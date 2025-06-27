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PFL: Молдавский – Романов, Попов – Насименто, MMA 28 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, Гран-при PFL

PFL: Молдавский и Попов несутся к очному финалу. Но помешать могут экс-бойцы UFC. LIVE
Сергей Сорокин
PFL: Молдавский – Романов, Попов – Насименто
Комментарии
Романов попытается остановить ученика Последнего Императора в битве славян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals, который привлекает серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России.

Сначала в предварительном карде выступит Олег Попов. Его соперником станет бразилец Родриго Насименто. Соперники сойдутся в рамках полуфинальной стадии Гран-при.

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Олег Попов — Родриго Насименто
28 июня 2025, суббота. 03:55 МСК
Олег Попов
Не началось
Родриго Насименто

А затем за попадание в финал будут биться Валентин Молдавский и Александр Романов. Экс-боец UFC удачно перебрался в PFL, разобравшись уже в первом раунде с Тимоти Джонсоном. А ученик Последнего Императора на предыдущей стадии оказался сильнее соотечественника Сергея Билостенного.

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Валентин Молдавский — Александр Романов
28 июня 2025, суббота. 04:45 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Александр Романов

В главном событии вечера будут биться британец Фабиан Эдвардс и американец Джошуа Сильвейра. Они сразятся за попадание в финал в среднем весе.

PFL 2025. PFL World Tournament 7: Semifinals, Чикаго, США
Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра
28 июня 2025, суббота. 07:30 МСК
Фабиан Эдвардс
Не началось
Джошуа Сильвейра

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Валентином Молдавским:
«ММА — не теннис, россияне наносят друг другу большой урон». Беседа с учеником Емельяненко
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«ММА — не теннис, россияне наносят друг другу большой урон». Беседа с учеником Емельяненко
Где смотреть турнир с боем Валентин Молдавский – Александр Романов Дата и время турнира с боем Олег Попов – Родриго Насименто Полный кард турнира с боем Валентин Молдавский – Александр Романов
Live Сергей Сорокин

🔮 Молдавский дал прогноз на поединок Чимаева и дю Плесси

Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев – безусловный фаворит. Но дю Плесси может удивлять. Он часто был в боях, где его разбивали, однако всё равно выигрывал», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:49 Сергей Сорокин

🤔 Молдавский высказался о бое Топурии и Оливейры

Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Оливейра идёт фаворитом тут. Шансов у него, безусловно, больше. Но Топурия может выкинуть что-то неожиданное», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Валентин Молдавский – Александр Романов

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

09:48 Сергей Сорокин

🗣 Вадим Немков дал прогноз на предстоящие бои Молдавского и Попова в Гран-при PFL

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о предстоящих выступлениях соотечественников Валентина Молдавского и Олега Попова в рамках Гран-при тяжёлого веса (до 120 кг) PFL.

«Нельзя говорить о том, что в паре Валентина Молдавского и Александра Романова определится победитель Гран-при. Олег Попов и Родриго Насименто тоже сильные бойцы. В этом Гран-при собраны одни из сильнейших тяжеловесов мира. Нельзя говорить о том, что кто-то явно слабее. В полуфиналах уж точно. Уверен, что Валентин и Олег выиграют свои поединки. Они прошли хороший лагерь», – приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Олег Попов – Родриго Насименто

Турнир PFL World Tournament 7: Semifinals состоится в ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене». Его старт запланирован на 03:30 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

⚖️ Валентин Молдавский и Олег Попов прошли взвешивание перед боями

Валентин Молдавский сразится с молдавским тяжеловесом Александром Романовым. Вес Молдавского перед этим боем составил 107,86 кг, в то время как его соперник показал на весах 119,93 кг.

Олег Попов проведёт поединок против бразильца Родриго Насименто, который потянул на 116,57 кг, а под Поповым весы зафиксировали 113,04 кг.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с боем Валентин Молдавский – Александр Романов

  • Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;
  • Салливан Коли – Фил Дэвис;
  • Серхио Петтис – Рауфон Стотс;
  • Далтон Роста – Аарон Джеффри;
  • Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;
  • Валентин Молдавский – Александр Романов;
  • Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;
  • Олег Попов – Родриго Насименто;
  • Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон.
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