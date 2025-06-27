Пан или пропал. Вячеславу Борщёву предстоит важнейший бой в карьере

В ночь на 29 июня на долгожданном UFC 317, помимо двух титульных поединков, состоится очередной бой россиянина Вячеслава Борщёва. Его соперником станет Терренс Маккинни, и на бумаге этот поединок выглядит как то, что называют словом «banger».

Слава Клаус — практически гарантия зрелищного и бескомпромиссного поединка. У него пачка ярких нокаутов, есть и обидные поражения, и безумный бой с Назимом Садыховым. Но при этом Борщёв показывает очень нестабильные результаты: одна победа в последних четырёх боях и рекорд под эгидой UFC — 3-4-1. Некоторых бойцов увольняли из промоушена и с более впечатляющими результатами, однако россиянин добавляет красок любому карду, так что не только держится в организации, но ещё и не так давно подписал новый контракт на шесть поединков. Помогает и протекция Юрайи Фейбера, который всегда рядом и готов замолвить словечко.

Вячеслав Борщёв Фото: Chris Unger/Getty Images

Тем не менее Борщёв постепенно подбирается к тому моменту, когда в UFC решат, что просто красивых боёв не хватает — нужен ещё и результат. Особенно когда речь идёт о лёгком весе, где традиционно очень высокая конкуренция. Поэтому вполне возможно, что у Вячеслава в ближайшие выходные будет один из важнейших поединков в карьере. Славе Клаусу критически важно побеждать и выравнивать своё положение в организации.

На пути у Борщёва – Терренс Маккинни. Крепкий, тяжело бьющий американец, выступающий в UFC с 2021 года. И Маккинни вообще не знает, что такое решение судей. У него 23 боя в профессиональной карьере (16-7) и только один (!) раз дело зашло в третий раунд. Более того, из 16 побед Терренса 15 были добыты в первом раунде. Принцип Маккинни прост — либо он сминает соперника за считаные секунды (в UFC у него есть победа и за семь секунд), либо очень сильно устаёт от своего же сумасшедшего темпа и проигрывает досрочно. К слову, Назим Садыхов, с которым у Борщёва был близкий и плотный бой, пережил первый раунд с Маккинни, а потом просто задушил американца во второй пятиминутке.

Борщёв, безусловно, гораздо более мастеровитый ударник, который способен разбираться с соперниками такого уровня на руках, но у Маккинни есть ключи под россиянина. Терренс немного ниже Вячеслава, однако при этом у него длиннее руки, к нему тяжеловато подступиться, и он очень крепок физически. Плюс у Маккинни есть в арсенале борьба и сабмишены — восемь финишей были добыты на земле. А мы уже не раз убеждались, что у Борщёва всё-таки есть проблемы с партером, несмотря на то что он работает над тем, чтобы закрыть эти пробелы. Вполне вероятен сценарий, в котором Маккинни не станет перестреливаться с опытнейшим кикбоксёром в стойке, а пойдёт в борьбу.

Для Борщёва в этом поединке главное – пережить стартовый штурм от соперника. Слава Клаус умеет терпеть, умеет выживать под мощным давлением, и если ему удастся либо продержаться первый раунд, либо навязать свою игру Маккинни, то его шансы на победу резко возрастут. Конечно, пока не приходится говорить о каких-то перспективах Вячеслава в топ-15, однако победа будет крайне необходима.

Вячеслав Борщёв на тренировке Фото: Mike Roach/Getty Images

Возможно, это важнейший поединок на данном этапе карьеры Борщёва. Пусть он и не станет бойцом, который гонится за титулом, но Слава Клаус всегда готов порадовать в октагоне — такие спортсмены всегда радуют, а это ещё и россиянин, что делает его «своим» для многих. Важно, чтобы Борщёв подошёл к бою против Маккинни с правильным настроем и геймпланом, а также провёл грамотную подготовку. После поражения в последнем бою с Томом Ноланом россиянин предполагал, что ему не хватило спаррингов в лагере, однако теперь таких ошибок допускать нельзя. Многое на кону.