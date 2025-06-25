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Биография Илии Топурии: карьера бойца в UFC, личная жизнь, возраст, рост, вес, UFC 317, Топурия — Оливейра, MMA 29 июня 2025 года

От скитания по миру до титула UFC. Чемпионский путь Топурии был тернистым
Игорь Некрасов
Илия Топурия
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В ночь с 28 на 29 июня в США состоится масштабный турнир UFC 317. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в лёгком весе между двумя бывшими чемпионами — экс-обладателем пояса в полулёгком весе Илией Топурией и предшественником Ислама Махачева на троне лёгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

Жизнь Топурии до того, как он попал в UFC, была полна приключений. Илия родился в грузинской семье в немецком Галле. Правда, время, проведённое в Германии, Илия толком не помнит, потому что уже в семь лет он вместе с семьёй оказался на исторической родине. В Грузии Топурия начал заниматься греко-римской борьбой. Удивительно, но парень, который нокаутирует практически всех своих соперников в UFC, имеет именно борцовскую базу. Стать бойцом смешанных единоборств он решил в 15 лет, когда перебрался в Испанию.

«Меня поддерживают и в Грузии, и в Испании. Это невероятно. Чувствую себя прекрасно, никогда не получал плохих комментариев на эту тему. Люди всегда меня поддерживали, и мне это нравится. Я вырос в Грузии, но чувствую себя испанцем. Начал заниматься смешанными единоборствами в Испании, поэтому не могу сказать, что я грузин. Живу в Испании, тренируюсь в Испании — Испания привела меня туда, где я нахожусь сегодня», — отмечал в интервью Илия Топурия.

Онлайн-трансляция турнира UFC 317:
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Live
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE

В Испании он стал подтягивать бокс, тренировать другие аспекты — Топурия становился универсалом, добрался до чёрного пояса по джиу-джитсу и дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Грэпплинг и греко-римская борьба проявились в стиле Топурии в начале карьеры: первые семь побед он одержал в партере, проявив разнообразие приёмов в арсенале — и удушение сзади, и Д'Арсе, и рычаг локтя, и треугольник. Интересно, что на дебютном этапе карьеры Илия пробовал себя даже в легчайшем весе, однако после двух боёв, один из которых закончился проваленным взвешиванием, Топурия бросил эти эксперименты. Всё-таки при росте 170 см и внушительной мышечной массе испанцу было тяжело гонять в лимит дивизиона.

В UFC Илия оказался в 2020 году с безупречным рекордом 8-0 и с семью финишами в активе. Правда, дебют в лучшей лиге мира получился тяжёлым: Топурия дошёл до судейского решения в бою с Юссефом Залалом, но победил. А дальше началось становление Илии как одного из главных нокаутёров дивизиона: он снёс Дэймона Джексона, Райана Холла, Джея Херберта (этот бой он впервые провёл уже в лёгком весе) и получил первый серьёзный вызов в лиге в лице Брайса Митчелла.

С американцем Топурия разобрался в партере, задушив Митчелла. Бой против Брайса был знаковым для испанца: он не только одержал самую большую победу в карьере на тот момент, но и после поединка наладил свою личную жизнь. Илия познакомился с Джорджиной Узкатеги Баделл, которая в дальнейшем стала его избранницей. У Илии, кстати, есть сын Уго от прошлых отношений, о которых он не особо распространяется.

Джорджина Узкатеги и Илия Топурия на церемонии вручения наград AS del Deporte 2024

Джорджина Узкатеги и Илия Топурия на церемонии вручения наград AS del Deporte 2024

Фото: David Benito/Getty Images

После боя с Митчеллом испанец получил в соперники опытного Джоша Эмметта. Американец стал вторым бойцом, кто смог добраться с Илией до судейского решения: Топурия победил ветерана лишь на карточках судей, однако при этом всё равно стал следующим претендентом на пояс Алекса Волкановски.

Перед поединком с Волком Илия вёл себя вызывающе — упражнялся в трэш-токе, пытался залезть чемпиону в голову. Всё это очень напоминало историю противостояния Конора Макгрегора с Жозе Альдо, и многие, как и в 2013 году, предрекали поражение зазнавшегося претендента. Однако Илия, как и Конор в своё время, доказал на деле, что началась его эпоха правления: несмотря на то что Алекс неплохо смотрелся в начале поединка, Илия отправил легенду UFC в нокаут.

Скепсис и хейт были и после того, как Илия стал чемпионом. Мол, Волк находится уже в солидном возрасте, плюс в последнем бою улетел в нокаут от Ислама Махачева: в общем, злопыхатели обесценивали победу Топурии и считали чемпионство испанца временным, до первой защиты.

У UFC на Топурию большие планы:
UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором
UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором

Когда было объявлено, что следующим соперником Илии станет Макс Холлоуэй, многие были убеждены, что песенка испанца спета. К тому же Макс тогда брутально потушил Джастина Гэтжи, и казалось, уж с Топурией он точно разберётся и вернёт себе пояс. Что было дальше, все знают — очередной нокаут от Илии, а ведь челюсть Макса казалась титановой, и он ни разу до этого не проигрывал нокаутами, да и потрясти Холлоуэя в стойке никому не удавалось. А Топурия пришёл и выключил ему свет.

По сути, двумя боями Илия зачистил дивизион. Да, были другие претенденты, те же Мовсар Евлоев и Диего Лопес, например. Но Топурия не хотел давать шанс россияну, ссылаясь на отсутствие финишей. А Лопес, как покажет время, проиграет Волку, так что переход Илии в лёгкий вес оказался вполне логичным и закономерным.

В новой весовой категории у Топурии много больших вызовов: опытные Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, молодые и голодные до побед и титула Арман Царукян и Пэдди Пимблет. Ну и, конечно, Ислам Махачев, который наверняка захочет вернуть себе пояс в лёгком весе после того, как подерётся с Джеком Делла Маддаленой. Драться здесь Илии точно есть с кем, осталось посмотреть, как Топурия сможет адаптироваться к лёгкому дивизиону, где парни гораздо крупнее, чем он. Но, кажется, на харизматичного за пределами октагона и яркого в клетке испанца в UFC делают большие ставки, тем более что Илии всего 28 лет.

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