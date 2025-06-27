PFL: Молдавский и Попов несутся к очному финалу. Но помешать могут экс-бойцы UFC. LIVE

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В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals, который привлекает серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России.
Сначала в предварительном карде выступит Олег Попов. Его соперником станет бразилец Родриго Насименто. Соперники сойдутся в рамках полуфинальной стадии Гран-при.
А затем за попадание в финал будут биться Валентин Молдавский и Александр Романов. Экс-боец UFC удачно перебрался в PFL, разобравшись уже в первом раунде с Тимоти Джонсоном. А ученик Последнего Императора на предыдущей стадии оказался сильнее соотечественника Сергея Билостенного.
В главном событии вечера будут биться британец Фабиан Эдвардс и американец Джошуа Сильвейра. Они сразятся за попадание в финал в среднем весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔮 Молдавский дал прогноз на поединок Чимаева и дю Плесси
Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
«Чимаев – безусловный фаворит. Но дю Плесси может удивлять. Он часто был в боях, где его разбивали, однако всё равно выигрывал», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🤔 Молдавский высказался о бое Топурии и Оливейры
Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).
«Оливейра идёт фаворитом тут. Шансов у него, безусловно, больше. Но Топурия может выкинуть что-то неожиданное», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир с боем Валентин Молдавский – Александр Романов
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🗣 Вадим Немков дал прогноз на предстоящие бои Молдавского и Попова в Гран-при PFL
Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о предстоящих выступлениях соотечественников Валентина Молдавского и Олега Попова в рамках Гран-при тяжёлого веса (до 120 кг) PFL.
«Нельзя говорить о том, что в паре Валентина Молдавского и Александра Романова определится победитель Гран-при. Олег Попов и Родриго Насименто тоже сильные бойцы. В этом Гран-при собраны одни из сильнейших тяжеловесов мира. Нельзя говорить о том, что кто-то явно слабее. В полуфиналах уж точно. Уверен, что Валентин и Олег выиграют свои поединки. Они прошли хороший лагерь», – приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира с боем Олег Попов – Родриго Насименто
Турнир PFL World Tournament 7: Semifinals состоится в ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене». Его старт запланирован на 03:30 по московскому времени.
⚖️ Валентин Молдавский и Олег Попов прошли взвешивание перед боями
Валентин Молдавский сразится с молдавским тяжеловесом Александром Романовым. Вес Молдавского перед этим боем составил 107,86 кг, в то время как его соперник показал на весах 119,93 кг.
Олег Попов проведёт поединок против бразильца Родриго Насименто, который потянул на 116,57 кг, а под Поповым весы зафиксировали 113,04 кг.
Полный кард турнира с боем Валентин Молдавский – Александр Романов
- Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;
- Салливан Коли – Фил Дэвис;
- Серхио Петтис – Рауфон Стотс;
- Далтон Роста – Аарон Джеффри;
- Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;
- Валентин Молдавский – Александр Романов;
- Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;
- Олег Попов – Родриго Насименто;
- Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон.