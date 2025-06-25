«Дана, не бойся, выходи!» Белаз может стать новой медиазвездой UFC

Совсем недавно Владислав Ковалёв провёл важнейший поединок в своей карьере. Он прошёл Александра Шлеменко на турнире RCC 22. Победа открыла для Белаза огромные перспективы в России. Но пока нет точного понимания, что боец останется. Сам Владислав давно заявлял о желании перебраться в лучшую лигу на планете – UFC. А теперь поехал на турнир в Баку, чтобы поговорить с Даной Уайтом лично. Ковалёв пошумел в Азербайджане и наделал огромное количества контента для поклонников. А главное, показал свою яркость и умение привлекать к себе внимание в медийном пространстве.

Сначала Белаз носился абсолютно везде, чтобы найти Дану Уайта. И даже пытался прорваться прямо к нему в номер. Он записал комичное видео, на котором стучится в комнату босса UFC со словами: «Дана, ну хватит там гаситься. Выйди, у меня для тебя есть подарок. Дана, не бойся, это Белаз. Выходи, поговорить надо, очень срочно». Оно быстро завирусилось в социальных сетях. А зарубежным болельщикам понравилось то, с каким креативом Владислав подошёл к своим попыткам пообщаться с Даной.

Чуть позже поговорить с Уайтом получилось. Но не у самого Белаза, а у его товарища. Парень напомнил Дане, что на поясе UFC есть флаг Беларуси, что на протяжении долгого времени её цвета представлял Андрей Орловский. Однако теперь в лиге нет бойцов из этой страны. На что босс промоушена ответил, что готов дать Ковалёву шанс. Правда, сначала придётся попробовать свои силы в Dana White's Contender Series. И это великолепный шанс для Владислава. Многие представители постсоветского пространства пробились в UFC именно через Контендер. Видимо, теперь наступила очередь Белаза штурмовать эту высоту.

Владислав Белаз Ковалёв Фото: RCC MMA

Буквально за неделю в Баку Ковалёв доказал, что способен стать медиазвездой UFC. Нет никаких сомнений, что заряженный беларус будет постоянно радовать фанатов интересными роликами, а также мощным трэш-током. Но сам Владислав, видимо, пока окончательно не определился относительно своего будущего. А всё потому, что ему предложил провести реванш Александр Шлеменко: «Не хочу, чтобы это выглядело как отмазка, как бы я понимаю, почему это произошло. Я это знаю. Скажу только коротко – вы видели хоть раз, чтобы я уставал после первого раунда? Думаю, тяжело такое представить. А здесь у меня были с этим проблемы, которые мне и не дали завершить этот бой».

Ковалёв не стал медлить с ответом. И дал понять, что не боится ответной битвы с Александром: «Посмотрел интервью Александра Шлеменко, в котором он говорит, что восемь минут поединка забрал он, что по ударам чуть ли не перебил меня в два раза. Судя по его словам, его засудили в данном бою. Я не знаю, пересматривал он поединок или нет, но как будто речь идёт о каком-то другом его бое. Я считаю, что бой забрал в одну калитку, в каждом раунде одержал победу, и, соответственно, мне доказывать даже нечего. Однако, исходя из того, что Александр просит незамедлительный реванш, я готов к этому реваншу, и, если RCC тоже это интересно, они знают мой номер – набирайте, присылайте контракт, и погнали! Ещё раз подерёмся. Следующий бой не буду доводить до решения, чтобы не было спорных раздельных решений».

Владислав очень грамотно подходит к своей карьере. И даже если не получится пробиться в UFC, вояж в Баку прибавил ему популярности. Буквально за несколько лет Ковалёв превратился в востребованного бойца, способного выступать сразу в нескольких дисциплинах. И в России у Белаза будет полно возможностей. Но есть ощущение, что вариант с Контендером убирать в долгий ящик никто не будет. И, возможно, совсем скоро мы увидим Владислава в лучшей лиге на планете.