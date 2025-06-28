Ужасная развязка битвы славян. Романова уносили после боя с Молдавским на носилках

В ночь на 28 июня в Иллинойсе, штат Чикаго, США прошёл очередной турнир PFL World Tournament 7. В рамках ивента должны были определиться финалисты Гран-при в тяжёлой весовой категории. Особое внимание привлекал поединок Валентина Молдавского с экс-бойцом UFC Александром Романовым.

Молдавский — бывший претендент на титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и экс-обладатель временного пояса. В прошлом году россиянин уже принимал участие в Гран-при PFL, но выступил там неудачно. Начал бодро — нокаутировал Анте Делию, а затем проиграл решением Линтону Васселлу. В новом сезоне Молдавский начал свой путь с победы в близком поединке над соотечественником Сергеем Билостенным.

Романов — бывший боец UFC. Там молдавский спортсмен неплохо себя проявил. Входил в топ-10 тяжёлого веса, одержал семь побед в десяти боях и проигрывал только действительно сильным бойцам, включая Александра Волкова. В прошлом году после победы над Родриго Насименто контракт Романова с UFC истёк, а сам боец отправился в PFL, где сразу вступил в сезон Гран-при. В четвертьфинале Александр разобрался с Тимоти Джонсоном в первом раунде, после чего вышел в полуфинал на Молдавского.

Бойцы довольно спокойно начали поединок, Молдавский старался контролировать дистанцию, а Романов искал возможность для быстрого сближения и дальнейшего перевода либо контроля в клинче. На исходе первой минуты Александр прижал Валентина и красивым броском через грудь оформил тейкдаун. Романов забрал контроль, оказывался в хороших позициях, но не сумел извлечь плюсов. Более того, Молдавский нашёл способ подняться и выбраться.

Бойцы провели несколько разменов в стойке, в которых Романов был откровенно хуже. И Александр тут же пошёл в клинч, прижал соперника к сетке. А оттуда Молдавский нанёс запрещённый удар коленом ниже пояса. Романов тут же схватился за паховую область и упал на канвас с криком от боли. Александр долго не мог подняться. Тут же в клетку позвали доктора. Романов от болевого шока даже толком не мог объяснить, что он чувствует. В итоге подняться Александр так и не смог, рефери объявил, что поединок окончен. Молдавский также был максимально расстроен, пытался помочь сопернику подняться, но в итоге потребовались носилки. Прямо из клетки бойца отправили в больницу.

Романова уносили после боя с Молдавским на носилках Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Разумеется, удар Молдавского в пах был неумышленным, рефери это сразу обозначил. После того, как Романова унесли, все долго ждали решения. В итоге оно было таким — Александр проходит в финал а сам бой, закономерно, был признан несостоявшимся. По идее, теперь он будет биться в финале с Олегом Поповым, но учитывая, в каком состоянии он покидал клетку, есть сомнения, что Романов подойдёт к этому бою в лучшей форме.