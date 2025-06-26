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Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес, карьера Джейка Пола в боксе, титульный бой, перспективы, следующий бой, чемпион мира по боксу

Джейк Пол грезит титулом чемпиона мира. У него есть шансы?
Яхья Гасанов
Джейк Пол грезит титулом чемпиона мира
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Блогер в шаге от боя за пояс.

В ночь на 29 июня в Анахайме, США, пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого Джейк Пол проведёт очередной поединок. А его соперником на ринге станет бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший. Мы продолжаем воспринимать Пола исключительно как блогера, который решил развлечься в боксе и заработать денег, но сам он всё чаще говорит о потенциальном титульном шансе.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

И в боксёрских организациях готовы пойти навстречу Джейку и включить его в рейтинги, если он победит Чавеса. В частности, сам Пол заявил, что согласие на это дали в WBA и WBC, что неудивительно, учитывая их бэкграунд и любовь к громким заявлениям. К тому же это единственные организации, которые открыли у себя 18-ю весовую категорию — бриджервейт. WBO и IBF её, к примеру, не признают.

«Моя цель — стать чемпионом мира. WBA и WBC планируют включить меня в рейтинги в зависимости от моего перформанса. А как только я попаду в рейтинги, сразу же смогу претендовать на чемпионский пояс. Чавес — достойный оппонент, экс-чемпион. Этот бой — 10-раундовый тест на пути к тому, что однажды станет поединком за звание чемпиона мира», — приводит The Sun заявления Пола.

Джейк Пол

Джейк Пол

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Ещё год назад он отмечал, что планирует стать чемпионом мира в 2025 году и подчёркивал, что будет выступать в первом тяжёлом весе, так как его тело идеально подходит для этого дивизиона. У Джейка, безусловно, нет впечатляющего рекорда и какого-то мощного любительского бэкграунда, но он заменил это мощным хайпом и умением отлично зарабатывать. За счёт этого Пол интересен и топовым боксёрам из самых разных весовых категорий, и бродкастерам и боксёрским организациям.

Пол метит в чемпионы первого тяжёлого веса — на сегодня это один из самых слабых дивизионов, где минимальное количество боксёров топ-уровня. Доминируют в весовой категории Хильберто Рамирес и Джей Опетайя. Причём мексиканец держит два титула. Ещё один пояс у Баду Джека. Приоритеты у Пола такие: «Думаю, что в этом весе первое место занимают Рамирес и Джей Опетайя. А второе я бы отдал Баду Джеку. Все они опасные оппоненты. И мы ведём переговоры с Рамиресом и Джеком, как с потенциальными оперниками на следующий год».

Джейк отлично зарабатывает в боксе:
«Я — лучшее, что случалось с боксом со времён Али». Как Джейк Пол добился успеха?
«Я — лучшее, что случалось с боксом со времён Али». Как Джейк Пол добился успеха?

Хильберто Рамирес уже заявлял, что готов дать возможность Полу: «Я знаю, Джейк сказал на пресс-конференции, что готов драться со мной хоть сегодня, но я не уверен, что он говорил это всерьёз. Если он действительно сдержит своё слово, я открыт к тому, чтобы дать ему шанс побороться за титул. Уважение ему за то, что он действительно работает и создаёт шумиху в боксе, но в конце концов он — ютубер. В этом деле есть уровни, и если он настроен серьёзно, то мы можем устроить этот бой следующим. Джейк Пол — трудяга, и он добился большего успеха, чем большинство профессиональных бойцов. Это впечатляет, но я уверен, что он сам понимает: ему лучше держаться подальше от настоящего бойца, такого, как я. Он знает, что если всё-таки решится на бой со мной, ему стоит начинать готовиться к собственным похоронам».

Рамирес, возможно, действительно самый реальный вариант для Пола. Хотя бы потому, что Хильберто вряд ли случайно оказался в ко-мейне предстоящего турнира. Если мексиканец пройдёт Юниера Дортикоса, то вполне могут начаться разговоры о потенциальном поединке с Полом к концу года. Но вместе с тем Рамирес — опасный и тяжёлый вызов. У Пола есть в резюме победы над профессиональными боксёрами — Андре Августом и Райаном Бурландом, однако в то же время он не осилил Томми Фьюри. Конечно, с тех пор Джейк точно стал сильнее как боксёр, но если мы говорим о Рамиресе, то это совсем другой уровень. То же самое касается и Джея Опетайи. Это действительно сильнейшие бойцы в своей весовой категории, и они превосходят Пола и по навыкам, и по опыту.

Хильберто Рамирес

Хильберто Рамирес

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Возможно, лучший вариант для Пола добраться до титула чемпиона мира — Баду Джек. Он владеет поясом WBC, его последний бой с Ноэлем Микаэляном был скандальным и совершенно неубедительным, да и в целом 41-летний Баду уже далеко не на пике. Полу логичнее цепляться именно за этот вариант, но нужно дождаться, будет ли в итоге назначен реванш Джека с Микаэляном.

В целом шансы Пола завоевать пояс сейчас не выглядят какой-то фантастической историей. В том, что он способен получить титульник, сомнений практически нет. Дальше многое зависит от матчмейкинга. Но Джейк уже привык регулярно удивлять боксёрский мир.

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