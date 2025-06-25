Джейк Пол – всё ближе к суперзвёздам! Где смотреть бой блогера с экс-чемпионом мира

Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии вечера будут биться звёздный блогер Джейк Пол и экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Они проведут 10-раундовый поединок.

А в соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес. Его ждёт обязательная защита против экс-чемпиона из Кубы Юниера Дортикоса. Титульный поединок станет прекрасным разогревом перед главным событием.

Начало боксёрского вечера запланировано на 3:00 мск. Главный поединок стартует не раньше 7:00.

Прямая трансляция турнира с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

Все бои покажет платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший;

Хильберто Рамирес – Юниер Дортикос;

Флойд Скофилд – Тевин Фармер;

Авиус Гриффин – Джулиан Родригес;

Холли Холм – Йоланда Гваделупе Вега;

Рауль Куриэль – Виктор Эсекьель Родригес;

Джон Рамирес – Салето Хендерсон;

Виктор Моралес – Рене Альварадо;

Александр Гуэче – Винсент Авина;

Джоэл Ириарте – Юсуф Мету;

Джошуа Эдвардс – Доминик Харди.

Материалы о турнире с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

Прогноз на бой Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев высказался по поводу грядущего поединка популярного блогера Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Я вообще не люблю эти бои в поп-боксе, которые здесь в США очень популярны сейчас. Но к этому поединку приковано сейчас много внимания в Штатах. Американцы любят такие бои между блогерами и боксёрами. Правда, Джейк Пол не совсем блогер, он практически полноценный тяжеловес и будет драться против уже сошедшего с дистанции средневеса, по сути. Я думаю, что Пол победит, и, скорее всего, бой закончится нокаутом», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Легендарный чемпион прошлых лет мексиканец Марко Антонио Баррера также поделился прогнозом на этот.

«Это очередное коммерческое шоу, где один уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу. Я не жду ничего интересного в этом поединке, который, скорее всего, пройдёт всю дистанцию. Хотелось бы увидеть, как Хулио победит этого парня, но победу, думаю, отдадут Полу», — приводит слова Барреры Ready to Fight.