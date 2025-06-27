«У него превосходная техника». Джейк Пол и правда хороший боксёр?

В ночь с 28 на 29 июня в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступит известный блогер Джейк Пол, который разделит ринг с экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Джейк Пол по-настоящему удивительное явление даже не в боксе, а в целом в мире профессионального спорта. Пять лет назад он был известен исключительно в интернете, где вместе со своим старшим братом Логаном строил успешную карьеру блогера — у обоих братьев более 10 млн подписчиков в YouTube.

Однако спустя пять лет имя Джейка Пола неразрывно связано с индустрией профессионального бокса, и он является одной из главных звёзд этого вида спорта на сегодняшний день. Можно с этим спорить, но когда поединок блогера с 58-летним Майком Тайсоном становится самым просматриваемым спортивным событием в истории, а о поединке с Полом говорят Сауль Альварес, Артур Бетербиев, Александр Усик и многие другие, то всё бессмысленно: Джейк — огромное имя в современном боксе.

Конечно, карьеру Джейк построил своеобразно. Начинал он с поединков с такими же блогерами или непрофильными спортсменами, а затем сделал себе имя на боях со списанными на пенсию легендами ММА: победы над Тайроном Вудли, Беном Аскреном, Андерсоном Силвой, Нейтом Диазом, Майком Перри принесли Джейку колоссальную известность, пиком которой стал бой с Майком Тайсоном.

Критика в адрес Пола во многом была обусловлена тем, что Джейк, по сути, избивал легенд ММА, которые возвращались с пенсии исключительно за чеком: все они были гораздо старше Пола, а также существенно уступали в габаритах. Про разницу же в возрасте с Майком Тайсоном и вовсе говорить не стоит. Что-то в этих претензиях есть, но при этом нельзя не отметить прогресс Джейка как боксёра.

Если поначалу братья Пол воспринимали бокс как часть их образа, то со временем Джейк полностью переключился на спорт: даже в своём блоге он почти всегда рассказывает о своей боксёрской карьере. Да, первые бои с ютубером AnEsonGib и звездой НБА Нейтом Робинсоном были «корявыми», и разбирать технику Джейка в них вряд ли стоит, однако после этого Пол стал всё своё время уделять джентльменскому спорту. А когда у тебя есть неплохие физические данные и большие финансы, чтобы окружить себя опытной командой и всем необходимым для прогресса, то он обязательно придёт.

Джейк Пол Фото: Luke Hales/Getty Images

Не нужно думать, что Джейк стоит на месте. Он тренируется несколько раз в день, уделяет внимание как спаррингам и работе на лапах и с грушей, так и тренажёрному залу, где поддерживает физическую форму. Пол стал набирать в свою команду профессионалов, в разное время работал с Джей'Леоном Лавом и Шейном Мосли, и блогер постоянно хочет прогрессировать, что не остаётся незамеченным в ринге.

«Если вы посмотрите, как он работает на боксёрском мешке, как бьёт по лапам, посмотрите его спарринги, то увидите, что у него хороший тайминг, хорошая скорость рук, превосходная техника. Да, у Джейка Пола очень хорошая ударная техника», – сказал известный комментатор Джо Роган.

Джейк добавил в свой арсенал джеб, который стал использовать гораздо чаще, чем в первых поединках. Техника Пола стала «чище»: в боях он больше использовал классические двойки, вкладывался в правый прямой. Но при этом нет-нет да и звучат отголоски «старого» Джейка Пола, и он начинает сбиваться на корявые оверхенды и размашистые боковые — что-то в стиле Вячеслава Дацика. Разница лишь в том, что Дацик не стесняется своей техники, а вот Джейк мнит себя едва ли не лучшим ударником в мире.

«Я считаю, что моя ударная техника лучше, чем у 99,9% бойцов ММА», — заявил Джейк Пол в интервью ESPN.

Самоуверенность Пола была уничтожена в его поединке с Томми Фьюри, в котором Джейк потерпел первое поражение. Блогер был слишком медленным и неуклюжим в ринге, не справлялся со скоростью Томми и очень много пропускал, хотя при этом и оставался на ногах. Ставка на физическую силу не работала, Фьюри заставил блогера двигаться, а с этим у Джейка оказались большие проблемы. Да, Пол физически крепок, однако мышечная масса мешает ему быть манёвренным и подвижным. К слову, даже 58-летний Майк Тайсон выглядел более скоростным и взрывным в бою с блогером, а в некоторых моментах Железный Майк и вовсе заставал Джейка врасплох и мог добивать, но не делал этого: видимо, так было прописано в сценарии. В бою с Фьюри наметились и проблемы с работой на дистанции: если Джейку не позволяют сближаться, то у него начинаются большие неприятности.

Безусловно, Пол прогрессирует и теперь грезит чемпионским поясом, бросает вызовы обладателю двух титулов в крузервейте Хильберто Рамиресу, и, судя по общим настроениям и цитатам, это вполне вероятный сценарий развития событий, тем более что Рамирес и Пол дерутся на одном турнире. Однако, кажется, это утопия.

Джейк Пол Фото: Al Bello/Getty Images

Блогер хорош в тех поединках, где преимущество в габаритах, физической мощи и возрасте может сыграть за него. Бой с первым же профессиональным боксёром Томми Фьюри, который далёк от чемпионского пояса, показал все минусы техники Пола: его плохую работу на ногах, низкую скорость, отсутствие умения перестраиваться по ходу боя. Надеяться на то, что в бою с чемпионом мира можно победить случайным оверхендом с замахом из-за спины или размашистыми боковыми — это всё равно, что верить в чудеса. Они иногда случаются, но всё же чаще в спорте, и в боксе в частности, побеждают лучшие. Задавить Рамиреса габаритами тоже не представляется возможным — это не легковес из ММА, а вполне себе полноценный боксёр из крузервейта.

Полу нужно отдать должное: построить с нуля такую карьеру, начав в солидном возрасте, смог только он один. Прогресс с его дебютных поединков очевиден, он стал боксировать гораздо лучше и профессиональнее, чем в начале карьеры. Однако он хорош исключительно на том уровне, на котором сейчас находится: побеждать «сбитых лётчиков» с большими именами из ММА или бывших чемпионов мира в почтенном возрасте — это одно, конкурировать на уровне боёв за титул — совершенно другое.