PFL: Молдавский и Попов несутся к очному финалу. Но помешать могут экс-бойцы UFC. LIVE

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В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals, который привлекает серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России.

Сначала в предварительном карде выступит Олег Попов. Его соперником станет бразилец Родриго Насименто. Соперники сойдутся в рамках полуфинальной стадии Гран-при.

А затем за попадание в финал будут биться Валентин Молдавский и Александр Романов. Экс-боец UFC удачно перебрался в PFL, разобравшись уже в первом раунде с Тимоти Джонсоном. А ученик Последнего Императора на предыдущей стадии оказался сильнее соотечественника Сергея Билостенного.

В главном событии вечера будут биться британец Фабиан Эдвардс и американец Джошуа Сильвейра. Они сразятся за попадание в финал в среднем весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.