый титульник с Брэндоном Морено бразилец получил около $ 500 тыс. с учётом бонусов и спонсоров. А за все защиты пояса гонорары Пантожи стабильно выходят за пределы $ 1 млн. За бой с Ройвалом было свыше $ 1,5 млн, а за Кая Асакуру вышло ещё больше — $ 3,44 млн, по информации BetMGM. Это обусловлено в том числе и статусом турниров, на которых выступал Пантожа, и продаж PPV. Во втором случае он и вовсе возглавлял последний номерной турнир года. А за Стива Эрцега Александр заработал примерно $ 1 млн, потому что бразильский ивент не собрал много PPV.

Его соперник Кай Кара-Франс, несмотря на то что это его первый полноценный титульник, тоже зарабатывает неплохо. Особенно в последних трёх боях. За Брэндона Морено было $ 150 тыс. (из них $ 50 тыс. — бонус за лучший бой вечера), за Альбази — $ 210 тыс., а за бой со Стивом Эрцегом – $ 300 тыс, но там был и бонус за лучшее выступление вечера ($ 50 тыс.) Ожидается, что за поединок с Пантожей Кара-Франс получит не менее $ 200 тыс., а базовый гонорар Александра вряд ли опустится ниже $ 500 тыс., плюс ещё там будут очень неплохие проценты от PPV.

На турнире UFC 317 свой девятый бой в лучшей лиге на планете проведёт Вячеслав Борщёв. Россиянин всегда бьётся ярко, но очень нестабильно. Тем не менее в организации ценят Славу Клауса, и перед последним поединком с Томом Ноланом он подписал новый контракт на шесть боёв. За каждый поединок у Вячеслава $ 45 тыс. за выход и $ 45 тыс. за победу, о чём он сам и рассказывал.

И есть все шансы, что перечисленные выше бойцы будут претендовать на бонусы за лучшее выступление вечера и лучший бой вечера. Остаётся только дождаться турнира.