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UFC 317: Илия Топурия — Чарльз Оливейра, MMA 29 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв-трансляция, где смотреть, кард

UFC 317: Топурия и Оливейра зарубятся за пояс Махачева. Илия готов к новому вызову? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 317: Илия Топурия — Чарльз Оливейра
Комментарии
В карде Международной недели боёв — возвращение Славы Клауса из России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 28 на 29 июня в рамках Международной недели боёв состоится грандиозный турнир – UFC 317. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Событие обещает порадовать фанатов смешанных единоборств фантастическими противостояниями.

Нашлось место в карде и для россиян. В клетку возвращается Вячеслав Борщёв. Он проведёт поединок с ярким американцем Терренсом Маккинни. Для Славы Клауса этот бой имеет важнейшее значение, поскольку последний выход в клетку для него обернулся поражением.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Терренс Маккинни — Вячеслав Борщёв
29 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Терренс Маккинни
Не началось
Вячеслав Борщёв

В соглавном событии вечера за титул сразятся представители наилегчайшего веса Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Первый является действующим обладателем чемпионского пояса.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Кара-Франс

А в главном событии турнира сойдутся Чарльз Оливейра и Илия Топурия. Они оспорят титул чемпиона организации в лёгком весе. Его совсем недавно освободил Ислам Махачев.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Врачи ставили бразильцу неутешительные диагнозы, а он добрался до пояса UFC:
«Парень, который вышел из фавел, чтобы победить». Кинематографичная история Оливейры
«Парень, который вышел из фавел, чтобы победить». Кинематографичная история Оливейры
Где смотреть турнир UFC 317 Дата и время турнир UFC 317 Полный кард турнира UFC 317
Live Сергей Сорокин

🤔 Дана Уайт объявил следующего соперника чемпиона UFC в наилегчайшем весе Пантожи

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 317, сообщил, что следующим соперником 35-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) бразильца Александра Пантожи станет победитель боя между американцем Брэндоном Ройвалом и соотечественником бирманского происхождения Джошуа Ваном.

11:02 Сергей Сорокин

😰 Топурия — о словах Оливейры, что у него сильнее удар: выдаёт желаемое за действительное

«Чарльз думает, что у него более сильный удар, чем у меня. Он выдаёт желаемое за действительное. Я бросаю ему вызов — мы можем провести отдельный бой по боксу, отдельную схватку по грэпплингу и по борьбе. В любом аспекте я побью его так, как захочу. Вот настолько сильно уверен в себе», — сказал Топурия в интервью журналисту Кевину Иоле на его YouTube-канале.

11:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 317

Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:01 Сергей Сорокин

🩸 Чарльз Оливейра: уверен, что нокаутирую Топурию

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра за месяц до поединка с экс-чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Илией Топурией заявил об уверенности в победе нокаутом.

«Не особо парюсь о том, что говорят люди. Знаю, что у Топурии тяжёлый удар, но речь идёт о лёгком весе. Это более сложный дивизион по сравнению с полулегким. Я дрался с Джастином Гэтжи, и все говорили, что у него удар тяжелее, но когда я бил, он падал. Верю в огонь и в силу своих рук, так что давайте подождём нашей встречи 28 июня. Я нокаутирую этого парня. Это точно» — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

11:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнир UFC 317

Турнир UFC 317 состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене». Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 05:00 мск.

11:01 Сергей Сорокин

🔮 Сэндхаген сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Я пойду против того, что говорит большинство людей. Я действительно считаю, что Илия победил бы в этом бою. Это сильное заявление, но я так считаю.

Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. И если они будут драться… Илия очень, очень опасный парень, и я не представляю, как Ислам может его потрясти, у него очень хорошая защита. Думаю, Илия победил бы», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.

11:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 317

  • Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);
  • Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия);
  • Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);
  • Джоната Диниз (Бразилия) — Джастин Тафа (Австралия);
  • Брэндон Ройвал (США) — Джошуа Ван (Мьянма);
  • Пэйтон Талбот (США) — Фелипе Лима (Бразилия);
  • Джек Херманссон (Норвегия) — Грегори Родригес (Бразилия);
  • Хайдер Эмил (Филиппины) — Хосе Мигель Дельгадо (США);
  • Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США);
  • Терренс Маккинни (США) – Вячеслав Борщёв (Россия);
  • Нико Прайс (США) — Джейкоби Смит (США);
  • Джоната Диниз (Бразилия) — Элвин Хайнес (США);
  • Седрик Дюма (США) — Джейсон Маквэй (США).
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