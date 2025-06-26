«Арлан» — честная история про кула́чку. С трэш-током Кологривого и болью спортсменов

26 июня в прокат выходит фильм «Арлан. Решающий раунд». Спортивная драма, которая рассказывает о непростой жизни молодого боксёра. Сценаристом, режиссёром и продюсером выступил Даулет Жумабаев, для которого проект стал дебютом в большом кино. А одну из главных ролей исполнил популярный в России Никита Кологривый. Актёр в молодости занимался боксом, причём демонстрировал очень неплохие успехи. А теперь нашёл возможность принять участие в таком классном спортивном проекте. Причём, по признанию Жумабаева, за съёмки не получил ни рубля – именно такое условие сам Никита поставил, когда соглашался на сотрудничество. Он очень хотел поддержать начинание Даулета, который впервые попробовал свои силы на таком уровне.

Главный герой — молодой боксёр Арлан, которого играет действующий спортсмен ММА Еркебулан Токтар. Он отказывается от мечты об Олимпиаде, чтобы спасти больного брата, и оказывается в мире подпольных боёв. Кула́чка открывает для него новые перспективы, а также быстрые деньги. Однако ради здоровья близкого человека приходится жертвовать всем. Правда, фильм демонстрирует, что, когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Арлан вместе с другом держит магазин комиксов, где и встречает свою возлюбленную. История боксёра и девушки красной нитью проложена через всё повествование.

Пожалуй, идеально вписался в картину персонаж Кологривого – непобеждённый и опасный Никита Адай. Он прекрасно отразил характер бойца поп-MMA. Огненные пресс-конференции, потасовки и даже дисквалификация. Именно после её завершения он планирует провести поединок с Арланом. Как окажется позже, у такого поведения есть свои мотивы. И они – очень добрые и человечные. Но изначально у зрителя может сложиться совсем иное впечатление. Правда, незадолго до важнейшего поединка в жизни главный герой получает тяжёлую травму. Однако возвращается к истокам и отправляется на родину. А там приводит себя в форму и выходит на бой с Адаем.

Фильм «Арлан» Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД»

Отдельно хочется отметить карды поединка. В съёмках принимало участие большое количество профессиональных бойцов. Одни – консультировали, другие – помогали ставить ударную технику. В итоге и предварительные бои Арлана смотрелись очень красиво. В сене он справлялся с одним соперником за другим. А пиком становится бойня с Адаем. На руку сыграло и то, что оба актёра имеют непосредственную связь с единоборствами. Токтар – действующий боец, а Никита…

Кологривый переехал к отцу в Новосибирск, когда был юношей. Парень часто вступал в конфликты на улице, поэтому была предпринята попытка направить энергию Никиты в нужное русло. Отец отдал мальчика на бокс, а ещё будущий актёр занимался дзюдо и самбо. Парню очень зашли единоборства, в которых он чувствовал себя уверенно. Но самых больших успехов получилось добиться именно в боксе.

Никита становился победителем турниров, часто принимал участие в соревнованиях. И в итоге имеет первый разряд по боксу. Стоит отметить, что в ринг Кологривый выходил не так давно. В социальных сетях появлялись видео с его тренировок. А ещё сам актёр рассказывал, что в своё время мог даже стать кандидатом в мастера спорта по боксу. Однако Никита признался, что оступился буквально в шаге от попадания в призовую тройку на одном из турниров. И именно это перечеркнуло все шансы добиться успеха.

Фильм «Арлан» Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД»

Хочется сказать спасибо создателям фильма и за честность. Концовка картины (постараемся обойтись без спойлеров) хорошо отражает подноготную жестокого кулачного спорта. Победителей и проигравших нет. Даже тот, кому в итоге поднимет руки рефери, получает колоссальный урон. Но учит фильм и другому. За свою мечту приходится бороться. Зачастую приходится отдавать слишком дорогую цену. Тем не менее в итоге всё обязательно будет хорошо.