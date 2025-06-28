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Деонтей Уайлдер — Тайррелл Херндон, как завершился бой, кто победил, карьера Деонтея Уайлдера, следующий бой, Уайлдер — Джошуа

Уайлдер вернулся! Бронзовый бомбардировщик растерзал Херндона и закрыл два поражения
Игорь Некрасов
Уайлдер вернулся и растерзал Херндона
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Поединку с Джошуа быть?

В США завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой очередной поединок провёл Бронзовый бомбардировщик Деонтей Уайлдер, который разделил ринг с соотечественником Тайрреллом Херндоном.

Прочие бои 2025. BLKPB
Деонтей Уайлдер (W) — Тайррелл Херндон
28 июня 2025, суббота. 06:50 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
TKO
Тайррелл Херндон

Карьера некогда самого устрашающего нокаутёра в тяжёлом весе в последние годы катится по наклонной вниз. После трилогии с Тайсоном Фьюри бывший чемпион мира никак не может найти себя. Да, два поражения от британца он закрыл победой над Робертом Хелениусом, но затем последовали поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилэя, в боях с которыми американец выглядел беспомощно. Многие говорили, что Деонтею нужно завершать карьеру, однако Уайлдер предпринял ещё одну попытку её перезапустить. Он даже за день до своего поединка сменил тренера: его команду пополнил Дон Хаус, который известен в основном по работе с бойцами ММА. Но в своё время специалист был в команде Бермейна Стиверна, который претендовал на чемпионский титул и боксировал как раз с Уайлдером.

Карьера Уайлдера сильно буксует:
«К нему все потеряли страх». Как грозный панчер превратился в мишень для соперников
«К нему все потеряли страх». Как грозный панчер превратился в мишень для соперников

В соперники Бронзовому бомбардировщику подобрали идеального кандидата. Вы вряд ли что-то слышали про Тайррелла Херндона, хотя ему уже 37 лет. Он провёл на профессиональном ринге 29 боёв, 24 из которых выиграл, причём 15 побед он одержал нокаутом. Но в карьере Херндона не было больших поединков, не было серьёзной оппозиции, поэтому Уайлдер выглядел большим фаворитом.

Бросалось в глаза превосходство Уайлдера в росте. Деонтей активно использовал джеб на старте поединка и старался поддавливать соперника, искать моменты для фирменных взрывов. Херндон опасался мощного нокаутёра, поэтому много двигался, реагировал на каждый финт, лишь изредка сам отстреливался передней рукой. Во втором раунде Тайррелл чуть осмелел, моментами стал больше работать первым номером, однако это привело к тому, что он первым оказался в нокдауне: Деонтей поймал соперника встречным хуком, и Херндон оказался на полу.

Тайррелл продолжил бой, но в третьем отрезке в основном был вынужден отступать и приходить в себя, хотя Уайлдер не особо форсировал события: в основном гонял Херндона по рингу и работал с дистанции. А вот в четвёртом раунде Деонтей проснулся, его атаки стали более акцентированными, он чаще подключал дальнюю руку и доставал Херндона и правым прямым, и мощным оверхендом, и серией плотных хуков у канатов. Тайррелл в моментах огрызался и пытался отвечать своими атаками, однако в основном это были одиночные удары передней рукой.

Уайлдер по-прежнему востребован:
«Беззубый», но востребованный. За поединком с Уайлдером гоняются все
«Беззубый», но востребованный. За поединком с Уайлдером гоняются все

В середине поединка рисунок не менялся. Уайлдер владел преимуществом, оказывал давление, больше бил и попадал, а Херндон, видимо, выполнял главную задачу на бой — не улететь в нокаут. Иногда Тайррелл взрывался серией размашистых хуков, но Деонтей легко клинчевал соперника, после чего продолжал атаковать. В шестом раунде началось настоящее избиение Херндона, Уайлдер включился, стал обрушивать серии ударов. Тайррелл постоянно пятился и наклонялся, чтобы избегать ущерба, однако всё же дважды оказался в нокдауне. Рефери вполне мог останавливать поединок, но дал Херндону шанс достоять до седьмого раунда.

Там продолжилось тотальное избиение Тайррелла, он перестал отвечать на атаки Уайлдера и уходил в глухую защиту. Херндон валился с ног даже без ударов, однако судья упорно не отсчитывал нокдауны и верил в боксёра. Правда, вскоре Тайрреллу пришлось откровенно тяжело, он едва стоял. Рефери наконец-то принял решение остановить бой.

Деонтей Уайлдер одержал важную для своей карьеры победу над не самым серьёзным соперником и теперь наверняка будет претендовать на большие бои — например, с Энтони Джошуа.

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