«Парень, который вышел из фавел, чтобы победить». Кинематографичная история Оливейры

В ночь с 28 на 29 июня на турнире UFC 317 будет разыгран вакантный титул чемпиона организации в лёгком весе, оставленный Исламом Махачевым. Его оспорят экс-чемпион лиги в полулёгком дивизионе Илия Топурия и бывший обладатель пояса в лёгком весе Чарльз Оливейра.

Имя: Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра Дата рождения: 17 октября 1989 года

17 октября 1989 года Место рождения: Гуаружа, Бразилия

Гуаружа, Бразилия Рост: 178 см

178 см Размах рук: 188 см

188 см Рекорд: 35-10, 1 NC

35-10, 1 NC Весовая категория: лёгкая

лёгкая Место в дивизионе: 2-е

2-е Команда: Chute Boxe Diego Lima

Chute Boxe Diego Lima Прозвище: Do Bronxs

История жизни и спортивного пути Чарльза Оливейры вполне достойна экранизации, ну или во всяком случае автобиографии. Бразилец родился в Гуаруже в бедной семье. Детство и юность Оливейры прошли в фавелах, и Чарльз никогда не забывал места, где он вырос: его прозвище Do Bronxs, как признавался сам бразилец, можно интерпретировать как «парень, который вышел из фавел, чтобы победить», а на капе Чарльза красуется надпись favel. Собственно, даже будучи чемпионом UFC, Чарльз возвращался на родину, помогал жителям фавел, раздавал еду, которую покупал за свой счёт: он прекрасно помнит, насколько тяжело ему приходилось в детстве, и поэтому особое внимание уделяет помощи детям.

Бедность не единственное, с чем пришлось столкнуться Оливейре на пути к чемпионству. В раннем детстве он, как и любой бразильский ребёнок, обожал футбол. Однако в семь лет юный Чарльз получил от врачей неутешительные диагнозы. У него были обнаружены проблемы с сердцем, а также ревматическая лихорадка, которая оказывала серьёзное воздействие на стопы. Естественно, с футболом пришлось завязать, более того, врачи говорили, что спортом Оливейра больше заниматься не сможет — в лучшем случае будет ходить без проблем. Это был первый жизненный урок, с которым Чарльзу пришлось справляться. Два года он провёл в больнице, где его избавляли от болей в ногах, но даже после этого Оливейра ещё долго принимал обезболивающие препараты.

«Меня положили в больницу, я не мог её покинуть. Просто отстой. Моим родителям приходилось работать, поэтому я много времени проводил в одиночестве. К этому было трудно привыкнуть», — вспоминал Оливейра.

Однако Чарльз справился и, несмотря на запреты врачей, не забросил спорт. Правда, пришлось искать другое увлечение, и Оливейра выбрал джиу-джитсу, куда его привёл отец друга Чарльза — Пауло. У будущего чемпиона UFC сразу были заметны прогресс и большие перспективы. Уже через пару месяцев занятий он выиграл свои первые соревнования, на тренировках всегда доминировал над сверстниками и даже над более опытными и старшими соперниками.

В смешанных единоборствах Оливейра дебютировал в 2008 году – и не просто дебютировал, а выиграл Гран-при местной лиги PFC, финишировав трёх соперников в первом раунде за один день. За два года Оливейра набил рекорд 12-0, лишь однажды дойдя до судейского решения. Чарльз сносил всех своих соперников и на тот момент входил в число самых перспективных бразильцев в ММА. Конечно, такой ценный кадр не мог оставаться без внимания UFC, и в 2010 году он подписал контракт с лучшей лигой мира.

Путь Оливейры в UFC тоже достоин отдельной экранизации. Бразилец шёл к титулу 11 лет, преодолевая все трудности. Были и поражения, и травмы, и большое количество проваленных взвешиваний. Лишь в 2017 году Чарльз принял окончательное решение перебраться в лёгкий вес, потому что влезать в лимит полулёгкого дивизиона с габаритами бразильца (рост — 178 см) было крайне тяжело. И вот в лёгком весе Оливейра раскрылся по-настоящему.

Чарльз провёл 10 поединков, одержав девять побед, и получил свой титульный шанс, которым, собственно, и воспользовался. В бою с Майклом Чендлером за оставленный Хабибом пояс Оливейра побывал в нокдауне, однако сумел переломить ход боя, финишировав экс-чемпиона Bellator в стойке. Удивительно, но два следующих поединка бразильца прошли по схожему сценарию: Оливейра падал после атак лучших ударников дивизиона — Дастина Порье и Джастина Гэтжи, однако возвращался в поединок и заканчивал его в свою пользу: и Джастина, и Дастина он задушил.

Некогда обычный боец средней руки в полулёгком весе стал доминирующим чемпионом в лёгком дивизионе. Прервал гегемонию бразильца лишь Ислам Махачев, но Оливейра не сдал позиции и снова получил титульный шанс.

Жизнь и карьерный путь Оливейры — это напоминание о том, что не стоит опускать руки даже в самых тяжёлых ситуациях. Чарльзу прогнозировали инвалидность, однако он пробился в спорт. У бразильца не шла карьера в UFC, он чередовал победы с поражениями, и никто особо не считался с ним, но он добрался до вершины. Сейчас в Оливейру тоже не особо верят: возраст, да и соперник слишком серьёзный. Вот только, кажется, 35-летнего Чарльза это только мотивирует доказывать, что он всё ещё может конкурировать на самом высоком уровне.