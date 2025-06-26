UFC 317 — турнир года? Яркие титульники, дебют Топурии в лёгком весе и море веселья

Дата и время турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв состоится грандиозный турнир – UFC 317. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Начало запланировано на 1:30 мск. Главный кард стартует в 5:00.

Нашлось место в карде и для россиян. В клетку возвращается Вячеслав Борщёв. Он проведёт поединок с ярким американцем Терренсом Маккинни. Для Славы Клауса этот бой имеет важнейшее значение, поскольку последний выход в клетку для него обернулся поражением.

В соглавном событии вечера за титул сразятся представители наилегчайшего веса Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Первый является действующим обладателем чемпионского пояса.

А в главном бою турнира сойдутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Они оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе. Его совсем недавно освободил Ислам Махачев.

Прямая трансляция UFC 317

Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 317

Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);

Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);

Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);

Джоната Диниз (Бразилия) — Элвин Хайнс (США);

Брэндон Ройвал (США) — Джошуа Ван (Мьянма);

Пэйтон Талботт (США) — Фелипе Лима (Бразилия);

Джек Херманссон (Швеция) — Грегори Родригес (Бразилия);

Хайдер Эмил (США) — Хосе Дельгадо (США);

Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США);

Терренс Маккинни (США) – Вячеслав Борщёв (Россия);

Нико Прайс (США) — Джейкоб Смит (США);

Джейсон Маквей (США) – Кристофер Эверт (Чили).

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира UFC 317

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт предстоящего поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между грузинским испанцем Илиёй Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Хотелось бы, и я думаю, что выиграет Топурия, 100%. И кажется, что бой пройдёт в стойке. Если каким-то образом Оливейра переведёт его в партер, то Илия будет подниматься всеми правдами и неправдами и закончит бой в стойке», — сказал Орловский в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль дал свой прогноз на чемпионский поединок в лёгком весе.

«Я знаю Топурию пять-шесть лет и могу сказать, что он один на 10 тысяч. Я тренировался со многими бойцами, но этот парень – особенный. Он победит Чарльза. Он найдёт способ это сделать. Чарльз больше и хорош во всём, но Илия… Он просто особенный», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.