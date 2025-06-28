Пол — Чавес-младший: у блогера на горизонте бой за пояс. Экс-чемпион — опасный вызов. LIVE

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В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Он порадует зрителей большим количеством топовых противостояний.
В соглавном событии вечера выступит объединённый чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес. Его ждёт обязательная защита против экс-чемпиона из Кубы Юниера Дортикоса. Титульный поединок станет прекрасным разогревом для главного события.
В главном событии вечера будут биться звёздный блогер Джейк Пол и экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Они проведут 10-раундовый поединок.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⭐️ «Я — лучшее, что случалось с боксом со времён Али». Как Джейк Пол добился успеха?
🤪 Пол назвал топ самых переоценённых атлетов в истории, включив Роналду
28-летний известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол представил собственный список из 10 самых переоценённых спортсменов в истории, сообщает портал Bloody Elbow.
Топ-10 самых переоценённых спортсменов в истории по версии Джейка Пола
1. Бейб Рут (бейсболист).
2. Тревор Лоуренс (американский футболист, НФЛ).
3. Криштиану Роналду (футболист).
4. Райан Гарсия (боксёр).
5. Конор Макгрегор (боец ММА).
6. Дак Прескотт (американский футболист, НФЛ).
7. Энтони Эдвардс (баскетболист).
8. Сауль Альварес (боксёр).
9. Туа Таговайлоа (американский футболист, НФЛ).
10. Энтони Джошуа (боксёр).
👍 Гэтжи: Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто
Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи остался восхищён тем, что делает 28-летний известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол.
«Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто, поскольку он ни от кого не зависит. Но не думаю, что его поединке сохранят популярность. Джейк всё реже и реже делает это, поскольку организаторы теряют много денег на проведении этих поединков», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк разделил ринг с легендарным Майком Тайсоном. Бой носил статус профессионального. Он продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.
🤤 Туйнов: кто-то осуждал Тайсона за бой с Полом, но я кайфанул
Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов рассказал о своих впечатлениях от боксёрского поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом, который состоялся в ноябре 2024 года. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Джейка единогласным решением судей.
«Кто-то осуждал Тайсона, но я кайфанул. Я был вдохновлён, потому что человек в своём возрасте вышел и продемонстрировал красоту. Учитывая, когда он завершил карьеру, то вряд ли много занимался. Скорее всего, были вредные привычки, другие какие-то вещи. Не думаю, что он просыпался каждое утро и шёл бегать, бил по мешку, работал по лапам. Можно сказать, что, когда он решил вернуться, начался его новый этап как профессионального спортсмена. И он начал заново тренироваться и осваивать это. Да, на рефлекторном уровне навыки были, но сколько времени прошло и насколько они могли притупиться. Поэтому Тайсон провёл невероятную работу, вернулся, продемонстрировал яркий бой», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
🤑 Джейк Пол объяснил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой по боксу с Тайсоном
«За бой с Тайсоном я заработал примерно $ 30 млн. Ещё не объявлял об этом, но на эти деньги мне удалось купить ранчо. Это произошло не сразу после боя с Майком. У меня было желание купить ранчо последние 15 лет. Это своего рода моя мечта, и поэтому я так много работаю. Думаю, мне просто нравится всё, что с этим связано: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка и тому подобное.
Я рос, часто живя в хижине с отцом, поэтому всегда хотел вернуть те ощущения. Очень долго работал над покупкой ранчо. Оно мне обошлось в $ 39 млн. Эта сумма превышает ту, которую я изначально планировал потратить. Однако, когда я приехал и посмотрел на ранчо, подумал: «Я должен его купить», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.
😔 Баррера: один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу
Легендарный чемпион прошлых лет, мексиканец Марко Антонио Баррера поделился прогнозом на предстоящий боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
«Это очередное коммерческое шоу, где один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу. Я не жду ничего интересного в этом бою и, думаю, бой пройдёт всю дистанцию. Хотелось бы увидеть, как Хулио победит этого парня, но победу, думаю, отдадут Полу», — приводит слова Барреры Ready to Fight.
Где смотреть турнир с боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
Все бои покажет платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔝 Джейк Пол назвал лучших бойцов UFC в истории
28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол составил свой список лучших бойцов промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC).
«Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Хабиб [Нурмагомедов]. А какой ваш топ-4?» — написал Джейк в социальной сети Х (ранеe Twitter).
Дата и время турнира с боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
Вечер профессионального бокса с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший в ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США. Он стартует в 03:00 по московскому времени.
⚡️ Олег Маскаев высказался о предстоящем поединке Джейка Пола с Чавесом-младшим
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев высказался по поводу грядущего поединка популярного блогера Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.
«Я вообще не люблю эти бои поп-бокса, которые здесь в США очень популярны сейчас. Но к этому бою приковано сейчас много внимания в Штатах. Американцы любят такие бои между блогерами и боксёрами. Но Джейк Пол не совсем блогер, он практически полноценный тяжеловес, и будет драться против уже сошедшего с дистанции средневеса по сути. Я думаю, что Пол победит, и, скорее всего, бой закончится нокаутом», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.
Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший
- Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший;
- Хильберто Рамирес – Юниер Дортикос;
- Флойд Скофилд – Тевин Фармер;
- Авиус Гриффин – Джулиан Родригес;
- Холли Холм – Йоланда Гваделупе Вега;
- Рауль Куриэль – Виктор Эсекиэль Родригес;
- Джон Рамирес – Салето Хендерсон;
- Виктор Моралес – Рене Альварадо;
- Александр Гуэче – Винсент Авина;
- Джоэл Ириарте – Юсуф Мету;
- Джошуа Эдвардс – Доминик Харди.