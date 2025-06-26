UFC 317 — турнир года? Яркие титульники, дебют Топурии в лёгком весе и море веселья

Дата и время турнира UFC 317
В ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв состоится грандиозный турнир – UFC 317. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Начало запланировано на 1:30 мск. Главный кард стартует в 5:00.
Нашлось место в карде и для россиян. В клетку возвращается Вячеслав Борщёв. Он проведёт поединок с ярким американцем Терренсом Маккинни. Для Славы Клауса этот бой имеет важнейшее значение, поскольку последний выход в клетку для него обернулся поражением.
В соглавном событии вечера за титул сразятся представители наилегчайшего веса Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Первый является действующим обладателем чемпионского пояса.
А в главном бою турнира сойдутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Они оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе. Его совсем недавно освободил Ислам Махачев.
Прямая трансляция UFC 317
Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 317
- Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);
- Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);
- Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);
- Джоната Диниз (Бразилия) — Элвин Хайнс (США);
- Брэндон Ройвал (США) — Джошуа Ван (Мьянма);
- Пэйтон Талботт (США) — Фелипе Лима (Бразилия);
- Джек Херманссон (Швеция) — Грегори Родригес (Бразилия);
- Хайдер Эмил (США) — Хосе Дельгадо (США);
- Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США);
- Терренс Маккинни (США) – Вячеслав Борщёв (Россия);
- Нико Прайс (США) — Джейкоб Смит (США);
- Джейсон Маквей (США) – Кристофер Эверт (Чили).
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Прогноз на бои турнира UFC 317
46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением насчёт предстоящего поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между грузинским испанцем Илиёй Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Хотелось бы, и я думаю, что выиграет Топурия, 100%. И кажется, что бой пройдёт в стойке. Если каким-то образом Оливейра переведёт его в партер, то Илия будет подниматься всеми правдами и неправдами и закончит бой в стойке», — сказал Орловский в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль дал свой прогноз на чемпионский поединок в лёгком весе.
«Я знаю Топурию пять-шесть лет и могу сказать, что он один на 10 тысяч. Я тренировался со многими бойцами, но этот парень – особенный. Он победит Чарльза. Он найдёт способ это сделать. Чарльз больше и хорош во всём, но Илия… Он просто особенный», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.