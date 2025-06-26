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UFC 317, где смотреть, MMA 29 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, Топурия – Оливейра, Пантожа – Кара-Франс, дата и время

UFC 317 — турнир года? Яркие титульники, дебют Топурии в лёгком весе и море веселья
Сергей Сорокин
UFC 317, где смотреть, MMA 29 июня 2025 года
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В рамках Международной недели боёв выступит и россиянин.

Дата и время турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв состоится грандиозный турнир – UFC 317. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Начало запланировано на 1:30 мск. Главный кард стартует в 5:00.

Нашлось место в карде и для россиян. В клетку возвращается Вячеслав Борщёв. Он проведёт поединок с ярким американцем Терренсом Маккинни. Для Славы Клауса этот бой имеет важнейшее значение, поскольку последний выход в клетку для него обернулся поражением.

В соглавном событии вечера за титул сразятся представители наилегчайшего веса Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Первый является действующим обладателем чемпионского пояса.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Кара-Франс

А в главном бою турнира сойдутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Они оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе. Его совсем недавно освободил Ислам Махачев.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Прямая трансляция UFC 317

Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 317

  • Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);
  • Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);
  • Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);
  • Джоната Диниз (Бразилия) — Элвин Хайнс (США);
  • Брэндон Ройвал (США) — Джошуа Ван (Мьянма);
  • Пэйтон Талботт (США) — Фелипе Лима (Бразилия);
  • Джек Херманссон (Швеция) — Грегори Родригес (Бразилия);
  • Хайдер Эмил (США) — Хосе Дельгадо (США);
  • Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США);
  • Терренс Маккинни (США) – Вячеслав Борщёв (Россия);
  • Нико Прайс (США) — Джейкоб Смит (США);
  • Джейсон Маквей (США) – Кристофер Эверт (Чили).

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
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Топурия далеко не Макгрегор. Сколько зарабатывают главные звёзды UFC 317 Топурия далеко не Макгрегор. Сколько зарабатывают главные звёзды UFC 317

Прогноз на бои турнира UFC 317

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт предстоящего поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между грузинским испанцем Илиёй Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Хотелось бы, и я думаю, что выиграет Топурия, 100%. И кажется, что бой пройдёт в стойке. Если каким-то образом Оливейра переведёт его в партер, то Илия будет подниматься всеми правдами и неправдами и закончит бой в стойке», — сказал Орловский в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль дал свой прогноз на чемпионский поединок в лёгком весе.

«Я знаю Топурию пять-шесть лет и могу сказать, что он один на 10 тысяч. Я тренировался со многими бойцами, но этот парень – особенный. Он победит Чарльза. Он найдёт способ это сделать. Чарльз больше и хорош во всём, но Илия… Он просто особенный», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

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