От скитания по миру до титула UFC. Чемпионский путь Топурии был тернистым

В ночь с 28 на 29 июня в США состоится масштабный турнир UFC 317. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в лёгком весе между двумя бывшими чемпионами — экс-обладателем пояса в полулёгком весе Илией Топурией и предшественником Ислама Махачева на троне лёгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой.

Жизнь Топурии до того, как он попал в UFC, была полна приключений. Илия родился в грузинской семье в немецком Галле. Правда, время, проведённое в Германии, Илия толком не помнит, потому что уже в семь лет он вместе с семьёй оказался на исторической родине. В Грузии Топурия начал заниматься греко-римской борьбой. Удивительно, но парень, который нокаутирует практически всех своих соперников в UFC, имеет именно борцовскую базу. Стать бойцом смешанных единоборств он решил в 15 лет, когда перебрался в Испанию.

«Меня поддерживают и в Грузии, и в Испании. Это невероятно. Чувствую себя прекрасно, никогда не получал плохих комментариев на эту тему. Люди всегда меня поддерживали, и мне это нравится. Я вырос в Грузии, но чувствую себя испанцем. Начал заниматься смешанными единоборствами в Испании, поэтому не могу сказать, что я грузин. Живу в Испании, тренируюсь в Испании — Испания привела меня туда, где я нахожусь сегодня», — отмечал в интервью Илия Топурия.

В Испании он стал подтягивать бокс, тренировать другие аспекты — Топурия становился универсалом, добрался до чёрного пояса по джиу-джитсу и дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Грэпплинг и греко-римская борьба проявились в стиле Топурии в начале карьеры: первые семь побед он одержал в партере, проявив разнообразие приёмов в арсенале — и удушение сзади, и Д'Арсе, и рычаг локтя, и треугольник. Интересно, что на дебютном этапе карьеры Илия пробовал себя даже в легчайшем весе, однако после двух боёв, один из которых закончился проваленным взвешиванием, Топурия бросил эти эксперименты. Всё-таки при росте 170 см и внушительной мышечной массе испанцу было тяжело гонять в лимит дивизиона.

В UFC Илия оказался в 2020 году с безупречным рекордом 8-0 и с семью финишами в активе. Правда, дебют в лучшей лиге мира получился тяжёлым: Топурия дошёл до судейского решения в бою с Юссефом Залалом, но победил. А дальше началось становление Илии как одного из главных нокаутёров дивизиона: он снёс Дэймона Джексона, Райана Холла, Джея Херберта (этот бой он впервые провёл уже в лёгком весе) и получил первый серьёзный вызов в лиге в лице Брайса Митчелла.

С американцем Топурия разобрался в партере, задушив Митчелла. Бой против Брайса был знаковым для испанца: он не только одержал самую большую победу в карьере на тот момент, но и после поединка наладил свою личную жизнь. Илия познакомился с Джорджиной Узкатеги Баделл, которая в дальнейшем стала его избранницей. У Илии, кстати, есть сын Уго от прошлых отношений, о которых он не особо распространяется.

Джорджина Узкатеги и Илия Топурия на церемонии вручения наград AS del Deporte 2024 Фото: David Benito/Getty Images

После боя с Митчеллом испанец получил в соперники опытного Джоша Эмметта. Американец стал вторым бойцом, кто смог добраться с Илией до судейского решения: Топурия победил ветерана лишь на карточках судей, однако при этом всё равно стал следующим претендентом на пояс Алекса Волкановски.

Перед поединком с Волком Илия вёл себя вызывающе — упражнялся в трэш-токе, пытался залезть чемпиону в голову. Всё это очень напоминало историю противостояния Конора Макгрегора с Жозе Альдо, и многие, как и в 2013 году, предрекали поражение зазнавшегося претендента. Однако Илия, как и Конор в своё время, доказал на деле, что началась его эпоха правления: несмотря на то что Алекс неплохо смотрелся в начале поединка, Илия отправил легенду UFC в нокаут.

Скепсис и хейт были и после того, как Илия стал чемпионом. Мол, Волк находится уже в солидном возрасте, плюс в последнем бою улетел в нокаут от Ислама Махачева: в общем, злопыхатели обесценивали победу Топурии и считали чемпионство испанца временным, до первой защиты.

Когда было объявлено, что следующим соперником Илии станет Макс Холлоуэй, многие были убеждены, что песенка испанца спета. К тому же Макс тогда брутально потушил Джастина Гэтжи, и казалось, уж с Топурией он точно разберётся и вернёт себе пояс. Что было дальше, все знают — очередной нокаут от Илии, а ведь челюсть Макса казалась титановой, и он ни разу до этого не проигрывал нокаутами, да и потрясти Холлоуэя в стойке никому не удавалось. А Топурия пришёл и выключил ему свет.

По сути, двумя боями Илия зачистил дивизион. Да, были другие претенденты, те же Мовсар Евлоев и Диего Лопес, например. Но Топурия не хотел давать шанс россияну, ссылаясь на отсутствие финишей. А Лопес, как покажет время, проиграет Волку, так что переход Илии в лёгкий вес оказался вполне логичным и закономерным.

В новой весовой категории у Топурии много больших вызовов: опытные Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, молодые и голодные до побед и титула Арман Царукян и Пэдди Пимблет. Ну и, конечно, Ислам Махачев, который наверняка захочет вернуть себе пояс в лёгком весе после того, как подерётся с Джеком Делла Маддаленой. Драться здесь Илии точно есть с кем, осталось посмотреть, как Топурия сможет адаптироваться к лёгкому дивизиону, где парни гораздо крупнее, чем он. Но, кажется, на харизматичного за пределами октагона и яркого в клетке испанца в UFC делают большие ставки, тем более что Илии всего 28 лет.