Последний бой Борщёва в UFC? Славу Клауса финишировали за 55 секунд

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе проходит большой турнир UFC 317, который закрывает Международную неделю боёв. В рамках предварительного карда ивента свой очередной поединок под эгидой лиги проводил россиянин Вячеслав Борщёв, а его соперником стал Терренс Маккинни.

Борщёв — очень яркий, но нестабильный боец, у которого на протяжении нескольких лет по-прежнему остаются проблемы с борьбой. Слава Клаус может принять на себя много урона, заблокировать несколько переводов, но в конечном итоге те, кто подключает борьбу в боях с Борщёвым, как правило, добиваются успеха. В предыдущих четырёх боях россиянин одержал всего одну победу, что ставило его в не самое выгодное положение в глазах промоушена. А в поединке с Маккинни Вячеслав мог поправить ситуацию.

Терренс известен тем, что абсолютно на все бои выходит под девизом «убить или быть убитым». Ни разу в профессиональной карьере Маккинни не доходил до решения, а львиная доля поединков с его участием завершается в первом раунде. В рекорде имеется даже нокаут за семь секунд. Терренс тяжело бьёт и умеет бороться. Но есть и интересная особенность — если Ти Рекс с его сумасшедшим темпом не финиширует соперника в первой пятиминутке, то начинаются большие проблемы с выносливостью. В UFC у Терренса только два поединка из десяти зашло во второй раунд. И оба раза он проиграл. Поэтому задача Борщёва на бой была проста — переждать штурм и начать разбирать Маккинни.

Начал Борщёв с отличного лоу-кика, которым он подбил ногу Маккинни, но, к сожалению, это было последнее удачное действие россиянина в этом поединке. Терренс поймал ногу Вячеслава, тут же оформил тейкдаун и очень быстро вышел на Д’Арс. Захват получился очень плотным, но Борщёв относительно долго держался, выживал, пытался выбраться из удушающего приёма. Маккинни перешёл из Д’Арса на гильотину и завершил начатое. Слава Клаус поупирался, сделал несколько попыток вырваться, но понял, что без шансов — и постучал.

Сабмишен за 55 секунд. Маккинни подтвердил репутацию опасного финишера и вновь не довёл бой до решения. А вот по будущему Борщёва теперь большие вопросы. Два поражения подряд, одна победа в пяти последних боях. Возможно, это был последний раз, когда мы видели Славу Клауса в поединке под эгидой UFC.