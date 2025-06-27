Главный враг Оливейры в UFC — весогонка. Проваливался уже 5 раз и терял из-за этого пояс

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 317, который украсит Международную неделю боёв. А главным событием вечера станет бой за вакантный пояс в лёгком весе между Илиёй Топурией и Чарльзом Оливейрой. До турнира совсем немного времени, и сейчас бойцы как раз выходят на самый тяжёлый этап — завершают весогонку. Особое внимание на Оливейру, у которого не раз и не два возникали проблемы на взвешиваниях и он их проваливал. Однажды бразилец даже умудрился войти таким образом в историю UFC.

Проблемы у Чарльза начались в полулёгком весе, где он начал выступать после ряда неудачных поединков в лёгком дивизионе. После двух успешных выступлений в 145 фунтах Оливейра в 2012-м провалил взвешивание перед боем с Кабом Свонсоном и впервые в карьере проиграл прямым нокаутом. Спустя два года история с перевесом повторилась перед поединком с Джереми Стивенсом, но на этот раз Оливейра добился победы единогласным решением судей. Если в случаях со Свонсоном и Стивенсом перевес был не так критичен (0,5 кг и 0,68 кг соответственно), то потом Чарльз умудрился с лихвой превзойти эти показатели.

Боя Чарльза Оливейры и Каба Свонсона Фото: Josh Hedges/Getty Images

Спустя год после боя со Стивенсом Оливейра должен был биться с Майлсом Джури. И тут бразилец перевесил уже по-крупному — почти на 2,5 кг. В том поединке будущий чемпион UFC победил гильотиной уже в первом раунде. А ещё через 11 месяцев Чарльз перебил и этот результат. Бой Оливейры с Рикардо Ламасом проходил в Мексике, и перед турниром бразильский боец показал на весах 70,3 кг, уложившись в лимит… лёгкого веса. То есть перевес составил 4,5 кг, но бой в итоге состоялся, и Ламас финишировал Чарльза, окончательно отправив его в другой дивизион.

Уже после официального взвешивания в преддверии боя с Ламасом команда Оливейры объяснила жуткий провал с весогонкой: «Наш спортсмен был уведомлён о бое три недели назад. Он принял этот вызов, чтобы представлять свою страну и UFC, даже несмотря на недостаточный период восстановления после предыдущего поединка. К сожалению, уложиться в вес ему помешали недостаточное восстановление и высокогорные условия в Мехико».

После поединка Оливейра сдался и признал, что ему пора возвращаться в лёгкий вес, а в команде бразильца сказали, что больше не хотят играть в рулетку со здоровьем бойца. До этого Чарльз, по сути, не скрывал, что хочет биться в полулёгком весе, потому что там он получает дополнительное преимущество за счёт габаритов: «Иногда в лёгком весе я был ниже своих соперников, а при выступлениях в полулёгком дивизионе чаще оказывался более крупным и более высоким бойцом».

Так или иначе, поражение от Ламаса и четвёртый за четыре года провал на весах вынудили Оливейру вернуться в более привычную весовую категорию. Там Чарльз сначала победил Уилла Брукса, затем проиграл Полу Фелдеру, после чего выдал мощнейшую победную серию из восьми поединков, которая вывела Оливейру на титульник. Последним шагом на пути к бою за пояс стал Тони Фергюсон, перед поединком напоминавший о проблемах Чарльза: «Ставлю на то, что Чарльз Оливейра и другие бразильцы снова выйдут с избыточным весом, как обычно. И я заявляю об этом сейчас. Оливейра не станет гонять вес, покажет перевес в 3-4 фунта и будет оправдываться тем, что это бой на коротком уведомлении. Если он наберёт столько лишнего веса, я отказываюсь с ним драться. Так что, ребята, обязательно посетите страницу Оливейры и заставьте его гонять вес, если хотите увидеть бой».

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Оливейра сделал вес, вышел и победил Тони Фергюсона. А через пять месяцев стал чемпионом UFC, нокаутировав Майкла Чендлера. Казалось бы, всё прекрасно, однако самый вопиющий скандал, связанный с весами и Оливейрой, был впереди. После одной успешной защиты титула против Дастина Порье бразилец вышел на Джастина Гэтжи. Незадолго до официального взвешивания Оливейра сообщил в социальных сетях, что сделал вес. Тем не менее после старта официальной церемонии Чарльз появился на весах последним и показал 70,5 кг — на 200 г больше положенного. Оливейре дали дополнительный час, он вернулся, встал за ширму и… снова показал 70,5 кг. Скандал и первый случай в истории, когда чемпион UFC потерял свой пояс на весах. Перевес был незначительным, бой не отменили, но для Оливейры тогда ничего не стояло на кону.

Уже тогда и Чарльз, и другие бойцы жаловались на странности с весами. Причём и у них фигурировала цифра в 200 г. Ариане Карнелосси написала об этом в социальных сетях: «Поздравляю гения, который настроил весы бойцов так, чтобы они показывали на 200 г больше. Мы узнали об этом лишь после того, как вышли на официальное взвешивание. Мне повезло, что я была ниже лимита».

Норма Дюмон тоже говорила о весах, как и Кейси О’Нилл: «Для контекста: мы дважды взвешиваемся перед официальными представителями, прежде чем выйти на реальные весы. Один раз – в отеле, один раз – в комнате перед процедурой. И человек там говорит, что ты в весе, а официальные весы — нет. Там я показала 65,7 кг, на официальных — 65,9 кг».

Сам Оливейра утверждал, что сделал нужный вес, и заявлял, что по-прежнему считает себя чемпионом. И даже сейчас, через три года после тех событий, Чарльз уверен, что его в тот день ограбили: «Все знают, что у меня украли пояс. И дело не в 200 г. Его угловые, его тренеры стояли рядом со мной, как комиссия. Такого не бывает. Они просто хотели отдать ему этот пояс, однако не могли сделать это напрямую, поэтому попытались меня запутать. По сути, меня просто ограбили».

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Пять проваленных взвешиваний, одно из которых стало историческим, — серьёзный результат. И это отразилось на репутации Чарльза. Теперь перед каждым большим боем с его участием болельщики внимательно наблюдают, не повторится ли история прошлых лет. Так было и в октябре 2022 года, когда Оливейра проиграл Исламу Махачеву. Теперь бразилец вновь получает титульный шанс – главное не испортить всё на взвешивании.