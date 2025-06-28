«Ни одной честной пощёчины». Пельменя засудили в лиге Даны Уайта?

В ночь на 28 июня в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир Лиги пощёчин Power Slap. Главным событием ивента стала встреча российского чемпиона в тяжёлом весе Василия Камоцкого, известного как Пельмень. А его соперником оказался Дэйн Вирнс по прозвищу Гавайский киллер.

Камоцкий ворвался в Power Slap, уже будучи звездой данного жанра. В России Пельмень прославился выступлениями на различных турнирах по пощёчинам, и Дана Уайт сам подтверждал, что именно россиянин стал одним из тех, кто вдохновил его на создание новой лиги. В Power Slap Пельмень стартовал с брутального нокаута против поляка Камила Марусаржа, а потом сразу бился за титул с Лэйном Вирнсом — Безумным гавайцем. С первой попытки была зафиксирована ничья, однако затем назначили реванш, в котором Камоцкий уже завоевал титул.

Первую защиту пояса Василию предстояло проводить против родного брата бывшего чемпиона. Дэйн Вирнс тоже неплохо себя проявил в Power Slap. У этого гавайца в Лиге пощёчин был рекорд 2-2, и он занимал третью строчку в рейтинге тяжеловесов. На тот же турнире, где Камоцкий стал чемпионом, Лэйн отправил в страшный нокаут другого россиянина Дениса Вильданова и заслужил право на титульный шанс.

Пельмень благодаря успехам на поприще пощёчин стал большой звездой. Боец UFC Брэндон Ройвал и его команда фотографировались с Камоцким и восхищались им, YouTube-канал UFC Eurasia опубликовал мини-фильм, посвящённый россиянину. А на сам ивент пришли звёзды UFC: Том Аспиналл, Пэдди Пимблетт, Мераб Двалишвили и другие.

Правда, сам бой сложился для Пельменя не лучшим образом. Он получил право бить первым, но пробил не очень хорошо — Гавайский киллер сразу начал кричать, что не почувствовал пощёчины, а Пельмень позже также продемонстрировал, что попытка Вирнса ему никакого дискомфорта не принесла. Во втором раунде удар Камоцкого получился ещё менее акцентированным. Этот раунд Василий однозначно проиграл, однако уже тогда начал апеллировать к рефери, показывая, что соперник старается уклониться. Причём и после удара Дэйна Пельмень остался недоволен — показал, что гаваец попал не по щеке.

Третья попытка Камоцкого получилась значительно лучше, чем у Вирнса. Кроме того, Гавайский киллер сфолил и с него сняли балл, что дало серьёзное преимущество российскому бойцу. Тем не менее воспользоваться этим Камоцкий не смог. Визуально Пельмень очень спешил с ударами, суетился и в итоге не мог вложиться в пощёчину как следует. Вирнс, в свою очередь, бил сразу, не с третьего замаха и попадал плотно. Четвёртая и пятая попытки Камоцкого получились слабоватыми, а вот Дэйн попадал лучше. Несмотря на то что Пельмень постоянно показывал, что его соперник фолит, рефери засчитывал удары Вирнса и не обращал внимания на апелляции Василия.

Бой Дэйна Вирнса и Василия Камоцкого на Power Slap 13 Фото: Power Slap

По итогу пяти раундов Пельмень утратил титул чемпиона Power Slap в тяжёлом весе и впервые проиграл под эгидой организации. Двое судей выставили счёт 48-46 в пользу Вирнса, один насчитал ничью — 47-47. Гавайскому киллеру удалось отомстить за брата и забрать пояс. Однако Пельмень остался недоволен судейским решением и потребовал второго боя: «Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке: ухо, ухо, нос разбил. Я не понимаю. Ни одной честной пощёчины».

С учётом звёздного статуса Камоцкого вполне возможно, что он действительно получит желаемое и скоро вновь будет биться за титул чемпиона Power Slap.